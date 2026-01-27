Mad Bubble
Celeb News 27.01.2026

Ο Jim Curtis κοκκινίζει μιλώντας για τη σχέση του με την Jennifer Aniston

Ο Jim Curtis αποκαλύπτει ότι η σχέση του με την Jennifer Aniston χρειάστηκε χρόνο για να εξελιχθεί και ότι είναι μαζί σχεδόν έναν χρόνο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Jim Curtis μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για τη σχέση του με τη Jennifer Aniston, αποκαλύπτοντας πώς ξεκίνησε ο δεσμός τους και γιατί χρειάστηκε αρκετός χρόνος μέχρι να εξελιχθεί η σχέση. Ο υπνωτιστής και ειδικός υγείας και ευεξίας εμφανίστηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Today», όπου βρέθηκε καλεσμένος με αφορμή το νέο του βιβλίο «The Book of Possibility». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής Craig Melvin δεν παρέλειψε να τον ρωτήσει και για την προσωπική του ζωή.

Απαντώντας στο πώς γνωρίστηκε με τη σταρ της σειράς «Friends», ο Jim Curtis εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν με έναν απλό τρόπο. «Μας σύστησαν απλώς κοινοί φίλοι. Αυτό ήταν όλο. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς γνωστούς και αρχίσαμε απλώς να μιλάμε», ανέφερε. Όπως παραδέχθηκε, οι πρώτες τους συζητήσεις δεν οδήγησαν αμέσως σε σχέση. «Πήρε πολύ καιρό. Μιλούσαμε για μεγάλο διάστημα», είπε, περιγράφοντας μια αργή αλλά σταθερή προσέγγιση που τελικά εξελίχθηκε σε κάτι πιο βαθύ.

Όταν ρωτήθηκε πόσο καιρό είναι μαζί, ο Jim Curtis απέφυγε να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι η σχέση τους πλησιάζει τον έναν χρόνο. «Εδώ και πολύ καιρό. Μήνες τώρα, σχεδόν κοντά στον έναν χρόνο», δήλωσε. Ο Craig Melvin, βλέποντάς τον να κοκκινίζει, αστειεύτηκε ότι δεν θα τον φέρει σε πιο δύσκολη θέση, με τον Jim Curtis να παραδέχεται γελώντας «Ναι, έχεις δίκιο, κοκκινίζω».

Το ζευγάρι επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση του μέσω Instagram τον Νοέμβριο, όταν η Jennifer Aniston ανάρτησε φωτογραφία στην οποία αγκαλιάζει τον Jim Curtis, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «Χρόνια πολλά αγάπη μου». Λίγο νωρίτερα, οι δυο τους είχαν αρχίσει να πυροδοτούν φήμες για ειδύλλιο από τον Ιούλιο 2025, όταν εθεάθησαν μαζί στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Τον Νοέμβριο, η Jennifer Aniston και ο Jim Curtis έκαναν και την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση σε εκδήλωση, όταν παρευρέθηκαν μαζί στον εορτασμό «ELLE Women in Hollywood» στο Λος Άντζελες.

Jennifer Aniston Jim Curtis ΣΧΕΣΗ
