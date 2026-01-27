Ψυγείο σε χάος; Τα 7 πράγματα που πρέπει να πετάξεις τώρα (το Νο4 το ξεχνάμε όλοι)

Ανάμεσα σε όλους τους χώρους του σπιτιού που κατά καιρούς οργανώνουμε, το ψυγείο είναι από εκείνους που συχνά παραμελούμε. Κι όμως, χωρίς τακτικό ξεκαθάρισμα, μετατρέπεται εύκολα σε έναν χαοτικό χώρο γεμάτο ξεχασμένα τρόφιμα, λεκέδες και δυσάρεστες οσμές. Γι’ αυτό και ο τακτικός καθαρισμός του δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Όπως εξηγεί η επαγγελματίας organizer Jen Robin, ένα καθαρό και σωστά οργανωμένο ψυγείο δεν είναι μόνο πιο όμορφο στην όψη, αλλά συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, στην εξοικονόμηση χρημάτων και στη διατήρηση των τροφίμων φρέσκων για περισσότερο χρόνο.

Αν λοιπόν ήρθε η στιγμή να βάλεις τάξη στο ψυγείο σου, αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να πετάξεις άμεσα.

1.Τρόφιμα που έχουν λήξει

Τα ληγμένα τρόφιμα δεν έχουν καμία θέση στο ψυγείο. Η Jen Robin προτείνει να ξεκινήσεις από τα γαλακτοκομικά, όπως γάλα, γιαούρτια και τυριά, και στη συνέχεια να πετάξεις τα μαγειρεμένα φαγητά που έχουν ξεμείνει από προηγούμενες ημέρες. Μην ξεχάσεις τα συρτάρια με φρούτα και λαχανικά. Ό,τι είναι μαραμένο, γλοιώδες ή εμφανώς αλλοιωμένο πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα. Και δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι να χαλάσουν όλα: αφιέρωσε πέντε λεπτά την εβδομάδα για έλεγχο και θα γλιτώσεις κόπο και χρήματα.

2. Σάλτσες και καρυκεύματα που δεν χρησιμοποιείς ποτέ

Όλοι έχουμε εκείνο το «περίεργο» καρύκευμα που αγοράσαμε με ενθουσιασμό και δεν ξανααγγίξαμε ποτέ. Αν ένα βαζάκι ή μπουκάλι βρίσκεται στο ψυγείο για μήνες χωρίς να το χρησιμοποιείς, μάλλον ήρθε η ώρα να το αποχωριστείς. Αναρωτήσου αν το έχεις χρησιμοποιήσει τους τελευταίους έξι μήνες ή αν σου αρέσει πραγματικά. Αν η απάντηση είναι αρνητική, δεν υπάρχει λόγος να πιάνει χώρο. Τα καρυκεύματα που χρησιμοποιείς συχνά, όπως κέτσαπ και μαγιονέζα, καλό είναι να αποθηκεύονται σε διάφανα δοχεία για εύκολη πρόσβαση.

3. Τρόφιμα που δεν σου άρεσαν

Δοκίμασες ένα νέο «trend» σνακ ή κάποιο υγιεινό προϊόν που τελικά δεν σου ταίριαξε; Μην το αφήνεις στο ψυγείο απλώς και μόνο από τύψεις. Αν δεν πρόκειται να το φας, καλύτερα να το πετάξεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Λάθη κάνουμε όλοι στις αγορές μας. Το σημαντικό είναι να μην αφήνουμε αυτά τα λάθη να καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο.

4. Μυστηριώδη… δοχεία

Αν βρεις δοχεία ή σακουλάκια με περιεχόμενο που δεν αναγνωρίζεις και δεν θυμάσαι πότε τα έβαλες στο ψυγείο, η απάντηση είναι απλή: πέτα τα. Δεν αξίζει το ρίσκο. Για να το αποφύγεις στο μέλλον, προτίμησε διάφανα δοχεία και βάλε ετικέτες με ημερομηνία και περιεχόμενο στα leftovers.

5. Χαλασμένα ή άβολα δοχεία οργάνωσης

Δοχεία χωρίς καπάκι, καπάκια που δεν κλείνουν σωστά ή κουτιά που δεν «κουμπώνουν» στο ψυγείο μόνο προβλήματα δημιουργούν. Δεν διατηρούν σωστά τα τρόφιμα και χαλάνε την οργάνωση. Η επένδυση σε εργονομικά, αρθρωτά δοχεία ειδικά σχεδιασμένα για ψυγείο μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στην αισθητική.

6. Πολλαπλά ίδια προϊόντα

Ανοιχτά βαζάκια της ίδιας σάλτσας, μισοάδεια μπουκάλια dressing και διπλά προϊόντα πιάνουν χώρο χωρίς λόγο. Κάνε έναν έλεγχο, συγχώνευσε όσα μπορείς και πέτα τα περιττά. Φρόντισε μόνο να έχουν παρόμοια ημερομηνία λήξης ή να είσαι σίγουρη πως θα καταναλωθούν εγκαίρως.

7. Παλιά μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα είναι εξαιρετική για την απορρόφηση των οσμών, όμως δεν κρατά για πάντα. Αν παρατηρείς ότι το ψυγείο μυρίζει, πιθανότατα η σόδα έχει «τελειώσει τη δουλειά της». Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα ανοιχτό κουτί πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 30 ημέρες.

