22.01.2026

H Paris Hilton εντυπωσίασε με παραμυθένιο look στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της

Η Paris Hilton εντυπωσίασε στο Los Angeles στην πρεμιέρα του νέου της ντοκιμαντέρ, συνοδευόμενη από τον Carter Reum και τα δύο τους παιδιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση που θύμιζε σύγχρονο παραμύθι, η Paris Hilton περπάτησε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του νέου της ντοκιμαντέρ με τίτλο «Infinite Icon: A Visual Memoir», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles. Η γνωστή επιχειρηματίας και τηλεοπτική περσόνα μαγνήτισε τα βλέμματα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση της ως διαχρονικό fashion icon.

Για τη βραδιά επέλεξε ένα ροζ, ημιδιάφανο φόρεμα με λαμπερές λεπτομέρειες και διακοσμητικά floral μοτίβα, δημιουργώντας μια αέρινη και ιδιαίτερα λαμπερή εικόνα. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Carter Reum, ενώ ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η εμφάνιση των δύο παιδιών τους, του Phoenix και της London, οι οποίοι συνόδευσαν τους γονείς τους σε μία από τις πρώτες επίσημες δημόσιες εμφανίσεις τους.

paris_hilton
https://www.instagram.com/parishilton/

Διάβασε επίσης: Η Paris Hilton λέει «αντίο» στο ξανθό και υιοθετεί το καστανό

Η πρεμιέρα φιλοξενήθηκε στον χώρο The Grove και συγκέντρωσε αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ψυχαγωγίας. Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήταν οι Sofia Vergara, Heidi Klum και Demi Lovato, με την τελευταία να ποζάρει στο κόκκινο χαλί μαζί με την Paris Hilton.

https://www.instagram.com/parishilton/

Στο πλευρό της βρέθηκαν και οι γονείς της, Kathy και Rick Hilton, στηρίζοντας τη νέα αυτή δημιουργική της δουλειά. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία της καριέρας της μέσα στα χρόνια, παρουσιάζοντας διαφορετικές πτυχές της ζωής και της δημόσιας εικόνας της.

https://www.instagram.com/parishilton/

Ο τίτλος της ταινίας αντλεί έμπνευση από το δεύτερο και πιο πρόσφατο μουσικό της άλμπουμ, «Infinite Icon», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, το συγκεκριμένο project αντικατοπτρίζει τη μετάβασή της από την εικόνα του «party girl» των 2000s σε μια πιο ώριμη και συνειδητή εκδοχή του εαυτού της. Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου.

Διάβασε επίσης: Ο Alex Warren και η Paris Hilton βραβεύτηκαν στα πρώτα TikTok Awards

celebrities Fashion Paris Hilton
