Mad Bubble
Mad Bubble
TV 23.01.2026

Οριστικό τέλος από το J2US για την Δέσποινα Βανδή – Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη

Οριστικό τέλος από το J2US για την Δέσποινα Βανδή - Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη
Ο τηλεοπτικός παραγωγός εξηγεί τους λόγους της απουσίας της και ανακοινώνει τις νέες εκπλήξεις στους κριτές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε ότι φέτος δεν θα συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδή στο J2US, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τις επόμενες εβδομάδες μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Ο τηλεοπτικός παραγωγός, μιλώντας στην Ελένη Παπαδόγια για το Πρωινό του ΑΝΤ1, εξήγησε τους λόγους της απόφασης:

«Επιστρέφουμε με το J2US. Οι κριτές θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω. Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just, επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί. Η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 11. Από τις 8 έως τις 11 χωρίς κριτή μετά είναι πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά ο Κοκλώνης.

Από το 1995 στο 2025: Πώς η Δέσποινα Βανδή κατάφερε να παραμείνει νο.1 icon της χώρας
https://www.instagram.com/desp1navandi/?hl=el

ΔΙάβασε επίσης: Κατερίνα Καραβάτου: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «Σαββατοκύριακο Παρέα» – Το πρώτο trailer

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η απόφαση πάρθηκε την τελευταία στιγμή και τα προγράμματα είχαν ήδη διαμορφωθεί: «Ξέρετε, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή και είχαν φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο J2US, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί». Ο Νίκος Κοκλώνης τόνισε επίσης ότι η σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή παραμένει φιλική: «Είναι δυνατόν να έχω ρήξη με τη Δέσποινα; Στις οικογένειες συμβαίνουν όλα. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Οι εποχές, άλλωστε, που ήμασταν με τη Δέσποινα από πριν μέχρι τώρα σε διάφορες καταστάσεις…».

Δέσποινα Βανδή
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Το J2US αναμένεται να επιστρέψει με δυνατές εμφανίσεις και, παρά την απουσία της Δέσποινας, οι φανατικοί του show περιμένουν με αγωνία να δουν τις νέες εκπλήξεις που ετοιμάζει ο Νίκος Κοκλώνης.


Διάβασε επίσης: Καλημέρα Ελλάδα: Οι πρώτες δηλώσεις του Παναγιώτη Στάθη μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθινού

Δες κι αυτό..

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

J2US Open TV ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ Νίκος Κοκλώνης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξέχνα το στεγνό κοτόπουλο: Το μυστικό για να βγαίνει πάντα «λουκούμι»

Ξέχνα το στεγνό κοτόπουλο: Το μυστικό για να βγαίνει πάντα «λουκούμι»

23.01.2026
Επόμενο
Ο A$AP Rocky και η Tokischa μαζί στο Flackito Jodye

Ο A$AP Rocky και η Tokischa μαζί στο Flackito Jodye

23.01.2026

Δες επίσης

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
TV

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

23.01.2026
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha
TV

Μπαμπά, σ’αγαπώ: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha

22.01.2026
Ευθύμης Ζησάκης: Η αποκάλυψη για τη συνέχεια του ειδυλλίου Άρης-Μπέλλας στο «Σόι Σου»
TV

Ευθύμης Ζησάκης: Η αποκάλυψη για τη συνέχεια του ειδυλλίου Άρης-Μπέλλας στο «Σόι Σου»

22.01.2026
Κατερίνα Καραβάτου: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «Σαββατοκύριακο Παρέα» – Το πρώτο trailer
TV

Κατερίνα Καραβάτου: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με το «Σαββατοκύριακο Παρέα» – Το πρώτο trailer

22.01.2026
Καλημέρα Ελλάδα: Οι πρώτες δηλώσεις του Παναγιώτη Στάθη μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθινού
TV

Καλημέρα Ελλάδα: Οι πρώτες δηλώσεις του Παναγιώτη Στάθη μετά την αποχώρηση της Άννας Λιβαθινού

22.01.2026
Masterchef 2026: Ο 28χρονος παίκτης που έγινε viral με τις ατάκες του αλλά δίχασε τους κριτές
TV

Masterchef 2026: Ο 28χρονος παίκτης που έγινε viral με τις ατάκες του αλλά δίχασε τους κριτές

21.01.2026
Ο Γιατρός: Επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον ALPHA και μαζί του η πιο δύσκολη υπόθεση
TV

Ο Γιατρός: Επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον ALPHA και μαζί του η πιο δύσκολη υπόθεση

21.01.2026
ΑΝΤ1: Απολύσεις μετά το τέλος της Ελένης Τσολάκη – Τα 3 ονόματα που είδαν την πόρτα της εξόδου
TV

ΑΝΤ1: Απολύσεις μετά το τέλος της Ελένης Τσολάκη – Τα 3 ονόματα που είδαν την πόρτα της εξόδου

21.01.2026
After Dark: Παναγιώτα Βλαντή, Λένα Ουζουνίδου και Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα του Θέμη Γεωργαντά
TV

After Dark: Παναγιώτα Βλαντή, Λένα Ουζουνίδου και Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα του Θέμη Γεωργαντά

21.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά