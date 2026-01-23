Ο A$AP Rocky και η Tokischa μαζί στο Flackito Jodye

Ο A$AP Rocky αιφνιδίασε ευχάριστα τους θαυμαστές του, παρουσιάζοντας το νέο τραγούδι «Flackito Jodye» σε συνεργασία με την Tokischa. Το κομμάτι αποτελεί ένα απρόσμενο δώρο για το κοινό του και βρίσκει τον ράπερ από το Χάρλεμ να πειραματίζεται με τον ήχο του ντομινικανικού dembow, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στο πρόσφατο άλμπουμ του «Don’t Be Dumb». Το «Flackito Jodye» φαίνεται να εντάσσεται σε ένα δεύτερο μέρος του άλμπουμ, το οποίο ο A$AP Rocky έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα κυκλοφορήσει ως μια deluxe εκδοχή. Ο A$AP Rocky έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του «Το disc 1 ήταν για μένα, το disc 2 θα είναι για τους θαυμαστές», υπογραμμίζοντας ότι το νέο υλικό προορίζεται ως ανταπόδοση της στήριξης που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Complex, ο A$AP Rocky και η Tokischa είχαν γυρίσει το οπτικό υλικό για το «Flackito Jodye» πριν από 1 χρόνο, όμως μια διαρροή στο διαδίκτυο ανέβαλε την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού. Παρά την καθυστέρηση, το κομμάτι διατηρεί τη φρεσκάδα του και έρχεται να προστεθεί δυναμικά στο καλλιτεχνικό σύμπαν του A$AP Rocky.

Η Tokischa ξεκινά το 2026 με φόρα, συνεχίζοντας τη δυναμική που έχτισε προς το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Πρόσφατα συνεργάστηκε με την Ice Spice στο τραγούδι «Thootie», ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία και την απήχησή της στο ευρύτερο κοινό της χιπ χοπ και της λάτιν σκηνής.

Το άλμπουμ «Don’t Be Dumb» του A$AP Rocky κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου 2026 και ήδη θεωρείται ένα από τα πιο συζητημένα πρότζεκτ της χρονιάς. Όλα δείχνουν ότι ο A$AP Rocky δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ, καθώς το «Flackito Jodye» λειτουργεί ως προάγγελος για περισσότερο νέο υλικό που αναμένεται να ακολουθήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Με τη συνεργασία του με την Tokischa, ο A$AP Rocky επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διάθεσή του να πειραματίζεται με διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και να διευρύνει τα όρια του ήχου του, διατηρώντας ταυτόχρονα τον πυρήνα της ταυτότητάς του ως ένας από τους πιο επιδραστικούς ράπερ της γενιάς του.

