Η Paris Hilton αποκαλύπτει: «Ζω με έναν δαίμονα στο μυαλό μου»

Η Paris Hilton παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «The Skinny Confidential Him & Her Show» του δικτύου Dear Media όπου μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD ) – ΔΕΠΥ. Η Paris Hilton εστίασε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση που συνδέεται άμεσα με τη ΔΕΠΥ και ονομάζεται δυσφορία λόγω ευαισθησίας στην απόρριψη (Rejection Sensitive Dysphoria – RSD). Η Paris Hilton συνομίλησε με τους παρουσιαστές Lauryn Bosstick και Michael Bosstick για το πώς αυτές οι διαγνώσεις έχουν επηρεάσει την ψυχική της υγεία από την παιδική της ηλικία μέχρι σήμερα.

Η Paris Hilton εξήγησε πως η δυσφορία λόγω ευαισθησίας στην απόρριψη αποτελεί μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο βιώνει ακραίο συναισθηματικό πόνο εξαιτίας της πραγματικής ή υποτιθέμενης απόρριψης και της κριτικής. Η Paris Hilton παρομοίασε την εμπειρία αυτή με έναν δαίμονα μέσα στο μυαλό που υποβάλλει τον άνθρωπο σε μια συνεχή και αρνητική αυτοκριτική. Η ίδια παραδέχτηκε πως στο παρελθόν δεν γνώριζε τον όρο RSD αλλά μέσα από συζητήσεις με άλλους ανθρώπους που έχουν ΔΕΠΥ συνειδητοποίησε ότι το αίσθημα αυτό είναι κοινό σε πολλούς νευροδιαφορετικούς ανθρώπους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Paris Hilton αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τη δεκαετία του 2000 όταν βρισκόταν διαρκώς στο στόχαστρο των μέσων ενημέρωσης. Όπως εξήγησε η ίδια ο συνδυασμός της ΔΕΠΥ και της δυσφορίας λόγω ευαισθησίας στην απόρριψη έκανε την έκθεση στη δημοσιότητα εξαιρετικά επώδυνη καθώς κάθε αρνητικό σχόλιο προσλάμβανε δυσανάλογες διαστάσεις στον ψυχισμό της. Η Paris Hilton τόνισε πως η επικοινωνία με άτομα που έχουν παρόμοιες εμπειρίες υπήρξε καθοριστική για τη διαχείριση των συμπτωμάτων της καθώς τη βοήθησε να κατανοήσει ότι δεν πρόκειται για προσωπική αδυναμία αλλά για ένα χαρακτηριστικό της νευρολογικής της ιδιοσυγκρασίας.

Στο παρελθόν η Paris Hilton είχε μιλήσει ξανά για τη ΔΕΠΥ χαρακτηρίζοντάς την ως το μυστικό της όπλο. Σε συνεργασία με τους ειδικούς Sarah Greenberg και Andrew Kahn δημιούργησε μια σειρά στο YouTube με τίτλο «Inclusive by Design» όπου παρουσίασε στρατηγικές για την οργάνωση του σπιτιού της με τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ατόμων με ΔΕΠΥ. Η Paris Hilton εξέφρασε την επιθυμία της να μειώσει το στίγμα που περιβάλλει τη διαταραχή και να δείξει ότι η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης μπορεί να αποτελέσει πηγή δημιουργικότητας.

Αναπολώντας τα σχολικά της χρόνια η Paris Hilton θυμήθηκε πόσο δύσκολο ήταν να απομνημονεύσει πράγματα ή να μην χάνει τις εργασίες της με αποτέλεσμα να τιμωρείται συχνά από τους εκπαιδευτικούς. Η Paris Hilton εξομολογήθηκε πως τότε αισθανόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την ίδια και προσπαθούσε να κρύψει τα συναισθήματά της φορώντας μια μάσκα κανονικότητας ενώ εσωτερικά βίωνε έντονες συγκινήσεις. Σήμερα η 44χρονη πλέον Paris Hilton δηλώνει πως βλέπει τη ΔΕΠΥ ως μια υπερδύναμη που την καθιστά δημιουργική και την οδηγεί διαρκώς σε νέες ιδέες σημειώνοντας πως δεν θα ήταν ο άνθρωπος που είναι σήμερα χωρίς αυτήν.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

