Οριστικό τέλος από το J2US για την Δέσποινα Βανδή – Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη

Ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε ότι φέτος δεν θα συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδή στο J2US, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τις επόμενες εβδομάδες μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Ο τηλεοπτικός παραγωγός, μιλώντας στην Ελένη Παπαδόγια για το Πρωινό του ΑΝΤ1, εξήγησε τους λόγους της απόφασης:

«Επιστρέφουμε με το J2US. Οι κριτές θα είναι οι ίδιοι, μπορώ να το ανακοινώσω. Θα ήθελα ως κριτές την Άννα Βίσση και τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν θα είναι η Δέσποινα Βανδή. Την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς η Δέσποινα τραγουδάει και σε αυτό το Just, επειδή θα είμαστε στον αέρα από τις 8 έως τις 2 το πρωί. Η Δέσποινα πρέπει να φεύγει στις 11. Από τις 8 έως τις 11 χωρίς κριτή μετά είναι πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά ο Κοκλώνης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η απόφαση πάρθηκε την τελευταία στιγμή και τα προγράμματα είχαν ήδη διαμορφωθεί: «Ξέρετε, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή και είχαν φτιάξει τα προγράμματά τους. Εγώ θα ήθελα και τη Δέσποινα στο J2US, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, θα πηγαίνουμε μετά να διασκεδάζουμε εκεί». Ο Νίκος Κοκλώνης τόνισε επίσης ότι η σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή παραμένει φιλική: «Είναι δυνατόν να έχω ρήξη με τη Δέσποινα; Στις οικογένειες συμβαίνουν όλα. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Οι εποχές, άλλωστε, που ήμασταν με τη Δέσποινα από πριν μέχρι τώρα σε διάφορες καταστάσεις…».

Το J2US αναμένεται να επιστρέψει με δυνατές εμφανίσεις και, παρά την απουσία της Δέσποινας, οι φανατικοί του show περιμένουν με αγωνία να δουν τις νέες εκπλήξεις που ετοιμάζει ο Νίκος Κοκλώνης.





