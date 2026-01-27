Δήμητρα Σάββα & Δραπέτες: Κυκλοφορούν το viral τραγούδι «Πεταλούδες»

Οι Δραπέτες, το μουσικό σχήμα των αδελφών Δήμητρας Σάββα και Κώστα Σάββα κυκλοφορούν το τραγούδι «Πεταλούδες» από την Minos EMI, A Universal Music Company. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Νταλάρα στο τραγούδι «Σαν το κερί», μια στιγμή-ορόσημο που επιβεβαίωσε τη βαθιά σύνδεσή τους με την ελληνική μουσική κληρονομιά και την ουσιαστική τραγουδοποιία.

Φέτος, ύστερα από ένα απλό μήνυμα και σχεδόν αυθόρμητα, πήραν την απόφαση να δηλώσουν συμμετοχή στη Eurovision. Μια ιδέα που μέχρι τότε έμοιαζε άπιαστη και μακρινή, μετατράπηκε σε δημιουργική πρόκληση. Ο Κώστας Σάββας συνέθεσε τη μουσική και η Δήμητρα Σάββα έδωσε σχήμα και λεπτομέρεια στο τραγούδι, οδηγώντας στη δημιουργία των «Πεταλούδων». Οι «Πεταλούδες» είναι ένα τραγούδι που γεφυρώνει τον παραδοσιακό ελληνικό ήχο με τη φρεσκάδα και τη δυναμική της Eurovision, κρατώντας στο κέντρο του την ελληνική ψυχή.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»

Παρότι το τραγούδι δεν κατάφερε να περάσει στον εθνικό τελικό, η ανταπόκριση του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξε εντυπωσιακή. Η αγάπη του κόσμου τού έδωσε ζωή, σαν να είχε ήδη περάσει, και το τραγούδι ακολουθεί πλέον τον δικό του, ανεξάρτητο δρόμο. Θεματικά, οι «Πεταλούδες» μιλούν για την Ελλάδα: για τη μνήμη, τις ρίζες, τη μεταμόρφωση και την ελπίδα. Για μια χώρα που, όπως οι πεταλούδες, κουβαλά πληγές και ομορφιά μαζί, αλλά πάντα βρίσκει τον τρόπο να ξαναγεννιέται, να πετά και να συγκινεί. Είναι ένα τραγούδι-ύμνος στην ευαισθησία, στη δύναμη και στη διαχρονική ταυτότητα του τόπου μας.

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://DimitraSavvaDrapetes.lnk.to/Petaloudes

Διάβασε επίσης: Απρόοπτο στη σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που τραγουδούσε (video)

Δες κι αυτό…