Επί Κολωνώ: Open Call | OFF OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL 2026 | Υποβολή Προτάσεων

Η έναρξη υποβολής συμμετοχών για το OFF OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL 2026 εχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει εως τις 3 Φεβρουαρίου 2026!
Mad.gr

Αναζητώντας τον Σπινθήρα

Οι σπινθήρες είναι μικρές, απρόβλεπτες εκλάμψεις.

Εμφανίζονται ξαφνικά, χωρίς διάρκεια, αλλά με ένταση.

Είναι η στιγμή που κάτι γεννιέται — πριν αποκτήσει μορφή, ταυτότητα, πριν γίνει ύλη.

Κάθε μεγάλη θεατρική στιγμή, κάθε ανατρεπτική ιδέα, ξεκινά πάντα από κάτι μικρό, στιγμιαίο, αλλά εκρηκτικό – έναν Σπινθήρα – που μοιάζει με εκείνη την πρώτη ανάγκη:  μια ιδέα που ζητά να ειπωθεί, ένα σώμα που αναζητά τη σκηνή, μια ομάδα που δοκιμάζει να σταθεί μπροστά στο κοινό, χωρίς να γνωρίζει ακόμη τη διαδρομή που θα ακολουθήσει.

Εδώ και 16 χρόνια, το Θέατρο Επί Κολωνώ έχει μετατραπεί στον χώρο, όπου αυτοί οι δημιουργικοί σπινθήρες βρίσκουν το οξυγόνο για να γίνουν φλόγα.

Εδώ και 16 χρόνια το Θέατρο Επί Κολωνώ προσφέρει σε νέους δημιουργούς και θεατρικές ομάδες, που βρίσκονται στην αρχή ή σε μια κρίσιμη καμπή της καλλιτεχνικής τους πορείας ένα σημείο συνάντησης, για να αρθρώσουν το δικό τους προσωπικό λόγο και να πειραματιστούν.

Κάθε καλοκαίρι, το θέατρο Επί Κολωνώ φιλοξενεί για λίγες εβδομάδες παραστάσεις και σκηνικές δράσεις που δεν επιδιώκουν την τελειότητα, αλλά τη ζωντανή συνάντηση με τον θεατή.

Το φεστιβάλ λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής, ανταλλαγής και παρουσίας.

Ένας τόπος όπου διαφορετικές φωνές, αισθητικές και αναζητήσεις συνυπάρχουν, συγκρούονται, συνομιλούν — και αφήνουν το αποτύπωμά τους, έστω και στιγμιαία.

Το Επί Κολωνώ στηρίζει έμπρακτα αυτή τη διαδικασία, παρέχοντας τον χώρο, την τεχνική υποδομή και τη φροντίδα, που χρειάζεται μια πρώτη δημόσια εμφάνιση.

Με την πεποίθηση ότι κάθε σπινθήρας, όσο μικρός ή φευγαλέος κι αν μοιάζει,

μπορεί να αποτελέσει την αρχή μιας μεγαλύτερης διαδρομής.

Οι παραστάσεις που θα ξεχωρίσουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα συνεχίσουν την πορεία τους στο ΜΠΙΖΖΖ 2027…! σε συμπαραγωγή με το θέατρο Επί Κολωνώ,

ως μια φυσική συνέχεια της πρώτης αυτής εμφάνισης.

Είστε έτοιμοι να ανάψουμε την σπίθα της έμπνευσης και της δημιουργίας;

  

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  1. Είναι απαραίτητη η υποβολή πρότασης με πλήρες καλλιτεχνικό σκεπτικό.
  2. Οι ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται ως επί το πλείστον από επαγγελματίες του χώρου ή σπουδαστές δραματικών σχολών. Θα γίνονται επίσης δεκτές προτάσεις από ερασιτεχνικές ομάδες με σχετική εμπειρία
  3. Ο αριθμός των ατόμων επί σκηνής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 άτομα
  4. Η διάρκεια της παράστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 λεπτά
  5. Η προτεινόμενη παράσταση θα πρέπει να παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα
  6. Η επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ γίνεται μετά από συνέντευξη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα του θεάτρου και να συμπληρώσουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 210 5138067 για να παραλάβουν την αίτηση συμμετοχής και αναλυτικά τους όρους του Φεστιβάλ.

Υποβολή των αιτήσεων:
από 20 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2026
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πληροφορίες

Επί Κολωνώ, 210 5138067

www.epikolono.gr     e-mail: [email protected]

Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός – Αθήνα, Στάση Μεταξουργείο

OFF OFF ATHENS ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Επί Κολωνώ
