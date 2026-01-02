Pluto, Betty Boop και Agatha Christie χωρίς πνευματικά δικαιώματα

Η πρώτη ημέρα του 2026 έφερε μια αθόρυβη αλλά ουσιαστική μεταβολή στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς ένας νέος κύκλος έργων περνά στον δημόσιο τομέα και παύει να καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα. Από 1 Ιανουαρίου 2026 δεκάδες τίτλοι που σημάδεψαν τη λογοτεχνία τον κινηματογράφο τη μουσική και τα εικαστικά γίνονται δημόσιας χρήσης και μπορούν να αξιοποιηθούν από οποιονδήποτε χωρίς άδεια και χωρίς καταβολή αντιτίμου στους αρχικούς δημιουργούς.

Οι νέες προσθήκες εντάσσονται σε μια διαρκώς διευρυνόμενη λίστα πολιτιστικών συμβόλων που έχουν ήδη περάσει στον δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια, όπως ο Popeye και η πρώτη εκδοχή του Mickey Mouse από το «Steamboat Willie». Το 2026 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία έργα που δημοσιεύθηκαν στη δεκαετία του 1930 αρχίζουν να χάνουν την προστασία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λήξη αφορά έργα που δημοσιεύθηκαν το 1930, ενώ για τις ηχογραφήσεις η αλλαγή αφορά υλικό του 1925, καθώς οι ηχογραφήσεις διέπονται από διαφορετικό καθεστώς σε σχέση με τις μουσικές συνθέσεις.

Διάβασε επίσης: Το Meta στα δικαστήρια για τη μουσική του Eminem – Τι παίζεται στα παρασκήνια

Στην καρδιά της φετινής λίστας βρίσκονται εμβληματικοί χαρακτήρες των κόμικς και των κινουμένων σχεδίων. Η Betty Boop περνά στον δημόσιο τομέα στην πρώιμη μορφή της όπως εμφανίστηκε στο «Dizzy Dishes» των Fleischer Studios το 1930. Η Betty Boop εμφανίστηκε αρχικά δίπλα στον ανθρωπόμορφο σκύλο Bimbo και στο ίδιο φιλμ τραγουδά το χαρακτηριστικό «boop boop a doop» χωρίς να κατονομάζεται. Η δημιουργία της συνδέθηκε ιστορικά με την τραγουδίστρια Helen Kane, γνωστή ως Boop Oop a Doop Girl, ενώ σε δικαστική αντιπαράθεση που ακολούθησε αναφέρθηκε και η Esther Lee Jones ως προγενέστερη επιρροή στη χρήση αντίστοιχων εκφράσεων. Παρά τη λήξη των πνευματικών δικαιωμάτων για τις πρώτες εμφανίσεις, η εμπορική εκμετάλλευση δεν είναι απεριόριστη, καθώς το εμπορικό σήμα που διαχειρίζεται η Fleischer Productions παραμένει ενεργό, όπως συμβαίνει συχνά με γνωστές φιγούρες.

Στον δημόσιο τομέα περνούν επίσης οι πρώτοι μήνες των κόμικς «Blondie» του Chic Young που πρωτοδημοσιεύθηκαν το 1930. Τη φετινή είσοδο συμπληρώνουν νέες πρώιμες εμφανίσεις του Mickey Mouse, με 9 κινούμενα σχέδια να γίνονται δημόσιας χρήσης 2 χρόνια μετά την είσοδο του «Steamboat Willie». Μαζί τους έρχεται και ο χαρακτήρας που αργότερα καθιερώθηκε ως Pluto, μέσα από πρώιμες εμφανίσεις του 1930. Στο «The Chain Gang» ο σκύλος εμφανίζεται ως σκύλος φύλακας φυλακής χωρίς να φέρει ακόμη το όνομα Pluto, ενώ στο «The Picnic» εμφανίζεται ως Rover και αποδίδεται ως σκύλος της Minnie Mouse, πριν το όνομα Pluto καθιερωθεί σε επόμενη περίοδο.

Η λογοτεχνία εκπροσωπείται από τίτλους που άνοιξαν τον δρόμο σε εμβληματικούς ντετέκτιβ του 20ού αιώνα. Το «Murder at the Vicarage» της Agatha Christie, το πρώτο μυθιστόρημα με πρωταγωνίστρια τη Miss Marple, γίνεται πλέον ελεύθερο προς χρήση. Στον ίδιο κατάλογο μπαίνει η Nancy Drew με αφετηρία το «The Secret of the Old Clock» και τις 3 συνέχειες του 1930, έργα που έγραψε η Mildred Benson με το ψευδώνυμο Carolyn Keene. Δημόσιας χρήσης γίνεται και το παιδικό βιβλίο «The Little Engine That Could» του Watty Piper, που παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς της παιδικής λογοτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πεδίο των αμερικανικών γραμμάτων προστίθεται και το «As I Lay Dying» του William Faulkner, έναν χρόνο μετά την είσοδο του «The Sound and the Fury», με το έργο να θεωρείται κρίσιμο στη διαδρομή που οδήγησε αργότερα και στο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Στον κινηματογράφο, η λίστα περιλαμβάνει την ταινία «All Quiet on the Western Front» του Lewis Milestone που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στην 3η τελετή των Academy Awards, σε μια εποχή όπου η κορυφαία διάκριση αναφερόταν ως Outstanding Production και η περίοδος επιλεξιμότητας δεν συνέπιπτε πάντα με το ημερολογιακό έτος. Δημόσιας χρήσης γίνονται ακόμη το «King of Jazz» του John Murray Anderson, που καταγράφεται ως η πρώτη εμφάνιση του Bing Crosby σε ταινία μεγάλου μήκους, το «Animal Crackers» του Victor Heerman με τους Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx και Zeppo Marx, καθώς και το «The Big Trail» του Raoul Walsh που συνδέεται με την πρώτη πρωταγωνιστική εμφάνιση του John Wayne. Στον ίδιο κινηματογραφικό ορίζοντα εντάσσεται και το «The Blue Angel» του Josef von Sternberg, που καθιέρωσε την εικόνα της Marlene Dietrich στη μνήμη του σινεμά.

Η μουσική πλευρά του 2026 φέρνει στον δημόσιο τομέα τραγούδια που ανήκουν στον πυρήνα του Great American Songbook. Ανάμεσά τους βρίσκονται το «But Not For Me» με μουσική του George Gershwin και στίχους του Ira Gershwin, το «Georgia on My Mind» με μουσική του Hoagy Carmichael και στίχους του Stuart Gorrell και το «Dream a Little Dream of Me» με μουσική των Fabian Andre και Wilbur Schwandt και στίχους του Gus Kahn. Στη λίστα βρίσκεται και το «Livin’ in the Sunlight, Lovin’ in the Moonlight» με μουσική του Al Sherman και στίχους του Al Lewis. Παράλληλα, στον δημόσιο τομέα περνούν ηχογραφήσεις του 1925, καθώς οι ηχογραφήσεις ακολουθούν διαφορετικό καθεστώς και η χρονική γραμμή τους δεν ταυτίζεται με εκείνη των συνθέσεων. Ανάμεσά τους αναφέρονται το «Manhattan» των Richard Rodgers και Lorenz Hart στην εκτέλεση των Knickerbockers, το «Nobody Knows the Trouble I’ve Seen» από τη Marian Anderson και το «The St. Louis Blues» της Bessie Smith με τη συμμετοχή του Louis Armstrong.

Στις εικαστικές τέχνες ξεχωρίζει ο πίνακας «Σύνθεση με Κόκκινο, Μπλε και Κίτρινο» του Piet Mondrian, που γίνεται επίσης δημόσιας χρήσης, ενισχύοντας το διαθέσιμο υλικό για εκδόσεις, εκπαιδευτικά έργα και νέες καλλιτεχνικές αναφορές.

Η βασική αρχή πίσω από τον θεσμό είναι απλή. Όταν λήγει η διάρκεια προστασίας ενός έργου, αυτό περνά στον δημόσιο τομέα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα χωρίς άδεια και χωρίς κόστος. Η Jennifer Jenkins έχει εξηγήσει στο CBS News ότι «τα πνευματικά δικαιώματα δίνουν δικαιώματα στους δημιουργούς και στους απογόνους τους προσφέροντας κίνητρα για δημιουργία, αλλά ο δημόσιος τομέας είναι πραγματικά το έδαφος για τη μελλοντική δημιουργικότητα». Η Jennifer Jenkins έχει προειδοποιήσει ότι αν τα πνευματικά δικαιώματα διαρκούσαν για πάντα, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για πολλούς δημιουργούς να φτιάξουν τα έργα που θέλουν χωρίς τον φόβο αγωγών.

Το πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες συνδέεται με τη ρήτρα πνευματικής ιδιοκτησίας του Συντάγματος, που προβλέπει προστασία για περιορισμένο χρονικό διάστημα με στόχο να προάγεται η πρόοδος της επιστήμης και των χρήσιμων τεχνών. Σε γενικές γραμμές, έργα που δημοσιεύθηκαν ή καταχωρίστηκαν πριν από το 1978 προστατεύονται για 95 χρόνια, ενώ για νεότερα έργα η προστασία διαρκεί συνήθως όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά τον θάνατό του. Με αυτή τη μετάβαση, η 1η Ιανουαρίου 2026 ανοίγει έναν νέο χώρο ελευθερίας για εκδότες, σκηνοθέτες, μουσικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες. Από τις πρώιμες εμφανίσεις του χαρακτήρα που αργότερα ονομάστηκε Pluto έως την πρώτη υπόθεση της Miss Marple, ο δημόσιος τομέας διευρύνεται και μαζί του διευρύνονται και οι δυνατότητες να ξαναειπωθούν παλιές ιστορίες με νέα εργαλεία και νέες ματιές.

Διάβασε επίσης: Η μουσική σκηνή του 2026 ανάμεσα σε μεγάλες επιστροφές και νέες κυκλοφορίες

Δες κι αυτό…