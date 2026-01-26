Mad Bubble
Mad Bubble
Διακόσμηση 26.01.2026

Παλιά και κρύα κουζίνα; Δες πώς θα την κάνεις «φούρνο» χωρίς να κάψεις ρεύμα

Από υφάσματα και ζεστές αποχρώσεις βαφής έως φυσικά υλικά και φωτιστικά με χαρακτήρα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν η κουζίνα σου μοιάζει κρύα και παλιά και θέλεις να προσθέσεις ζεστασιά και χαρακτήρα χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία, δεν είσαι μόνος/η. Μια χρήστρια στο Reddit μοιράστηκε φωτογραφίες της ουδέτερης, «2000s-style» κουζίνας της και ζήτησε συμβουλές για το πώς να την ανανεώσει με χρώμα και στυλ που να μοιάζει σαν από περιοδικό design.

Παρά τις πολλές προτάσεις της κοινότητας, ζητήθηκε και η γνώμη μερικών επαγγελματιών διακοσμητών για το πώς μπορούν να μεταμορφωθούν οικονομικά σκοτεινές και παλιές κουζίνες. Ακολουθούν οι κορυφαίες συμβουλές τους:

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Πώς να καθαρίσεις σωστά τον καναπέ σου

1. Προσθέστε υφάσματα

Η Heather French, συνιδρύτρια της French & French Interiors, εξηγεί πόσο μεγάλη διαφορά μπορούν να κάνουν τα υφάσματα σε μια κουζίνα: «Ριχτάρια, κουρτίνες, ή ακόμη και υφασμάτινη φούστα σε ένα νησί κουζίνας, μαλακώνουν τον χώρο και προσφέρουν την ευκαιρία να φέρετε χρώμα και σχέδιο».  Ακόμα και οι «skirted sinks» είναι τάση, ενώ χαλιά, μαξιλάρια ή επενδυμένα έπιπλα προσθέτουν ζεστασιά και φιλόξενη αίσθηση, σύμφωνα με τον Peter Miles, principal στο The Drawing Board, Inc.

unsplash.com

2. Ζεστά χρώματα βαφής

Η βαφή είναι οικονομική αλλά με εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η Molly Miller, ιδρύτρια της Molly Miller Interiors, προτείνει: «Βάφοντας ντουλάπια και αλλάζοντας λαβές, μπορείς να ανανεώσεις την κουζίνα σου άμεσα. Προτιμώ ζεστές, ουδέτερες αποχρώσεις που δίνουν κομψότητα και ζεστασιά».

unsplash.com

3. Σωστός φωτισμός

Ο σωστός φωτισμός δεν είναι απλά διακόσμηση, αλλά κλειδί για τη ζεστασιά της κουζίνας. Ο Miles προειδοποιεί: «Οι δυνατοί overhead φωτισμοί κάνουν έναν χώρο ψυχρό και κλινικό, όπως και τα φτηνά υλικά φωτισμού».  Η French προτείνει να δοθεί έμφαση στην υφή με φωτιστικά από ύφασμα ή ψάθα, που προσθέτουν ζωντάνια και χαρακτήρα.

4. Κρέμασε έργα τέχνης

Δεν υπάρχει λόγος να αποφύγετε την τέχνη στην κουζίνα. Η French λέει: «Μικρά έργα τέχνης δίνουν προσωπικότητα και χρώμα, ειδικά αν η κουζίνα είναι πολύ ουδέτερη. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά – τα παζάρια, τα flea markets και τα second-hand καταστήματα είναι γεμάτα επιλογές»

unsplash.com

5. Χρησιμοποίεισαι φυσικά υλικά

Η Nadia Subaran, principal designer στο Aidan Design, προτείνει φυσικά υλικά για να μαλακώσει μια σκοτεινή κουζίνα: «Στη θέση ενός μαύρου πάγκου, προτιμώ φυσικό ξύλο. Αυτό ζεσταίνει αμέσως τον χώρο και δημιουργεί αντίθεση».

Άλλα φυσικά στοιχεία που μπορούν να αναδείξουν τον χώρο:

  • Δερμάτινες λεπτομέρειες
  • Ζωντανά φυτά
  • Υφάσματα όπως ψάθα (π.χ. σκαμπό rattan)
  • Κεραμικά αντικείμενα, όπως πήλινα κασπώ
unsplash.com

Όλα αυτά απαλύνουν τα σκοτεινά σημεία και κάνουν την κουζίνα πιο φιλόξενη και ζεστή!

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ανανέωση κουζίνα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι

7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι

26.01.2026
Επόμενο
Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting

Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting

26.01.2026

Δες επίσης

Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting
Life

Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting

26.01.2026
7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι
Life

7 αντικείμενα που «καίνε» ρεύμα και ρισκάρουν την ασφάλειά σου όσο κοιμάσαι

26.01.2026
Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη
Food

Ξέχνα την κλασική ζύμη: Η πίτσα που φτιάχνεται από πατάτες και γίνεται ανάρπαστη

26.01.2026
5 τρόποι να οργανώσεις την ντουλάπα σου σαν επαγγελματίας μόδας
Life

5 τρόποι να οργανώσεις την ντουλάπα σου σαν επαγγελματίας μόδας

26.01.2026
5 Minutes of Hell: Το workout-κόλαση που βάζει φωτιά στον μεταβολισμό – Δες πώς να το κάνεις
Fitness

5 Minutes of Hell: Το workout-κόλαση που βάζει φωτιά στον μεταβολισμό – Δες πώς να το κάνεις

26.01.2026
Γιατί η λευκή ψίχα του πορτοκαλιού αξίζει μια θέση στο πιάτο σου
Life

Γιατί η λευκή ψίχα του πορτοκαλιού αξίζει μια θέση στο πιάτο σου

26.01.2026
Μετά από 1,5 αιώνα: Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και φέρνει τα πάνω κάτω σε 3 ζώδια
Life

Μετά από 1,5 αιώνα: Ο Ποσειδώνας μπαίνει στον Κριό και φέρνει τα πάνω κάτω σε 3 ζώδια

26.01.2026
Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική
Life

Η Nicole Kidman μοιράζεται σπάνιες οικογενειακές στιγμές από την Ανταρκτική

26.01.2026
6 μυστικά για να βρεις τα πιο φθηνά ξενοδοχεία last minute
Life

6 μυστικά για να βρεις τα πιο φθηνά ξενοδοχεία last minute

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος