Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 27.01.2026

Δήμητρα Σάββα & Δραπέτες: Κυκλοφορούν το viral τραγούδι «Πεταλούδες»

Θεματικά, οι «Πεταλούδες» μιλούν για την Ελλάδα: για τη μνήμη, τις ρίζες, τη μεταμόρφωση και την ελπίδα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι Δραπέτες, το μουσικό σχήμα των αδελφών Δήμητρας Σάββα και Κώστα Σάββα κυκλοφορούν το τραγούδι «Πεταλούδες» από την Minos EMI, A Universal Music Company. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023 συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Νταλάρα στο τραγούδι «Σαν το κερί», μια στιγμή-ορόσημο που επιβεβαίωσε τη βαθιά σύνδεσή τους με την ελληνική μουσική κληρονομιά και την ουσιαστική τραγουδοποιία.

Φέτος, ύστερα από ένα απλό μήνυμα και σχεδόν αυθόρμητα, πήραν την απόφαση να δηλώσουν συμμετοχή στη Eurovision. Μια ιδέα που μέχρι τότε έμοιαζε άπιαστη και μακρινή, μετατράπηκε σε δημιουργική πρόκληση. Ο Κώστας Σάββας συνέθεσε τη μουσική και η Δήμητρα Σάββα έδωσε σχήμα και λεπτομέρεια στο τραγούδι, οδηγώντας στη δημιουργία των «Πεταλούδων». Οι «Πεταλούδες» είναι ένα τραγούδι που γεφυρώνει τον παραδοσιακό ελληνικό ήχο με τη φρεσκάδα και τη δυναμική της Eurovision, κρατώντας στο κέντρο του την ελληνική ψυχή.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»

Παρότι το τραγούδι δεν κατάφερε να περάσει στον εθνικό τελικό, η ανταπόκριση του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξε εντυπωσιακή. Η αγάπη του κόσμου τού έδωσε ζωή, σαν να είχε ήδη περάσει, και το τραγούδι ακολουθεί πλέον τον δικό του, ανεξάρτητο δρόμο. Θεματικά, οι «Πεταλούδες» μιλούν για την Ελλάδα: για τη μνήμη, τις ρίζες, τη μεταμόρφωση και την ελπίδα. Για μια χώρα που, όπως οι πεταλούδες, κουβαλά πληγές και ομορφιά μαζί, αλλά πάντα βρίσκει τον τρόπο να ξαναγεννιέται, να πετά και να συγκινεί. Είναι ένα τραγούδι-ύμνος στην ευαισθησία, στη δύναμη και στη διαχρονική ταυτότητα του τόπου μας.

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://DimitraSavvaDrapetes.lnk.to/Petaloudes

Διάβασε επίσης: Απρόοπτο στη σκηνή με τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που τραγουδούσε (video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δήμητρα Σάββα Δραπέτες ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Jim Curtis κοκκινίζει μιλώντας για τη σχέση του με την Jennifer Aniston

Ο Jim Curtis κοκκινίζει μιλώντας για τη σχέση του με την Jennifer Aniston

27.01.2026
Επόμενο
Γιώργος Περρής και Tina Arena σε μία σπάνια τηλεοπτική στιγμή στην Γαλλία

Γιώργος Περρής και Tina Arena σε μία σπάνια τηλεοπτική στιγμή στην Γαλλία

27.01.2026

Δες επίσης

Eurovision 2026: Αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει ο Alexander Rybak
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει ο Alexander Rybak

27.01.2026
Γιώργος Περρής και Tina Arena σε μία σπάνια τηλεοπτική στιγμή στην Γαλλία
Μουσικά Νέα

Γιώργος Περρής και Tina Arena σε μία σπάνια τηλεοπτική στιγμή στην Γαλλία

27.01.2026
Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy

27.01.2026
Ο Chad Hugo μηνύει τον Pharrell Williams για 1 εκατ.
Μουσικά Νέα

Ο Chad Hugo μηνύει τον Pharrell Williams για 1 εκατ.

27.01.2026
Harry Styles: Dirty Dancing χορευτικά στο video clip του Aperture (Video)
Μουσική

Harry Styles: Dirty Dancing χορευτικά στο video clip του Aperture (Video)

27.01.2026
Ο A$AP Rocky κατακτά την κορυφή του Billboard με το Don’t Be Dumb
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky κατακτά την κορυφή του Billboard με το Don’t Be Dumb

27.01.2026
Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence
Μουσικά Νέα

Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence

26.01.2026
Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»

26.01.2026
Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος