Η Paris Hilton λέει «αντίο» στο ξανθό και υιοθετεί το καστανό

Τα ξανθά μαλλιά της Paris Hilton έχουν γίνει εδώ και χρόνια το απόλυτο σήμα κατατεθέν της, ένα εμπορικό σήμα που συνοδεύει την επιχειρηματική αυτοκρατορία της, από τα αρώματα και τα προϊόντα περιποίησης μέχρι τη μουσική. Αυτή τη φορά, όμως, η σταρ αποφάσισε να παίξει με την εικόνα της και να κάνει μια μικρή μεταμόρφωση για τις γιορτές.

Σε μια πρόσφατη εκδρομή στη Disneyland μαζί με την οικογένειά της, η Hilton εμφανίστηκε μελαχρινή, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά ξανθά της μαλλιά με μια περούκα. Το σύνολο ολοκληρωνόταν με υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου και καπέλα με αυτιά Mickey Mouse, δημιουργώντας ένα διασκεδαστικό και χαλαρό look για την ημέρα.

Διάβασε επίσης: Ο Alex Warren και η Paris Hilton βραβεύτηκαν στα πρώτα TikTok Awards

Όπως εξηγεί ο hair expert Stanley Ogle, τα «color-drenched» μαλλιά, όπως η χρυσαφένια απόχρωση που επέλεξε η Hilton, θα κυριαρχήσουν το 2026, με ομοιόμορφη ένταση από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, δίνοντας εντυπωσιακό και μοντέρνο αποτέλεσμα.

Με αυτή την αλλαγή, η Paris Hilton αποδεικνύει ξανά ότι ακόμα και ένα μικρό hair experiment μπορεί να γίνει viral και να καθιερώσει νέα trends στον κόσμο της ομορφιάς.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian και η Paris Hilton επανασυνδέονται μετά από 17 χρόνια

Δες κι αυτό…