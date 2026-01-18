Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»

Ο Τάσος Δούσης μιλά στον Θέμη Γεωργαντά με ειλικρίνεια για τα παιδικά του χρόνια, τη δουλειά και όσα τον έκαναν αυτό που είναι σήμερα

Ο Τάσος Δούσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου. Ο γνωστός παρουσιαστής παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, όπου μίλησε για την πορεία του.

Μέσα από την εκπομπή του «Εικόνες», ο Τάσος Δούσης μάς ταξιδεύει, μέσω του τηλεοπτικού δέκτη, σε κάθε γωνιά του κόσμου, παρουσιάζοντας ένα πιο πλουσιοπάροχο και εκλεπτυσμένο ταξιδιωτικό lifestyle, το οποίο κατά καιρούς έχει γίνει στόχος κακόβουλων σχολίων στα social media, με τον ίδιο να απαντά αφοπλιστικά: «Δεν με ζηλεύουν μόνο, με βρίζουν κιόλας. Το “βρίζουνε” το λέω με την έννοια ότι θα ήθελαν να ήταν στη θέση μου. Χωρίς hate comments δεν ζούμε. Είμαι σε μια ηλικία που δεν με νοιάζει τι θα πούνε. Το καλό είναι ότι τα comments βοηθάνε τον λογαριασμό μου να ανέβει».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Κατερίνα, με την οποία φαίνεται να μοιράζεται σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής του, λέγοντας: «Είμαστε μαζί στις εταιρείες, στα ταξίδια δεν είμαστε μαζί, αλλά είμαστε μαζί σχεδόν παντού. Υπάρχει μεγάλη τριβή και ένταση, γιατί κι εγώ είμαι πολύ δύσκολος άνθρωπος στη δουλειά. Δεν είμαι ήρεμος επιχειρηματίας, έχω τα νεύρα μου και τις εντάσεις μου και όταν έχω απέναντί μου τη σύζυγό μου, της συμπεριφέρομαι όπως σε έναν υπάλληλο. Βέβαια αυτό φέρνει μετά τριβές και στο σπίτι».

Ο χρόνος γύρισε για λίγο πίσω, με τον ίδιο να μιλά ανοιχτά για τα παιδικά του χρόνια και τις δυσκολίες που τον σημάδεψαν, τονίζοντας πως αυτές αποτέλεσαν και τη βάση της μετέπειτα πορείας του: «Ήταν πολύ δύσκολα τα παιδικά μου χρόνια. Η μεγάλη μου επιτυχία ως επιχειρηματίας έχει συμβεί επειδή είχα πάρα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Ίσως το γεγονός ότι πείνασα στη ζωή μου να ήταν η βάση για να τα καταφέρω. Υπήρχε πολλή αγάπη, αλλά όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει γκρίνια. Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες. Έβγαινα από το ένα δωμάτιο και έπρεπε οπωσδήποτε να κλείσω το φως για να πάω στο άλλο, γιατί αλλιώς έκαιγε ρεύμα. Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου, τα οποία μεταποιούσε η μητέρα μου που ήταν μοδίστρα».

Μιας και ο Τάσος Δούσης έχει συνδέσει πλέον το όνομά του με τα ταξίδια, ο Θέμης Γεωργαντάς του ετοίμασε ένα fun παιχνίδι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του, όπου κλήθηκε να «στείλει» celebrities σε ταξιδιωτικούς προορισμούς ανάλογα με τις ανάγκες τους, και με προορισμό τη Νέα Υόρκη επέλεξε τον Ευτύχη Μπλέτσα, λέγοντας: «Αν μπορούσα να στείλω κάποιον στη Νέα Υόρκη, θα έστελνα τον Ευτύχη Μπλέτσα μαζί με την οικογένειά του. Το βλέπω και τον καμαρώνω που πάει με τη γυναίκα, τα παιδιά και τον σκύλο. Δεν θα άντεχα καθόλου, θα είχα αυτοκτονίσει από το πρώτο δευτερόλεπτο».

Τα παιχνίδια δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς λίγο αργότερα βρέθηκαν στο «εξομολογητήριο», με τον Τάσο Δούση να καλείται να απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά. Ανάμεσά τους ξεχώρισε εκείνη για το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει ποτέ για τα χρήματα, με τον ίδιο να θυμάται: «Μάζευα καρπούζια στην Κωπαΐδα, στο χωριό του πατέρα μου. Επειδή ήμουν και μπούλης και μικρός, με είχαν στη μέση για να μην κουράζομαι. Ήταν φοβερή εμπειρία, την έκανα για δύο χρόνια».

Αργότερα η ερωτήσεις πήραν μια πιο juicy τροπή μιας και έπρεπε να αποκαλύψει πιο ήταν το πιο τρελό πράγμα που έχει κάνει για κάποια κοπέλα που του άρεσε: «Το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει για να κατακτήσω μια γυναίκα ήταν να δημιουργήσω μια ψεύτικη σχέση, ότι και καλά με γουστάρει μια άλλη κοπέλα. Είχα βάλει και έναν φίλο μου να με καλεί και να λέω ότι είναι αυτή η κοπέλα. Έπιασε τόπο όλο αυτό».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε με χιούμορ στο αγαπημένο του σημείο πάνω στο σώμα του, που δεν είναι άλλο από τα αυτιά του, εξηγώντας: «Το αγαπημένο μου σημείο είναι τα αυτιά μου. Μου αρέσουν επειδή είναι μεγάλα. Στο σχολείο δεχόμουν bullying γι’ αυτά, αλλά τους έδειχνα ότι δεν με πειράζει», δείχνοντας πως από νωρίς έμαθε να αντιμετωπίζει τα σχόλια χωρίς να τα αφήνει να τον επηρεάζουν.

