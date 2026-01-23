Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 23.01.2026

Ο A$AP Rocky και η Tokischa μαζί στο Flackito Jodye

Ο A$AP Rocky παρουσιάζει ένα απρόσμενο bonus track και προαναγγέλλει ένα deluxe δεύτερο μέρος αφιερωμένο στους θαυμαστές του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο A$AP Rocky αιφνιδίασε ευχάριστα τους θαυμαστές του, παρουσιάζοντας το νέο τραγούδι «Flackito Jodye» σε συνεργασία με την Tokischa. Το κομμάτι αποτελεί ένα απρόσμενο δώρο για το κοινό του και βρίσκει τον ράπερ από το Χάρλεμ να πειραματίζεται με τον ήχο του ντομινικανικού dembow, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στο πρόσφατο άλμπουμ του «Don’t Be Dumb». Το «Flackito Jodye» φαίνεται να εντάσσεται σε ένα δεύτερο μέρος του άλμπουμ, το οποίο ο A$AP Rocky έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα κυκλοφορήσει ως μια deluxe εκδοχή. Ο A$AP Rocky έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του «Το disc 1 ήταν για μένα, το disc 2 θα είναι για τους θαυμαστές», υπογραμμίζοντας ότι το νέο υλικό προορίζεται ως ανταπόδοση της στήριξης που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Complex, ο A$AP Rocky και η Tokischa είχαν γυρίσει το οπτικό υλικό για το «Flackito Jodye» πριν από 1 χρόνο, όμως μια διαρροή στο διαδίκτυο ανέβαλε την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού. Παρά την καθυστέρηση, το κομμάτι διατηρεί τη φρεσκάδα του και έρχεται να προστεθεί δυναμικά στο καλλιτεχνικό σύμπαν του A$AP Rocky.

www.instagram.com/asaprocky/

Διάβασε επίσης: Don’t Be Dumb: Ο A$AP Rocky ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία

Η Tokischa ξεκινά το 2026 με φόρα, συνεχίζοντας τη δυναμική που έχτισε προς το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Πρόσφατα συνεργάστηκε με την Ice Spice στο τραγούδι «Thootie», ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία και την απήχησή της στο ευρύτερο κοινό της χιπ χοπ και της λάτιν σκηνής.

Το άλμπουμ «Don’t Be Dumb» του A$AP Rocky κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου 2026 και ήδη θεωρείται ένα από τα πιο συζητημένα πρότζεκτ της χρονιάς. Όλα δείχνουν ότι ο A$AP Rocky δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ, καθώς το «Flackito Jodye» λειτουργεί ως προάγγελος για περισσότερο νέο υλικό που αναμένεται να ακολουθήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Με τη συνεργασία του με την Tokischa, ο A$AP Rocky επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διάθεσή του να πειραματίζεται με διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και να διευρύνει τα όρια του ήχου του, διατηρώντας ταυτόχρονα τον πυρήνα της ταυτότητάς του ως ένας από τους πιο επιδραστικούς ράπερ της γενιάς του.

Διάβασε επίσης: A$AP Rocky: Η μητέρα του τον έπεισε να βγει με τη Rihanna

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

$AP Rocky Don’t Be Dumb Flackito Jodye Tokischa ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οριστικό τέλος από το J2US για την Δέσποινα Βανδή – Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη

Οριστικό τέλος από το J2US για την Δέσποινα Βανδή – Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη

23.01.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός

23.01.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Ο παραγωγός του Justin Bieber στηρίζει τον Good Job Nicky – Το story που έκανε
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο παραγωγός του Justin Bieber στηρίζει τον Good Job Nicky – Το story που έκανε

23.01.2026
Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia
Μουσικά Νέα

Η μεγάλη επιστροφή της Loreen: Το νέο άλμπουμ «Wildfire» και η dream team με τη Sia

23.01.2026
Μαρίνα Σάττι: Το ZARI στα 10 καλύτερα Eurovision τραγούδια όλων των εποχών
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι: Το ZARI στα 10 καλύτερα Eurovision τραγούδια όλων των εποχών

23.01.2026
Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 5η θέση των στοιχημάτων πριν καν γίνει ο Εθνικός Τελικός

23.01.2026
Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Η ιστορία πίσω από το όνομα: Τι θέλει να πει στον εαυτό του ο Good Job Nicky πριν τη Eurovision 2026

23.01.2026
Harry Styles: 30 νύχτες στο ίδιο στάδιο; Η ανακοίνωση-σοκ για την περιοδεία του 2026
Μουσικά Νέα

Harry Styles: 30 νύχτες στο ίδιο στάδιο; Η ανακοίνωση-σοκ για την περιοδεία του 2026

23.01.2026
Ο Harry Styles εγκαινιάζει τη νέα του εποχή με το τραγούδι Aperture- Άκουσέ το
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles εγκαινιάζει τη νέα του εποχή με το τραγούδι Aperture- Άκουσέ το

23.01.2026
Eurovision 2026: Ο Käärijä δηλώνει φαν του Ακύλα και του «Ferto» – Το δημόσιο σχόλιο που έκανε
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Ο Käärijä δηλώνει φαν του Ακύλα και του «Ferto» – Το δημόσιο σχόλιο που έκανε

23.01.2026
Όσκαρ Μουσικής 2026: Ρεκόρ για τον Ludwig Göransson – Εκτός η Miley Cyrus και ο Ed Sheeran
Μουσικά Νέα

Όσκαρ Μουσικής 2026: Ρεκόρ για τον Ludwig Göransson – Εκτός η Miley Cyrus και ο Ed Sheeran

23.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά