TV 27.01.2026

Masterchef 2026: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι παίκτες που αποχώρησαν

Η πρώτη μαγειρική δοκιμασία αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, με τους κριτές να παίρνουν γρήγορα δύσκολες αποφάσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρεμιέρα των μαγειρικών δοκιμασιών στο MasterChef ξεκίνησε με υψηλό βαθμό δυσκολίας, βάζοντας από νωρίς σε σκληρή δοκιμασία τόσο τις δεξιότητες όσο και την ψυχραιμία των παικτών. 4 διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πιο απαιτητική πλευρά του διαγωνισμού.

Ο Κωνσταντίνος Γ., η Ιωάννα, ο Αντώνης και ο Αλέξανδρος δεν κατάφεραν να πείσουν την κριτική επιτροπή με τις προσπάθειές τους. Τελικά, όπως ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, η λιγότερο ολοκληρωμένη εμφάνιση ανήκε στον Κωνσταντίνο Γ., ο οποίος αποχαιρέτησε πρώτος την κουζίνα του MasterChef.

Παρά την αποχώρησή του, ο ίδιος διατήρησε ήρεμη στάση, επισημαίνοντας πως το ταξίδι του στον διαγωνισμό μπορεί να έλαβε τέλος, ωστόσο του άφησε πολύτιμα μαθήματα για τη συνέχεια.

Ο Αντώνης κατάφερε να κερδίσει λίγο χρόνο, χάρη στη γευστική ισορροπία του πιάτου του, ενώ ο Αλέξανδρος άκουσε το όνομά του ανάμεσα στους υποψήφιους χωρίς ιδιαίτερη έκπληξη, αφήνοντας όμως να εννοηθεί πως μια επιστροφή στο μέλλον δεν αποκλείεται. Οι υπόλοιποι παίκτες συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους, με το MasterChef να βρίσκεται μόλις στην αρχή και τις εξελίξεις να προμηνύονται απρόβλεπτες.

MasterChef MasterChef 2026 Star tv ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
