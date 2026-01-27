Mad Bubble
Ο Timothée Chalamet γράφει ιστορία στα Όσκαρ

Ο Timothée Chalamet γίνεται ο νεότερος άνδρας με 3 υποψηφιότητες ερμηνείας και σπάει το ρεκόρ που κατείχε για 58 χρόνια ο Warren Beatty
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Timothée Chalamet επιβεβαιώνει την κυριαρχία του στο σύγχρονο κινηματογραφικό στερέωμα, καταγράφοντας μια ιστορική επίδοση στις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ. Με την ανακοίνωση της Ακαδημίας, ο 30χρονος ηθοποιός καθίσταται πλέον ο νεότερος άνδρας στην ιστορία του θεσμού που συγκεντρώνει τρεις υποψηφιότητες στην κατηγορία της ερμηνείας, επισφραγίζοντας την ανοδική του πορεία με τον ρόλο του Marty Mauser στην αθλητική δραμεντί του Josh Safdie, «Marty Supreme».

Μια διαδρομή γεμάτη διακρίσεις

Η φετινή υποψηφιότητα για τον Α’ Ανδρικό Ρόλο έρχεται να συμπληρώσει ένα εντυπωσιακό τρίπτυχο διακρίσεων πριν ο ηθοποιός καν συμπληρώσει το 31ο έτος της ηλικίας του. Η αρχή είχε γίνει το 2017 με την ταινία «Call Me by Your Name», η οποία τον είχε καταστήσει τον τρίτο νεότερο υποψήφιο στην ιστορία της κατηγορίας, ενώ ακολούθησε η αναγνώριση για την ερμηνεία του στο «A Complete Unknown» το 2024. Η συνέπεια αυτή αναδεικνύει τον Timothée Chalamet ως έναν από τους ελάχιστους ηθοποιούς που έχουν καταφέρει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της Ακαδημίας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η κατάρριψη του ρεκόρ του Warren Beatty

Πέρα από το ερμηνευτικό σκέλος, ο Timothée  Chalamet σημειώνει μια ακόμη πρωτιά που αφορά την ιδιότητά του ως παραγωγού. Συμπεριλαμβανόμενος στην ομάδα παραγωγής του «Marty Supreme» που διεκδικεί το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, γίνεται ο νεότερος άνθρωπος στην ιστορία των βραβείων που λαμβάνει διπλή υποψηφιότητα για ερμηνεία και παραγωγή την ίδια χρονιά. Με το επίτευγμα αυτό, σε ηλικία 30 ετών και 26 ημερών, καταρρίπτει ένα ρεκόρ που κατείχε για 58 ολόκληρα χρόνια ο Warren Beatty. Ο τελευταίος είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο το 1967 για το «Bonnie and Clyde», όντας τότε 30 ετών και 10 μηνών. Στη φετινή κούρσα για το χρυσό αγαλματίδιο, ο Timothée Chalamet καλείται να αναμετρηθεί με κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ. Συνυποψήφιοί του είναι ο Leonardo DiCaprio για το «One Battle After Another», ο Ethan Hawke για το «Blue Moon», ο Michael B. Jordan για το «Sinners» και ο Wagner Moura για το «The Secret Agent». Η δυναμική της υποψηφιότητάς του ενισχύεται από τη γενικότερη αποδοχή της ταινίας «Marty Supreme», η οποία απέσπασε επίσης υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας και Πρωτότυπου Σεναρίου, επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική της αρτιότητα.

Το βραβείο και η ιστορική προοπτική

Εάν ο Timothée Chalamet καταφέρει να επικρατήσει στην τελική ψηφοφορία, θα ανακηρυχθεί ο δεύτερος νεότερος νικητής στην ιστορία του Α’ Ανδρικού Ρόλου, ακολουθώντας τον Adrien Brody, ο οποίος είχε βραβευτεί σε ηλικία 29 ετών για τον «Πιανίστα». Η πορεία του προς την τελετή της 15ης Μαρτίου ξεκίνησε ήδη με σημαντικούς οιωνούς, καθώς κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ, ενώ είχε προηγηθεί η βράβευσή του στα Actor Awards για την ενσάρκωση του Bob Dylan.

Η τελική ψηφοφορία των μελών της Ακαδημίας θα διεξαχθεί από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου, ενώ η 98η τελετή απονομής θα μεταδοθεί παγκοσμίως στις 15 Μαρτίου  με παρουσιαστή τον Conan O’Brien, σηματοδοτώντας μια από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές στην ιστορία του θεσμού.

