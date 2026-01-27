Οι stars που αποκλείστηκαν από τα Όσκαρ

Για δεκαετίες, το Hollywood καλλιεργούσε την εικόνα ενός απρόσβλητου ολύμπου, όπου το ταλέντο συγχωρούσε κάθε ατόπημα και η επιτυχία στο box office αποτελούσε το απόλυτο πλυντήριο ηθικής. Ωστόσο, η εποχή της ατιμωρησίας φαίνεται πως ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, οχυρωμένη πίσω από έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας, επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να επαναπροσδιορίσει τα όρια ανάμεσα στην καλλιτεχνική αξία και την κοινωνική υπευθυνότητα. Η αποβολή από τους κόλπους της δεν είναι πλέον μια θεωρητική απειλή, αλλά μια πραγματικότητα που έχει πλήξει κορυφαία ονόματα της βιομηχανίας, αποδεικνύοντας πως το χρυσό αγαλματίδιο δεν μπορεί να εξαγοράσει την ευπρέπεια. Ανεξάρτητα από την άποψη που μπορεί να έχει κανείς για τη λάμψη των τελετών, τις κατηγορίες των βραβείων ή το σύστημα ψηφοφορίας, η Ακαδημία παραμένει αμετακίνητη όταν πρόκειται για άτομα που παραβιάζουν τους κανόνες της. Αν και η ανάκληση ενός βραβείου Oscar είναι σχεδόν πρωτοφανής με μοναδική εξαίρεση το 1969, όταν η ταινία «Young Americans» έχασε τον τίτλο του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ λόγω τεχνικών ζητημάτων επιλεξιμότητας, η Ακαδημία έχει βρει άλλους τρόπους να τιμωρεί τους παραβάτες. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι αναστολές και οι αποβολές έχουν καταστεί η συνήθης ποινή.

Ο Will Smith αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα, καθώς του επιβλήθηκε 10ετής αποκλεισμός για το περιβόητο χαστούκι στη σκηνή κατά την 94η απονομή. Ωστόσο, ο Will Smith δεν είναι ο μόνος. Ακολουθούν οι περιπτώσεις εκείνων που είδαν την πόρτα της εξόδου.

Διάβασε επίσης: Το Sinners και το One Battle After Another οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Ο Carmine Caridi… η πρώτη ιστορική αποβολή

Ο Carmine Caridi, γνωστός από τη συμμετοχή του στην ταινία «The Godfather Part II» του 1974 και τη σειρά «NYPD Blue», κατέχει τη θλιβερή πρωτιά του πρώτου μέλους που εκδιώχθηκε ποτέ από την Ακαδημία. Η αποβολή του Carmine Caridi πραγματοποιήθηκε το 2004, όταν διαπιστώθηκε ότι διέρρευσε σε φίλο του αντίγραφα ταινιών που προορίζονταν αποκλειστικά για τα μέλη της Ακαδημίας προς αξιολόγηση. Μάλιστα, ο φίλος του τις δημοσίευσε στο διαδίκτυο. Εκτοτε, η Ακαδημία έδειξε οριστικά και αμετάκλητα την πόρτα της εξόδου στον Carmine Caridi.

Το τέλος της παντοδυναμίας του Harvey Weinstein

Ο Harvey Weinstein, ο παραγωγός που πολλοί θεωρούν ότι μεταμόρφωσε μόνιμα την κούρσα των Oscar με τις επιθετικές στρατηγικές του, αποβλήθηκε το 2017. Η απόφαση ελήφθη αμέσως μόλις ήρθαν στο φως πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον του. Η Ακαδημία καταδίκασε τον Harvey Weinstein, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του «αποκρουστικές, αποτρόπαιες και αντίθετες προς τα υψηλά πρότυπα της Ακαδημίας και της δημιουργικής κοινότητας που εκπροσωπεί». Ο Harvey Weinstein διατηρεί το βραβείο Oscar που κέρδισε ως παραγωγός για την ταινία «Shakespeare in Love» του 1998, όμως οι αποτρόπαιες πράξεις του οδήγησαν τη διοίκηση στη σύνταξη ενός νέου κώδικα δεοντολογίας. Ο κώδικας ορίζει ότι δεν γίνονται ανεκτοί «άνθρωποι που καταχρώνται τη θέση, την εξουσία ή την επιρροή τους με τρόπο που παραβιάζει τα πρότυπα ευπρέπειας».

Η εφαρμογή του νέου κώδικα στον Bill Cosby και τον Roman Polanski

Όταν ο Bill Cosby καταδικάστηκε το 2018 για τη σεξουαλική κακοποίηση της Andrea Constand, η Ακαδημία τον απέβαλε από τις τάξεις της μόλις έναν μήνα αργότερα. Την ίδια περίοδο, ο Roman Polanski εκδιώχθηκε επίσης βάσει του νέου κώδικα δεοντολογίας. Για πολλούς, η κίνηση αυτή θεωρήθηκε καθυστερημένη, καθώς ο Roman Polanski παρέμενε μέλος για δεκαετίες παρά τις κατηγορίες εις βάρος του. Το 1977, ο Roman Polanski διέφυγε στη Γαλλία αφού ομολόγησε την ενοχή του για παράνομη σεξουαλική επαφή με ανήλικη. Παρά το γεγονός αυτό, προτάθηκε αρκετές φορές για Oscar και κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την ταινία «The Pianist» το 2003. Το βραβείο δεν του αφαιρέθηκε ποτέ, παρόλο που ο Roman Polanski δεν μπορούσε να παραστεί στις τελετές καθώς καταζητείται από τις αμερικανικές αρχές.

Διάβασε επίσης: Χρυσά Βατόμουρα 2026: Οι υποψηφιότητες για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς

Ο 20ετής πολιτικός αποκλεισμός του Richard Gere

Μια διαφορετική περίπτωση αποτελεί ο Richard Gere, ο οποίος για περίπου 20 χρόνια απουσίαζε από τη σκηνή των Oscar μετά από μια έντονη πολιτική παρέμβαση. Το 1993, ο Richard Gere ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, όμως παρέκκρινε από το κείμενο για να καταγγείλει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ από την Κίνα. Ο τότε πρόεδρος Bob Rehme δήλωσε ότι η τελετή «δεν προορίζεται για πολιτικές παρεμβάσεις», ενώ ο παραγωγός Gil Cates χαρακτήρισε τη στάση του ηθοποιού «αλαζονική». Αν και δεν υπήρξε επίσημη αποβολή, ο Richard Gere δεν προσκλήθηκε ξανά μέχρι το 2013. Σε πρόσφατη συνέντευξή του τον Δεκέμβριο του 2025, ο Richard Gere τόνισε ότι δεν ένιωσε πικρία, δηλώνοντας «δεν το πήρα ιδιαίτερα προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι υπήρχαν κακοί σε αυτή την ιστορία». Παρά την επιστροφή του, ο Richard Gere παραμένει ένας από τους ελάχιστους αστέρες τέτοιου βεληνεκούς που δεν έχουν λάβει ποτέ υποψηφιότητα για Oscar.

Το βάρος του ποινικού μητρώου του Adam Kimmel

Ο διευθυντής φωτογραφίας Adam Kimmel, ο οποίος εργάστηκε στις ταινίες «Lars and the Real Girl» και «Capote», αποβλήθηκε το 2021 λόγω του παρελθόντος του ως δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων. Όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Adam Kimmel είχε συλληφθεί δύο φορές, η απομάκρυνσή του ήταν άμεση για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας.

Το χαστούκι που κόστισε μια δεκαετία στον Will Smith

Το 2022, η Ακαδημία απέκλεισε βραβευμένο με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου Will Smith από κάθε εκδήλωση ή πρόγραμμά της για 10 χρόνια. Η αιτία ήταν το χαστούκι που έδωσε στον Chris Rock επάνω στη σκηνή, μετά από ένα αστείο εκτός σεναρίου για το ξυρισμένο κεφάλι της συζύγου του. Η Ακαδημία δήλωσε ότι «τα 94α Oscar προορίζονταν να είναι μια γιορτή για τα πολλά άτομα στην κοινότητά μας που έκαναν απίστευτη δουλειά την περασμένη χρονιά, ωστόσο, αυτές οι στιγμές επισκιάστηκαν από την απαράδεκτη και επιβλαβή συμπεριφορά που είδαμε να επιδεικνύει ο κ. Smith στη σκηνή». Στην ανακοίνωσή της, η Ακαδημία παραδέχθηκε ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για το πρωτοφανές συμβάν. Ο Will Smith απάντησε με μια σύντομη δήλωση στην οποία ανέφερε «αποδέχομαι και σέβομαι την απόφαση της Ακαδημίας». Λίγες ημέρες πριν την επιβολή της ποινής, ο Will Smith είχε ήδη παραιτηθεί από μέλος, χάνοντας το δικαίωμα να ψηφίζει για τα βραβεία, αν και παραμένει επιλέξιμος για μελλοντικές υποψηφιότητες.

Η ιστορία των αποβολών από την Ακαδημία αναδεικνύει μια επώδυνη αλλά αναγκαία μετάβαση για την κινηματογραφική βιομηχανία. Από την πειρατεία του Carmine Caridi μέχρι τις σοβαρές ποινικές καταδίκες των Bill Cosby και Harvey Weinstein, και την απώλεια ελέγχου του Will Smith, το μήνυμα είναι σαφές. Η συμμετοχή στον κορυφαίο θεσμό του παγκόσμιου κινηματογράφου δεν είναι κεκτημένο δικαίωμα, αλλά προνόμιο που απαιτεί τον ανάλογο σεβασμό. Καθώς το Hollywood συνεχίζει να εξετάζει το παρελθόν του και να διορθώνει τις παραλείψεις του, η λίστα των ανεπιθύμητων υπενθυμίζει ότι πίσω από τους προβολείς, οι πράξεις των ανθρώπων έχουν συνέπειες που καμία δόξα δεν μπορεί να επισκιάσει.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

Δες κι αυτό…