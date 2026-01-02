MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 02.01.2026

Η Paris Hilton λέει «αντίο» στο ξανθό και υιοθετεί το καστανό

paris_hilton
H Paris Hilton αποχωρίζεται τα iconic ξανθά μαλλιά της και υιοθετεί καστανή απόχρωση
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα ξανθά μαλλιά της Paris Hilton έχουν γίνει εδώ και χρόνια το απόλυτο σήμα κατατεθέν της, ένα εμπορικό σήμα που συνοδεύει την επιχειρηματική αυτοκρατορία της, από τα αρώματα και τα προϊόντα περιποίησης μέχρι τη μουσική. Αυτή τη φορά, όμως, η σταρ αποφάσισε να παίξει με την εικόνα της και να κάνει μια μικρή μεταμόρφωση για τις γιορτές.

Σε μια πρόσφατη εκδρομή στη Disneyland μαζί με την οικογένειά της, η Hilton εμφανίστηκε μελαχρινή, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά ξανθά της μαλλιά με μια περούκα. Το σύνολο ολοκληρωνόταν με υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου και καπέλα με αυτιά Mickey Mouse, δημιουργώντας ένα διασκεδαστικό και χαλαρό look για την ημέρα.

Διάβασε επίσης: Ο Alex Warren και η Paris Hilton βραβεύτηκαν στα πρώτα TikTok Awards

Όπως εξηγεί ο hair expert Stanley Ogle, τα «color-drenched» μαλλιά, όπως η χρυσαφένια απόχρωση που επέλεξε η Hilton, θα κυριαρχήσουν το 2026, με ομοιόμορφη ένταση από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, δίνοντας εντυπωσιακό και μοντέρνο αποτέλεσμα.

Με αυτή την αλλαγή, η Paris Hilton αποδεικνύει ξανά ότι ακόμα και ένα μικρό hair experiment μπορεί να γίνει viral και να καθιερώσει νέα trends στον κόσμο της ομορφιάς.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian και η Paris Hilton επανασυνδέονται μετά από 17 χρόνια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Paris Hilton μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Αποκάλυψε on air το νέο τηλεοπτικό του πρότζεκτ στην ΕΡΤ

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Αποκάλυψε on air το νέο τηλεοπτικό του πρότζεκτ στην ΕΡΤ

02.01.2026
Επόμενο
Pluto, Betty Boop και Agatha Christie χωρίς πνευματικά δικαιώματα

Pluto, Betty Boop και Agatha Christie χωρίς πνευματικά δικαιώματα

02.01.2026

Δες επίσης

Πατέρας για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Ράμμος
Celeb News

Πατέρας για πρώτη φορά ο Αναστάσιος Ράμμος

02.01.2026
Χάρης – Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχουμε πάει σε δικηγόρο για διαζύγιο»
Celeb News

Χάρης – Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχουμε πάει σε δικηγόρο για διαζύγιο»

02.01.2026
Μαρία Σάκκαρη: Τα πρώτα λόγια μετά τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Celeb News

Μαρία Σάκκαρη: Τα πρώτα λόγια μετά τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

02.01.2026
Καίτη Γαρμπή: Η viral ανάρτηση με την επική πρόταση γάμου του Διονύση Σχοινά 29 χρόνια μετά
Celeb News

Καίτη Γαρμπή: Η viral ανάρτηση με την επική πρόταση γάμου του Διονύση Σχοινά 29 χρόνια μετά

02.01.2026
Πώς περάσαν οι celebrities την πρώτη μέρα του 2026
Celeb News

Πώς περάσαν οι celebrities την πρώτη μέρα του 2026

02.01.2026
Σίσσυ Χρηστίδου: Από τις Γαλλικές Άλπεις στη Θεσσαλονίκη για τον πατέρα της – Η κοινή τους φωτογραφία
Celeb News

Σίσσυ Χρηστίδου: Από τις Γαλλικές Άλπεις στη Θεσσαλονίκη για τον πατέρα της – Η κοινή τους φωτογραφία

02.01.2026
Πρίγκιπας William-Kate Middleton: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις στο Instagram
Celeb News

Πρίγκιπας William-Kate Middleton: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις στο Instagram

02.01.2026
Έτσι υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026: Οικογένεια, μουσική και τρυφερές στιγμές
Celeb News

Έτσι υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026: Οικογένεια, μουσική και τρυφερές στιγμές

02.01.2026
Αντιμέτωπος με έξωση ο Mickey Rourke – Χρωστά 60.000 δολάρια
Celeb News

Αντιμέτωπος με έξωση ο Mickey Rourke – Χρωστά 60.000 δολάρια

02.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές