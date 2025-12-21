O Mente Fuerte στο After Dark: «Η κατάθλιψη δεν φεύγει ποτέ, αλλά μαθαίνω να ζω μαζί της»

Ο δημοφιλής ράπερ μιλά για το νέο του τραγούδι, την προσωπική του ζωή, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τη μοναδική του προσέγγιση στη μουσική

Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε τον Mente Fuerte στο «After Dark» το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου. Ο ράπερ μίλησε για το νέο του τραγούδι «Συμπαντικό» και εξήγησε γιατί επιλέγει να μην κυκλοφορεί συχνά μουσική, αποφεύγοντας τη βιομηχανία που επικεντρώνεται στην πρωτιά και όχι στην ουσία του ήχου.

Μοιράζεται επίσης προσωπικές στιγμές, από τη μάχη του με την κατάθλιψη και την ψυχοθεραπεία, μέχρι το χειρουργείο για μείωση βάρους.

Η συζήτηση ξεκίνησε με την επιτυχία του hit «Πανσέληνος», που έγινε viral φαινόμενο της χρονιάς και βραβεύτηκε στα MAD VMA. Ο Mente Fuerte ανέφερε ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Τεό Τζίμα, που είχε δημιουργήσει τη μουσική, και όταν έμαθε ότι επρόκειτο για συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδή, αρχικά σκέφτηκε: «Μόλις μου είπε ότι είναι με τη Δέσποινα Βανδή είπα αμέσως ότι δεν είναι για εμένα. Δεν είχα θέμα με τη Δέσποινα, απλώς είχα κάνει ήδη ένα τραγούδι με τον Αντώνη Ρέμο, δηλαδή είχα συνεργαστεί με λαϊκό τραγουδιστή και είπα να μην το παρακάνω. Μόλις το άκουσα ένιωσα ότι είχε γραφτεί για εμένα».

Ακόμη, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη σημερινή μουσική σκηνή και πως την αντιλαμβάνεται ο κόμσος: «Έχει φανεί ότι η μουσική μου είναι πιο διαχρονική. Πάω σε μαγαζιά και παίζω ακόμα κομμάτια που έχω κυκλοφορήσει το 2018. Μιλάω πάντα για τη ραπ βιομηχανία. Τώρα οι πιο νέοι θέλουν το πιο γρήγορο, το fast food. Ο κόσμος πλέον δεν ακούει πραγματικά μουσική».

Γυρνώντας λίγο πίσω τον χρόνο, πήγε στην παιδική του ηλικία: «Δεν ήμουν ποτέ μικρό παιδάκι, έπιανα χώρο με όλους τους τρόπους. Ήμουν προβληματικός από μικρός. Ήμουν ενοχλητικό παιδάκι».

Σύμφωνα με παλαιότερες συνεντεύξεις του, ο Mente Fuerte αποκάλυψε ότι παλεύει χρόνια με την κατάθλιψη: «Είχα, έχω και πάντα θα έχω. Δεν φεύγει ποτέ τελείως. Είχα διεγνωσμένη κατάθλιψη. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα και κάνω ψυχοθεραπεία. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάζεις, εγώ είμαι εντελώς απείθαρχος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη μεγάλη απώλεια κιλών του και την απόφαση να υποβληθεί σε χειρουργείο: «Πήρα την απόφαση να κάνω το χειρουργείο μετά το videoclip του “Dale”. Δεν μπορώ ούτε τώρα να το δω αυτό. Με ενοχλώ. Τότε ήμουν όντως πολύ χοντρός και δεν το παραδεχόμουν».

Μπαίνοντας στο εξομολογητήριο, αποκάλυψε πως το celebrity crush του δεν ήταν κάποιος τυχαίος χαρακτήρας, αλλά ο ρόλος της Ράνιας Κωνσταντακάτου που ενσάρκωσε η Μαρία Σολωμού στη σειρά Singles.

Στο ίδιο αποκαλυπτικό κλίμα, ο Θέμης Γεωργαντάς τον ρώτησε πώς θα αντιδρούσε αν μάθαινε ότι η σχέση του τον απατά. Η απάντησή του ήταν ωμή και ειλικρινής: «Θα έκανα κακά πράγματα στο σπίτι σε εμένα. Εκείνη τη στιγμή δεν θα ήμουν καθόλου συζητήσιμος. Η πρώτη μου αντίδραση θα ήταν να πηδήξω από το μπαλκόνι».

Τέλος, σε ένα υποθετικό σενάριο ναυαγίου, ενώ βρισκόταν σε μια βάρκα, κλήθηκε να επιλέξει ποια θα έπαιρνε μαζί του, τη Μαρία Σολωμού, την Τάμτα ή τη Δέσποινα Βανδή: «Την Τάμτα θα την έσωζε ο Πάρης με πολύ ωραίο τρόπο και θα τους έλεγα να περάσουν να πάρουν και εμάς μετά. Την Δέσποινα θα ερχόταν να τη σώσει ο Βασίλης Μπισμπίκης. Αν δεν έπερνα μαζί μου την Μαρία Σολωμού θα μου έριχνε κατάρες».

