Lip fillers: Οδηγίες και tips για ασφαλή φροντίδα μετά τη θεραπεία

Τα lip fillers είναι μία από τις πιο δημοφιλείς αισθητικές θεραπείες, αρκεί όμως να συνοδεύονται από σωστή μετεπεμβατική φροντίδα. Παρότι πρόκειται για μια ασφαλή και γρήγορη διαδικασία όταν πραγματοποιείται από πιστοποιημένο ιατρό, οι πρώτες ημέρες μετά την έγχυση παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο στην επούλωση όσο και στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Αν έχεις ήδη προγραμματίσει το ραντεβού σου ή μόλις έκανες τη θεραπεία, αυτά είναι τα βασικά σημεία που χρειάζεται να έχεις υπόψη σου.

Προσοχή στην ευαίσθητη περιοχή

Μετά το lip filler, τα χείλη βρίσκονται σε κατάσταση μικροτραυματισμού. Είναι σημαντικό να αποφεύγεις οποιαδήποτε πίεση, όπως έντονο άγγιγμα, τρίψιμο ή δάγκωμα. Ακόμη και κινήσεις που φαίνονται ασήμαντες μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή κατανομή του υλικού.

Τι τρως και τι πίνεις έχει σημασία

Για τις πρώτες ημέρες προτίμησε τρόφιμα και ροφήματα σε ουδέτερη θερμοκρασία. Πολύ ζεστά ή παγωμένα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, ειδικά όσο η αίσθηση στα χείλη δεν έχει επανέλθει πλήρως. Καλό είναι επίσης να περιμένεις να περάσει η αναισθησία πριν φας ή πιεις, ώστε να αποφύγεις τυχαίους τραυματισμούς.

Αλκοόλ και παυσίπονα

Η κατανάλωση αλκοόλ καλό είναι να αποφεύγεται για τουλάχιστον μία με δύο ημέρες, καθώς μπορεί να εντείνει το πρήξιμο και να προκαλέσει μελανιές. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένα παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη του αίματος, πάντα ακολούθησε τις οδηγίες του γιατρού σου.

Μικρές συνήθειες που χρειάζονται παύση

Τις πρώτες 24–48 ώρες απόφυγε τη χρήση καλαμακιού, καθώς η πίεση που ασκείται στα χείλη μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Η έντονη γυμναστική και γενικά δραστηριότητες που αυξάνουν την κυκλοφορία του αίματος είναι προτιμότερο να αναβληθούν προσωρινά.

Μακιγιάζ με μέτρο

Το μακιγιάζ στα χείλη, κραγιόν, gloss ή lip balm, καλό είναι να αποφεύγεται για τις πρώτες ώρες μετά τη θεραπεία. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος μόλυνσης. Μετά το πρώτο 24ωρο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ήπια προϊόντα, πάντα με καθαρά χέρια.

Ύπνος και καθημερινότητα

Προσπάθησε να κοιμάσαι ανάσκελα και να αποφεύγεις θέσεις που πιέζουν το πρόσωπο. Δραστηριότητες όπως έντονα φιλιά, κάπνισμα, μασάζ προσώπου ή οδοντιατρικές πράξεις καλό είναι να καθυστερήσουν για λίγες ημέρες, ώστε το filler να «καθίσει» σωστά και το δέρμα να επουλωθεί ομαλά.

