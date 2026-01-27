Mad Bubble
Mad Bubble
Living 27.01.2026

Ψυγείο σε χάος; Τα 7 πράγματα που πρέπει να πετάξεις τώρα (το Νο4 το ξεχνάμε όλοι)

Πώς να κάνεις το ψυγείο σου πιο καθαρό και λειτουργικό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ανάμεσα σε όλους τους χώρους του σπιτιού που κατά καιρούς οργανώνουμε, το ψυγείο είναι από εκείνους που συχνά παραμελούμε. Κι όμως, χωρίς τακτικό ξεκαθάρισμα, μετατρέπεται εύκολα σε έναν χαοτικό χώρο γεμάτο ξεχασμένα τρόφιμα, λεκέδες και δυσάρεστες οσμές. Γι’ αυτό και ο τακτικός καθαρισμός του δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Όπως εξηγεί η επαγγελματίας organizer Jen Robin, ένα καθαρό και σωστά οργανωμένο ψυγείο δεν είναι μόνο πιο όμορφο στην όψη, αλλά συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, στην εξοικονόμηση χρημάτων και στη διατήρηση των τροφίμων φρέσκων για περισσότερο χρόνο.

Αν λοιπόν ήρθε η στιγμή να βάλεις τάξη στο ψυγείο σου, αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να πετάξεις άμεσα.

Διάβασε επίσης: Τα 5 αντικείμενα που δεν πρέπει να βάζεις δίπλα σε θερμάστρα ή καλοριφέρ

1.Τρόφιμα που έχουν λήξει

Τα ληγμένα τρόφιμα δεν έχουν καμία θέση στο ψυγείο. Η Jen Robin προτείνει να ξεκινήσεις από τα γαλακτοκομικά, όπως γάλα, γιαούρτια και τυριά, και στη συνέχεια να πετάξεις τα μαγειρεμένα φαγητά που έχουν ξεμείνει από προηγούμενες ημέρες. Μην ξεχάσεις τα συρτάρια με φρούτα και λαχανικά. Ό,τι είναι μαραμένο, γλοιώδες ή εμφανώς αλλοιωμένο πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα. Και δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι να χαλάσουν όλα: αφιέρωσε πέντε λεπτά την εβδομάδα για έλεγχο και θα γλιτώσεις κόπο και χρήματα.

2. Σάλτσες και καρυκεύματα που δεν χρησιμοποιείς ποτέ

Όλοι έχουμε εκείνο το «περίεργο» καρύκευμα που αγοράσαμε με ενθουσιασμό και δεν ξανααγγίξαμε ποτέ. Αν ένα βαζάκι ή μπουκάλι βρίσκεται στο ψυγείο για μήνες χωρίς να το χρησιμοποιείς, μάλλον ήρθε η ώρα να το αποχωριστείς. Αναρωτήσου αν το έχεις χρησιμοποιήσει τους τελευταίους έξι μήνες ή αν σου αρέσει πραγματικά. Αν η απάντηση είναι αρνητική, δεν υπάρχει λόγος να πιάνει χώρο. Τα καρυκεύματα που χρησιμοποιείς συχνά, όπως κέτσαπ και μαγιονέζα, καλό είναι να αποθηκεύονται σε διάφανα δοχεία για εύκολη πρόσβαση.

unsplash.com

3. Τρόφιμα που δεν σου άρεσαν

Δοκίμασες ένα νέο «trend» σνακ ή κάποιο υγιεινό προϊόν που τελικά δεν σου ταίριαξε; Μην το αφήνεις στο ψυγείο απλώς και μόνο από τύψεις. Αν δεν πρόκειται να το φας, καλύτερα να το πετάξεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Λάθη κάνουμε όλοι στις αγορές μας. Το σημαντικό είναι να μην αφήνουμε αυτά τα λάθη να καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο.

4. Μυστηριώδη… δοχεία

Αν βρεις δοχεία ή σακουλάκια με περιεχόμενο που δεν αναγνωρίζεις και δεν θυμάσαι πότε τα έβαλες στο ψυγείο, η απάντηση είναι απλή: πέτα τα. Δεν αξίζει το ρίσκο. Για να το αποφύγεις στο μέλλον, προτίμησε διάφανα δοχεία και βάλε ετικέτες με ημερομηνία και περιεχόμενο στα leftovers.

unsplash.com

5. Χαλασμένα ή άβολα δοχεία οργάνωσης

Δοχεία χωρίς καπάκι, καπάκια που δεν κλείνουν σωστά ή κουτιά που δεν «κουμπώνουν» στο ψυγείο μόνο προβλήματα δημιουργούν. Δεν διατηρούν σωστά τα τρόφιμα και χαλάνε την οργάνωση. Η επένδυση σε εργονομικά, αρθρωτά δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για ψυγείο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στην αισθητική.

6. Πολλαπλά ίδια προϊόντα

Ανοιχτά βαζάκια της ίδιας σάλτσας, μισοάδεια μπουκάλια dressing και διπλά προϊόντα πιάνουν χώρο χωρίς λόγο. Κάνε έναν έλεγχο, συγχώνευσε όσα μπορείς και πέτα τα περιττά. Φρόντισε μόνο να έχουν παρόμοια ημερομηνία λήξης ή να είσαι σίγουρη πως θα καταναλωθούν εγκαίρως.

unsplash.com

7. Παλιά μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα είναι εξαιρετική για την απορρόφηση των οσμών, όμως δεν κρατά για πάντα. Αν παρατηρείς ότι το ψυγείο μυρίζει, πιθανότατα η σόδα έχει «τελειώσει τη δουλειά της». Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα ανοιχτό κουτί πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 30 ημέρες.

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: Πώς να κάνεις την ορχιδέα σου να ανθίζει ακόμη κι αν νομίζεις πως μαράθηκε

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

καθαριότητα ψυγείο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Λίλα Μπακλέση: Εξομολογείται τις κρίσεις πανικού που βίωσε μετά το τέλος του «Ταμάμ»

Λίλα Μπακλέση: Εξομολογείται τις κρίσεις πανικού που βίωσε μετά το τέλος του «Ταμάμ»

27.01.2026
Επόμενο
Release Athens 2026: Οι Megadeth και οι Sepultura σε μια ιστορική αποχαιρετιστήρια συναυλία

Release Athens 2026: Οι Megadeth και οι Sepultura σε μια ιστορική αποχαιρετιστήρια συναυλία

27.01.2026

Δες επίσης

Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν
Life

Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν

27.01.2026
Αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη: Τι σημαίνουν τα 85 δευτερόλεπτα του Doomsday Clock
Life

Αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη: Τι σημαίνουν τα 85 δευτερόλεπτα του Doomsday Clock

27.01.2026
Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή
Life

Αν είχες αυτά τα 3 χόμπι μικρός, τότε μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα στη ζωή

27.01.2026
Τα 5 αντικείμενα στο κομοδίνο σου που σου «κλέβουν» τον ύπνο
Life

Τα 5 αντικείμενα στο κομοδίνο σου που σου «κλέβουν» τον ύπνο

27.01.2026
11 τρόποι για να δείξεις πόσο ευφυής είσαι χωρίς να πεις λέξη
Life

11 τρόποι για να δείξεις πόσο ευφυής είσαι χωρίς να πεις λέξη

27.01.2026
Θες να χάσεις κιλά; Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις και δες την ζυγαριά να πέφτει κατακόρυφα
Fitness

Θες να χάσεις κιλά; Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις και δες την ζυγαριά να πέφτει κατακόρυφα

27.01.2026
Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά
Food

Η πιο εύκολη συνταγή για σπιτικό Kiss με μόνο 2 υλικά

27.01.2026
Το απλό trick με τις κουρτίνες που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος έως 20%
Life

Το απλό trick με τις κουρτίνες που μειώνει τον λογαριασμό ρεύματος έως 20%

27.01.2026
Από μαγικά σενάρια μέχρι παιχνίδια κυριαρχίας: Αυτό είναι το φετίχ κάθε ζωδίου
Life

Από μαγικά σενάρια μέχρι παιχνίδια κυριαρχίας: Αυτό είναι το φετίχ κάθε ζωδίου

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος