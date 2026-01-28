Mad Bubble
“Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων” – Μια καταιγιστική κωμωδία ανατροπών στο Θέατρο της Ημέρας!

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, το θεατρικό έργο «Yin Yang» παρατείνει τον 1ο κύκλο των παραστάσεών του.
Το Yin Yang είναι μια σύγχρονη κωμωδία που ξεκινά από μια απλή υπογραφή διαζυγίου και καταλήγει σε μια απολαυστική, σουρεαλιστική περιπέτεια ομηρίας. Ένα υπόγειο, μια καλόγρια που δεν είναι αυτό που φαίνεται, δύο απρόβλεπτοι ένοπλοι εισβολείς και μια σειρά από ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό και  μια αλυσίδα απίθανων ανατροπών στη σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας.

Υπόθεση

Η Μπέττη και ο Μίμης ετοιμάζονται να χωρίσουν «πολιτισμένα». Όταν όμως δύο άτσαλοι ληστές εισβάλλουν για να αρπάξουν μια πολύτιμη εικόνα, όλα τινάζονται στον αέρα. Ένας «καθωσπρέπει» μέλλων σύζυγος, μια μυστηριώδης καλόγρια και το yin–yang αγάπης/οργής μπλέκουν τους ήρωες σε ομηρίες, παρεξηγήσεις και κωμικά αδιέξοδα μέχρι το μεγάλο ξεμπέρδεμα. Μια ιστορία για το πώς η ζωή ισορροπεί ανάμεσα στο χάος και τη… δεύτερη ευκαιρία.

Γιατί να το δείτε

Έργο που συνδυάζει φάρσα και μαύρη κωμωδία, γέλιο και συγκίνηση. Με ένταση, γρήγορους ρυθμούς, έξυπνο χιούμορ και απανωτές ανατροπές, κρατά το κοινό σε εγρήγορση ως την τελευταία, αποκαλυπτική σκηνή.

Συντελεστές

Κείμενο: Μαριάννα Κυριακάκη
Σκηνοθεσία: Μάνος Αντωνίου
Μουσική επιμέλεια: Μαριάννα Κυριακάκη
Κοστούμια: Ζωή Γκλιάτη
Βοηθός σκηνοθέτη: Αγγελίνα Ζιάκα
Οργάνωση παραγωγής: Μιχάλης Γκλιάτης

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά):
Μάνος Αντωνίου (Μίμης), Μπάμπης Βρακάς (Μπάμπης), Τζίνα Δημητροπούλου (Μπέττη), Γιάννης Κωσταράς (Άκης), Αντώνης Τζαμαλούκας (Πακ) και Ιωάννα Πηλιχού / Αγγελίνα Ζιάκα στον ρόλο της αδελφής Ωραιοζήλης.

Επιπλέον ημερομηνίες παραστάσεων:

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, ώρα 18:30
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, ώρα 18:30

Διάρκεια: 90′ (χωρίς διάλειμμα)
Καταλληλότητα: Μια κωμωδία για όλες τις ηλικίες

Κρατήσεις – Εισιτήρια
Στο ταμείο του θεάτρου
ONLINE     www.ticketservices.gr
Στην εταιρεία παραγωγής Elisa MG Τηλέφωνο: [6942421765]
​• Email: [email protected]

Τιμές

Γενική είσοδος: 13€
Μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, παιδιά έως 12, ΑμεΑ, άνω των 65): 10€
Σύλλογοι/φορείς (10+ άτομα): 10€ ανά άτομο
Ατέλειες: Δωρεάν, με επίδειξη ταυτότητας

Παραγωγή: ELISA MG ARTS ENTERTAINMENT AND ARTISTIC EDUCATION
Web side  της παράστασης: yinyangtheatercomedy.webnode.page/
elisamgarts.webnode.gr/yin-yang/
e-mail: ​• Email: [email protected]

Θέατρο της Ημέρας
Γεννηματά Ν. 20,
​Στάση Μετρό Πανόρμου – Έξοδος Χατζηκωνσταντή,
Αθήνα – Αμπελόκηποι, 11524, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: 2106929090

Προσβασιμότητα
Το θέατρο της Ημέρας είναι εύκολο στην πρόσβαση.

  • 3 λεπτά από τον Σταθμό του μετρό. Γραμμή 3 – Στάση Πανόρμου.
  • 5 λεπτά από την Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου απ’ όπου διέρχονται τα λεωφορεία Α7, 550 και τα τρόλεϊ 3, 14, 18, 19.
  • Οι γραμμές 036 (Κυψέλη-Κατεχάκη) και 046 (Μουσείο-Ελληνορώσων) έχουν στάση στο μετρό της Πανόρμου.

Λεωφορεία: 915 – 906 – 904 – 17 – 20 – Χ96

