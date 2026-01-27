Mad Bubble
Mad Bubble
Living 27.01.2026

Τα 5 αντικείμενα που δεν πρέπει να βάζεις δίπλα σε θερμάστρα ή καλοριφέρ

Μικρές αλλαγές στο σπίτι που μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο φωτιάς τον χειμώνα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με την έλευση του κρύου, τα καλοριφέρ και οι θερμάστρες μπαίνουν ξανά δυναμικά στην καθημερινότητά μας. Μαζί τους όμως αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν οι μισές φωτιές που σχετίζονται με συστήματα θέρμανσης ξεσπούν από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με διεθνή στοιχεία πυρασφάλειας.

Τα καλά νέα; Η πρόληψη δεν απαιτεί ούτε κόπο ούτε χρήματα. Αρκεί λίγη προσοχή στη διάταξη του χώρου και στο πού αποθηκεύουμε καθημερινά αντικείμενα. Δες ποια είναι τα 5 πράγματα που καλό είναι να κρατάς σε απόσταση ασφαλείας από πηγές θερμότητας αυτόν τον χειμώνα.



Διάβασε επίσης: Από υγρό πιάτων μέχρι μαγειρική σόδα: Τι να βάλεις στο νερό όταν σφουγγαρίζεις για πεντακάθαρα πατώματα

1. Μεγάλα έπιπλα

Σε μικρά σπίτια, συχνά «κολλάμε» καναπέδες, πολυθρόνες ή κρεβάτια στους τοίχους για να κερδίσουμε χώρο. Αν όμως πίσω από τον τοίχο υπάρχει καλοριφέρ, αυτό μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Η συνεχής ακτινοβολία θερμότητας μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία υφασμάτων και ξύλου σε επικίνδυνα επίπεδα, ακόμη και χωρίς φλόγα. Επιπλέον, πολλά συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε έπιπλα μπορεί να αλλοιωθούν, να λιώσουν ή να απελευθερώσουν δυσάρεστες και δυνητικά επιβλαβείς αναθυμιάσεις. Ιδανικά, άφηνε τουλάχιστον 90 εκατοστά απόσταση ανάμεσα σε έπιπλα και θερμαντικά σώματα.

2. Σπρέι και δοχεία υπό πίεση

Αποσμητικά χώρου, λακ μαλλιών και άλλα αεροζόλ συχνά μένουν ξεχασμένα στο μπάνιο ή κοντά σε καλοριφέρ. Κι όμως, πρόκειται για αντικείμενα υψηλού κινδύνου.Η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει ρήξη, διαρροή ή ακόμα και ανάφλεξη των δοχείων, με απρόβλεπτες συνέπειες. Καλύτερα να αποθηκεύονται σε δροσερά, σκιερά σημεία.



3. Κουρτίνες και στόρια

Οι κουρτίνες, τα ρόμαν και τα στόρια είναι συχνά εύφλεκτα, ειδικά όταν ακουμπούν ή αιωρούνται πάνω από θερμαντικές πηγές. Αν έχεις οριζόντια στόρια, φρόντισε να τα σηκώνεις όταν το καλοριφέρ λειτουργεί. Τα κάθετα στόρια που αγγίζουν τη θερμότητα καλό είναι να αντικαθίστανται. Οι μακριές κουρτίνες μπορούν εύκολα να κοντύνουν ή να αντικατασταθούν με πιο κοντές επιλογές, όπως café curtains.

4. Χαρτί και χαρτόνι

Ίσως δεν αποθηκεύεις χαρτικά πάνω στο καλοριφέρ, αλλά ένα ράφι ακριβώς από πάνω του μπορεί να κρύβει παγίδες. Βιβλία, περιοδικά και χαρτόκουτα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη συνεχή θερμότητα. Αν κάποιο αντικείμενο μετακινηθεί, πέσει ή υπερθερμανθεί για ώρες, ειδικά όταν λείπεις από το σπίτι, ο κίνδυνος αυξάνεται χωρίς λόγο.



5. Μπαταρίες και συσκευές με μπαταρία

Εδώ βρίσκεται ένας από τους πιο ύπουλους κινδύνους. Οι μπαταρίες λιθίου (lithium-ion) πρέπει να μένουν μακριά από καλοριφέρ και θερμάστρες. Η ζέστη μπορεί να αποσταθεροποιήσει τα στοιχεία τους, προκαλώντας θερμική αντίδραση, που ενδέχεται να οδηγήσει σε έκρηξη ή φωτιά. Αυτό ισχύει ακόμη κι αν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε:

  • μπαταρίες ηλεκτρικών ποδηλάτων & πατινιών
  • power banks
  • επαναφορτιζόμενα εργαλεία


Πολλές πυρκαγιές ξεκινούν όταν κάποιος τοποθετεί τέτοιες μπαταρίες κοντά στη θέρμανση για να «στεγνώσουν» ή να φορτίσουν.

Διάβασε επίσης: Δεν έχει σημασία το κρύο: Ο λόγος που πρέπει να αερίζεις το σπίτι σου ακόμα και τον χειμώνα



