Living 27.01.2026

Στεγνωτήριο: Τα 4+1 πράγματα που δεν πρέπει να ακουμπάς ποτέ πάνω του

Μικρές καθημερινές συνήθειες που αυξάνουν τον κίνδυνο φωτιάς στο σπίτι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο αποθηκευτικός χώρος είναι περιορισμένος για όλους, είτε ζεις σε ένα ευρύχωρο σπίτι είτε σε ένα μικρό διαμέρισμα. Γι’ αυτό και το δωμάτιο του πλυντηρίου συχνά μετατρέπεται σε έναν πρόχειρο χώρο αποθήκευσης. Παρότι αυτό δεν είναι από μόνο του λάθος, υπάρχει ένα σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή: η επιφάνεια του στεγνωτηρίου.

Ακόμη κι αν δεν το κάνεις συνειδητά, είναι πολύ πιθανό να αφήνεις εκεί διάφορα αντικείμενα. Αυτή η συνήθεια, όμως, μπορεί να προκαλέσει από μικρές βλάβες μέχρι σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του σπιτιού. Ειδικοί στην οργάνωση και στις οικιακές συσκευές αποκαλύπτουν 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύεις πάνω στο στεγνωτήριο.

1. Απορρυπαντικά και είδη πλυντηρίου

Είναι λογικό να θέλεις να έχεις απορρυπαντικά, μαλακτικά, καθαριστικά λεκέδων και φύλλα στεγνωτηρίου κοντά σου. Ωστόσο, το να τα τοποθετείς πάνω στο στεγνωτήριο δεν είναι ασφαλές. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, τέτοια προϊόντα, ιδιαίτερα όσα περιέχουν εύφλεκτες ουσίες, μπορεί να γίνουν επικίνδυνα σε περίπτωση υπερθέρμανσης της συσκευής. Η λύση είναι απλή: ένα ράφι στον τοίχο, ένα στενό τρόλεϊ με ρόδες ή μια μικρή βιβλιοθήκη δίπλα στο πλυντήριο. Οι επιφάνειες των συσκευών δεν είναι χώροι αποθήκευσης, ειδικά όταν εκπέμπουν θερμότητα.

2. Άλλα καθαριστικά προϊόντα

Σπρέι καθαρισμού, χλωρίνη, πανιά και χαρτιά κουζίνας συχνά καταλήγουν στο δωμάτιο του πλυντηρίου. Παρ’ όλα αυτά, η αποθήκευσή τους πάνω στο στεγνωτήριο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο φωτιάς. Η έκθεσή τους στη θερμότητα μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα που θα μπορούσαν εύκολα να είχαν αποφευχθεί.

3. Αντικείμενα «της στιγμής»

Κέρματα, αποδείξεις, εργαλεία ή μικροαντικείμενα που βγάζουμε από τις τσέπες συχνά αφήνονται πρόχειρα πάνω στο στεγνωτήριο. Το πρόβλημα είναι ότι μπορούν να πέσουν πίσω από τη συσκευή ή κοντά στο φίλτρο χνουδιών, προκαλώντας φραγές ή ακόμα και κίνδυνο πυρκαγιάς. Μια πρακτική λύση είναι να υπάρχει ένα μικρό δοχείο ή μπολ σε κάποιο ράφι, ώστε αυτά τα αντικείμενα να συγκεντρώνονται προσωρινά και με ασφάλεια.

4. Βαριά αντικείμενα

Ένα γεμάτο καλάθι με ρούχα ή στοίβες διπλωμένων ρούχων μπορεί να φαίνονται ακίνδυνα, όμως το βάρος τους δημιουργεί κραδασμούς κατά τη λειτουργία του στεγνωτηρίου. Με τον καιρό, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Καλύτερη επιλογή είναι ένα ειδικό καρότσι ή ράφι για τα ρούχα.

5.  Βρεγμένα ή νωπά ρούχα

Πολλοί ακουμπούν νωπά ρούχα πάνω στο στεγνωτήριο για να στεγνώσουν πιο γρήγορα. Αν και μοιάζει πρακτικό, στην πραγματικότητα παγιδεύεται υγρασία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σκουριά ή ακόμη και ηλεκτρικά προβλήματα με την πάροδο του χρόνου. Αν αυτό συμβαίνει συχνά, η επένδυση σε μια απλή απλώστρα ή σχάρα στεγνώματος είναι η πιο ασφαλής και αποτελεσματική λύση.

