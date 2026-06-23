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Μουσικά Νέα 23.06.2026

Kanye West: Κυκλοφόρησε η deluxe έκδοση του «Bully» με 2 νέα τραγούδια

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Ο Ye κυκλοφόρησε τη deluxe έκδοση του «Bully» με 2 νέα τραγούδια και ανανεωμένες μίξεις στα κομμάτια του άλμπουμ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε η deluxe έκδοση του άλμπουμ «Bully» του Kanye West (Ye).
  • Η deluxe έκδοση περιλαμβάνει δύο νέα τραγούδια, τα «OK» και «Mission Control».
  • Κυκλοφόρησε νέο βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Kings» από το άλμπουμ.
  • Το βίντεο του «Kings» σκηνοθετήθηκε από τη σύζυγο του Ye, Bianca Censori.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο YeKanye West συνεχίζει να εμπλουτίζει τη δισκογραφία του, παρουσιάζοντας τη deluxe έκδοση του «Bully», του 12ου στούντιο άλμπουμ της καριέρας του. Η ανανεωμένη εκδοχή του δίσκου περιλαμβάνει βελτιωμένες μίξεις στα ήδη υπάρχοντα κομμάτια, ενώ προσθέτει και δύο ολοκαίνουργιες κυκλοφορίες.

Πρόκειται για το «OK», στο οποίο συμμετέχει ο Don Toliver, και το «Mission Control», δίνοντας στους θαυμαστές ακόμη περισσότερο νέο υλικό από τον Αμερικανό καλλιτέχνη. Παράλληλα με την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης, ο Ye έδωσε στη δημοσιότητα και ένα νέο βίντεο για το εναρκτήριο τραγούδι του άλμπουμ, το «Kings».

Η Bianca Censori σκηνοθετεί τον Kanye West στο νέο του video clip για τα γενέθλιά του

Για ακόμη μία φορά, τη σκηνοθεσία υπογράφει η σύζυγός του, Bianca Censori, η οποία έχει αναλάβει δημιουργικό ρόλο σε πρόσφατα οπτικά πρότζεκτ του μουσικού. Το βίντεο ακολουθεί μια έντονα σουρεαλιστική αισθητική. Στις εικόνες που ξεδιπλώνονται, ο Ye εμφανίζεται να οδηγεί ένα κάμπριο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρίσκονται διάφοροι ασυνήθιστοι και ετερόκλητοι συνεπιβάτες.

Καθώς το visual εξελίσσεται, η αφήγηση γίνεται ολοένα και πιο παράξενη, οδηγώντας σε ένα ανατρεπτικό φινάλε. Στις τελευταίες σκηνές, ο Ye παρουσιάζεται να τοποθετείται σε ηλεκτρική καρέκλα, ενώ αστυνομικοί τού προσαρμόζουν στο κεφάλι ένα ηλεκτρόδιο σε σχήμα στέμματος, δημιουργώντας μια εικόνα γεμάτη συμβολισμούς και έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Με τη νέα deluxe έκδοση του «Bully» και το ιδιαίτερο βίντεο του «Kings», ο Ye δείχνει πως συνεχίζει να επενδύει τόσο στη μουσική όσο και στην οπτική αφήγηση, προσφέροντας στους fans του ένα ακόμη πολυσυζητημένο project.

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Kanye West Ye μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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