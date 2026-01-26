Mad Bubble
Living 26.01.2026

7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι

Ένας πρακτικός οδηγός για να προστατέψεις το σπίτι σου και να μειώσεις το λογαριασμό ρεύματος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η βραδινή σου ρουτίνα πιθανότατα περιλαμβάνει το βούρτσισμα των δοντιών, το σκούπισμα του νιπτήρα και το κλείσιμο των φώτων. Τι λείπει όμως συνήθως; Η αποσύνδεση κάποιων ηλεκτρικών συσκευών. Είναι μια παραμελημένη συνήθεια, αλλά μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος και να περιορίσει τον κίνδυνο ηλεκτρικών ατυχημάτων.

Ορισμένες συσκευές θεωρούνται «ενεργειακοί βρικόλακες», καθώς καταναλώνουν ρεύμα ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται. Άλλες μπορεί να γίνουν επικίνδυνες αν μείνουν συνδεδεμένες όλη τη νύχτα, ειδικά αν υπερθερμανθούν ή παρουσιάσουν βλάβη ενώ κοιμάσαι. Ας δούμε ποιες συσκευές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

1. Ηλεκτρικοί Θερμαντήρες

Οι φορητοί θερμαντήρες χώρου πρέπει να αποσυνδέονται πριν κοιμηθείς. Ο ηλεκτρολόγος Ben Kolo προειδοποιεί: «Οι θερμαντήρες είναι από τις κύριες αιτίες πυρκαγιών σε σπίτια. Καταναλώνουν πολύ ρεύμα, μπορεί να υπερθερμανθούν, να πέσουν ή να πυροδοτήσουν κοντινά αντικείμενα όπως σεντόνια και κουρτίνες».  Αν κρυώνεις, επίλεξε επιπλέον κουβέρτες ή ανέβασε λίγο τη θερμοκρασία του θερμοστάτη.

2. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και tablets

Αποσύνδεσε τις συσκευές μόλις φορτιστούν πλήρως. Παρόλο που τα περισσότερα σύγχρονα gadgets σταματούν τη φόρτιση στο 100%, συνεχίζουν να τραβούν μικρή ποσότητα ρεύματος γι’ αυτό ο Kolo τα χαρακτηρίζει «ενεργειακούς βρικόλακες». Η παραμονή τους στην πρίζα όλη τη νύχτα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή των καλωδίων. Η αποσύνδεση πριν τον ύπνο εξοικονομεί ενέργεια και προστατεύει τις συσκευές.

3. Συσκευές με μπαταρίες λιθίου

Συσκευές όπως cordless σκούπες, εργαλεία, power banks, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, συσκευές περιποίησης δέρματος και water flossers απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
Ο Benjamin Thomas, ηλεκτρολόγος, εξηγεί: «Οι μπαταρίες λιθίου μπορεί να υπερθερμανθούν κατά τη φόρτιση. Οι πυρκαγιές από φορτιστές γίνονται όλο και πιο συχνές, ειδικά αν η μπαταρία γερνά, ο φορτιστής είναι κατεστραμμένος ή μη εγκεκριμένος».  Καλό είναι να αποσυνδέεις τις συσκευές μόλις φορτιστούν και να αποφεύγεις φόρτιση χωρίς επίβλεψη ή όλη τη νύχτα.

4. Συστήματα ψυχαγωγίας

Τηλεοράσεις, κονσόλες παιχνιδιών και ηχοσυστήματα καταναλώνουν αρκετή ενέργεια ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένα. Η Andrea Woroch, ειδικός στα οικονομικά των νοικοκυριών, προτείνει: «Χρησιμοποίησε πολύπριζο για τηλεόραση, υπολογιστή, εκτυπωτή και κονσόλα. Έτσι, το μόνο που χρειάζεται είναι να σβήσεις το πολύπριζο για να αποσυνδέσεις όλα τα gadgets ταυτόχρονα».

5. Συσκευές κουζίνας

Από καφετιέρες και βραστήρες έως μίξερ, οι καθημερινές συσκευές κουζίνας χρειάζονται αποσύνδεση. Ο Phil McWilliam, ηλεκτρολόγος, εξηγεί: «Οι συσκευές αυτές δεν σκέφτονται πολύ οι άνθρωποι γιατί τις χρησιμοποιούν καθημερινά, αλλά είναι υψηλής κατανάλωσης. Μια βλάβη μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση».

6. Συσκευές θερμότητας για μαλλιά

Πιέστε, ισιωτικά και σεσουάρ πρέπει να αποσυνδέονται μετά τη χρήση. Ο Kolo αναφέρει: «Διατηρούν θερμότητα για ώρα και μπορεί να ενεργοποιηθούν κατά λάθος. Είναι υψηλού κινδύνου συσκευές αν μείνουν στην πρίζα». Άφησέ τες να κρυώσουν, τύλιξέ τες και αποθήκευσε τις μέχρι την επόμενη χρήση. Bonus: καθαρό και τακτοποιημένο μπάνιο.

7. Συσκευές σε κακή κατάσταση

Αν νιώθεις ότι μια ηλεκτρική συσκευή ζεσταίνεται υπερβολικά, έχει κατεστραμμένο φις ή τρίζει, αποσύνδεσέ τη αμέσως. Ο McWilliam εξηγεί: «Οι περισσότερες πυρκαγιές που βλέπω οφείλονται σε καθημερινές συσκευές που μένουν συνδεδεμένες για χρόνια χωρίς σκέψη». Αν η πρίζα φαίνεται προβληματική, αποσύνδεσε τη συσκευή και κάλεσε ηλεκτρολόγο.

