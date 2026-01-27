Η Bella Hadid και ο Adan Banuelos χώρισαν μετά από 2 χρόνια σχέσης

Η Bella Hadid προωθεί τη νέα της δουλειά στη σειρά «The Beauty» του Ryan Murphy, στην οποία συμπρωταγωνιστούν οι Ashton Kutcher, Anthony Ramos και Jeremy Pope

Η Bella Hadid διανύει μια νέα περίοδο στην προσωπική της ζωή, καθώς έγινε γνωστό ότι χώρισε από τον σύντροφό της Adan Banuelos μετά από λίγο περισσότερο από 2 χρόνια σχέσης. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το Entertainment Tonight στις 26 Ιανουαρίου 2026, ενώ πηγή επιβεβαίωσε τον χωρισμό και στο περιοδικό PEOPLE.

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον του ζευγαριού, το 29χρονο super model προσπαθεί να διαχειριστεί το τέλος της σχέσης με ψυχραιμία και αισιοδοξία. Όπως πρόσθεσε, η Bella Hadid παραμένει ιδιαίτερα απασχολημένη με τη δουλειά της και περνά χρόνο με στενούς φίλους της. Εκπρόσωπος της Bella Hadid δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του περιοδικού για σχόλιο.

Διάβασε επίσης: Η Bella Hadid θέλει μόνιμη παρουσία στην υποκριτική

Το ζευγάρι είχε ξεκινήσει τη σχέση του τον Οκτώβριο 2023 και, μέχρι πρόσφατα, συνέχιζε να εμφανίζεται μαζί σε δημόσιες εκδηλώσεις. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Bella Hadid και ο Adan Banuelos παρευρέθηκαν σε εκδήλωση στο Ντάλας για το άρωμα Orebella, το οποίο δημιούργησε η ίδια. Φωτογραφίες που δημοσίευσε η British Vogue τους έδειχναν ιδιαίτερα χαλαρούς μαζί στο σχετικό pop up event.

Τον Οκτώβριο 2025, ο Adan Banuelos είχε κάνει μια σπάνια δημόσια αναφορά στη σχέση τους μέσω Instagram, με αφορμή την επέτειό τους και τα γενέθλια της Bella Hadid στις 9 Οκτωβρίου. Σε ανάρτηση με φωτογραφίες όπου το ζευγάρι φιλιόταν, κρατιόταν χέρι χέρι και αγκαλιαζόταν, έγραφε «Ο Οκτώβριος έγινε ένας ξεχωριστός μήνας. Είναι ο μήνας που ο Θεός σε έστειλε σε μένα. Μέσα σε όλο το χάος και την ασχήμια, μας έδωσε κάτι καθαρό και όμορφο. Σ’ αγαπώ, μωρό μου. Θα σου το θυμίζω κάθε μέρα πόσο πολύ αξίζεις».

Το τελευταίο διάστημα, η Bella Hadid προωθεί τη νέα της υποκριτική δουλειά στη σειρά «The Beauty» του Ryan Murphy, στην οποία συμπρωταγωνιστούν οι Ashton Kutcher, Anthony Ramos και Jeremy Pope. Μιλώντας στην πρεμιέρα της σειράς στη Νέα Υόρκη, είχε αναφερθεί στις συμβουλές που έλαβε από τους διάσημους συμπρωταγωνιστές της. «Μου εξήγησαν ότι ακόμη και το να είσαι τρελός και περίεργος μπορεί να είναι κάτι θετικό. Και ότι κάποιες στιγμές είναι αμήχανες, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν είναι πραγματικά ντροπιαστικές», είχε πει. «Μπορούμε όλοι να είμαστε διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα σε αυτό το πλατό», είχε προσθέσει.

Διάβασε επίσης: Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid

Δες κι αυτό…