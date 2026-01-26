Παλιά και κρύα κουζίνα; Δες πώς θα την κάνεις «φούρνο» χωρίς να κάψεις ρεύμα

Από υφάσματα και ζεστές αποχρώσεις βαφής έως φυσικά υλικά και φωτιστικά με χαρακτήρα

Αν η κουζίνα σου μοιάζει κρύα και παλιά και θέλεις να προσθέσεις ζεστασιά και χαρακτήρα χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία, δεν είσαι μόνος/η. Μια χρήστρια στο Reddit μοιράστηκε φωτογραφίες της ουδέτερης, «2000s-style» κουζίνας της και ζήτησε συμβουλές για το πώς να την ανανεώσει με χρώμα και στυλ που να μοιάζει σαν από περιοδικό design.

Παρά τις πολλές προτάσεις της κοινότητας, ζητήθηκε και η γνώμη μερικών επαγγελματιών διακοσμητών για το πώς μπορούν να μεταμορφωθούν οικονομικά σκοτεινές και παλιές κουζίνες. Ακολουθούν οι κορυφαίες συμβουλές τους:

1. Προσθέστε υφάσματα

Η Heather French, συνιδρύτρια της French & French Interiors, εξηγεί πόσο μεγάλη διαφορά μπορούν να κάνουν τα υφάσματα σε μια κουζίνα: «Ριχτάρια, κουρτίνες, ή ακόμη και υφασμάτινη φούστα σε ένα νησί κουζίνας, μαλακώνουν τον χώρο και προσφέρουν την ευκαιρία να φέρετε χρώμα και σχέδιο». Ακόμα και οι «skirted sinks» είναι τάση, ενώ χαλιά, μαξιλάρια ή επενδυμένα έπιπλα προσθέτουν ζεστασιά και φιλόξενη αίσθηση, σύμφωνα με τον Peter Miles, principal στο The Drawing Board, Inc.

2. Ζεστά χρώματα βαφής

Η βαφή είναι οικονομική αλλά με εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Η Molly Miller, ιδρύτρια της Molly Miller Interiors, προτείνει: «Βάφοντας ντουλάπια και αλλάζοντας λαβές, μπορείς να ανανεώσεις την κουζίνα σου άμεσα. Προτιμώ ζεστές, ουδέτερες αποχρώσεις που δίνουν κομψότητα και ζεστασιά».

3. Σωστός φωτισμός

Ο σωστός φωτισμός δεν είναι απλά διακόσμηση, αλλά κλειδί για τη ζεστασιά της κουζίνας. Ο Miles προειδοποιεί: «Οι δυνατοί overhead φωτισμοί κάνουν έναν χώρο ψυχρό και κλινικό, όπως και τα φτηνά υλικά φωτισμού». Η French προτείνει να δοθεί έμφαση στην υφή με φωτιστικά από ύφασμα ή ψάθα, που προσθέτουν ζωντάνια και χαρακτήρα.

4. Κρέμασε έργα τέχνης

Δεν υπάρχει λόγος να αποφύγετε την τέχνη στην κουζίνα. Η French λέει: «Μικρά έργα τέχνης δίνουν προσωπικότητα και χρώμα, ειδικά αν η κουζίνα είναι πολύ ουδέτερη. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις πολλά – τα παζάρια, τα flea markets και τα second-hand καταστήματα είναι γεμάτα επιλογές»

5. Χρησιμοποίεισαι φυσικά υλικά

Η Nadia Subaran, principal designer στο Aidan Design, προτείνει φυσικά υλικά για να μαλακώσει μια σκοτεινή κουζίνα: «Στη θέση ενός μαύρου πάγκου, προτιμώ φυσικό ξύλο. Αυτό ζεσταίνει αμέσως τον χώρο και δημιουργεί αντίθεση».

Άλλα φυσικά στοιχεία που μπορούν να αναδείξουν τον χώρο:

Δερμάτινες λεπτομέρειες

Ζωντανά φυτά

Υφάσματα όπως ψάθα (π.χ. σκαμπό rattan)

Κεραμικά αντικείμενα, όπως πήλινα κασπώ

Όλα αυτά απαλύνουν τα σκοτεινά σημεία και κάνουν την κουζίνα πιο φιλόξενη και ζεστή!

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

