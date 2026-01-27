Λίλα Μπακλέση: Εξομολογείται τις κρίσεις πανικού που βίωσε μετά το τέλος του «Ταμάμ»

Η ηθοποιός μίλησε για την περίοδο μετά το τέλος της σειράς, το 2017, την επιτυχία που γνώρισε και το άγχος που βίωσε

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» βρέθηκε η Λίλα Μπακλέση το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου και μίλησε μεταξύ άλλων για την ψυχολογική πίεση που βίωσε μετά το τέλος της σειράς «Ταμάμ», αποκαλύπτοντας ότι αντιμετώπισε κρίσεις πανικού και έντονο άγχος.

Η ηθοποιός συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην περίοδο μετά το τέλος της σειράς, το 2017, την επιτυχία που γνώρισε, αλλά και την απόφασή της να παρακολουθήσει σεμινάρια στο Λονδίνο, παρά τις προτάσεις που είχε στην Ελλάδα.

Διάβασε επίσης: Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη παντρεύτηκαν λίγο πριν γίνουν γονείς

«Όταν τελείωσα το “Ταμάμ”, έπαθα ένα burn out. Είχα κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους. Δεν το περιμένεις αυτό που σου συμβαίνει. Τέλειωσα το Εθνικό, έκανα μια σειρά, δεν μπορούσα να ξέρω ή να περιμένω την επιτυχία που θα είχε. Εξελίχθηκε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο και μεγάλο. Με σταματούσαν στον δρόμο. Δεν είναι εύκολο να είσαι κάπου και να σε κοιτάνε όλοι. Οπότε αποφάσισα ότι από τη στιγμή που οι καλύτεροι φίλοι μου είναι στο Λονδίνο θα μπορούσα να πάω για κάποιο διάστημα. Όταν πήγα εκεί κατάλαβα ότι θέλω να ζήσω, έκλεισα κάποια σεμινάρια για υποκριτική. Είχα προτάσεις, αλλά και το να φύγω ήταν ένα μεγάλο δώρο για τον εαυτό μου», είπε χαρακτηριστικά η Λίλα Μπακλέση.





Διάβασε επίσης: Έγκυος η Μπάγια Αντωνοπούλου – Η αποκάλυψη για το πρώτο της παιδί και τον γάμο που έρχεται

Δες κι αυτό…