Η Iman και η Lexi Jones τιμούν τον David Bowie ανήμερα των γενεθλίων του με 2 συγκινητικές αναρτήσεις

Η Iman και η κόρη της, Lexi Jones, τίμησαν τον David Bowie με συγκινητικές αναρτήσεις ανήμερα των γενεθλίων του
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Iman και η κόρη της, Alexandria “Lexi” Zahra Jones, τίμησαν με έναν διακριτικό αλλά βαθιά συγκινητικό τρόπο τη μνήμη του David Bowie, ανήμερα των γενεθλίων του, λίγες μόλις ημέρες πριν συμπληρωθούν δέκα χρόνια από τον θάνατό του. Ο θρυλικός καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2016, σε ηλικία 69 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο καλλιτεχνικό και συναισθηματικό αποτύπωμα.

Το supermodel και ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Bowie, συνοδεύοντάς την με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία. «Χρόνια πολλά στον ουρανό», έγραψε η Iman, τονίζοντας πως το φως του συνεχίζει να ζει μέσα στις καρδιές όσων τον αγάπησαν. Η ανάρτησή της αποτέλεσε μια ήσυχη αλλά ισχυρή υπενθύμιση της διαχρονικής παρουσίας του Bowie, όχι μόνο ως καλλιτέχνη αλλά και ως ανθρώπου.

https://www.instagram.com/the_real_iman/

Διάβασε επίσης: Το σπίτι που μεγάλωσε ο David Bowie ανοίγει στο κοινό το 2027

Στο ίδιο κλίμα, η Lexi Jones, καρπός του έρωτα της Iman και του Bowie, δημοσίευσε το δικό της αφιέρωμα στον πατέρα της. Με αφορμή τα γενέθλιά του, η 25χρονη μοιράστηκε προσωπικές στιγμές από το οικογενειακό τους αρχείο, αποκαλύπτοντας μια πιο τρυφερή και ανθρώπινη πλευρά του εμβληματικού μουσικού. Σε μία από τις φωτογραφίες, πατέρας και κόρη ποζάρουν χαμογελαστοί, κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων, σε μια εικόνα που αποπνέει ζεστασιά και απλότητα.

Οι αναρτήσεις μητέρας και κόρης έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από προσωπικά αφιερώματα που κατά καιρούς έχει κάνει η Iman, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του συζύγου της. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, είχε μοιραστεί ακόμη μία φωτογραφία από το παρελθόν, τιμώντας την επέτειο του γάμου τους, υπενθυμίζοντας πως ο δεσμός τους παραμένει ισχυρός, ακόμα και πέρα από τον χρόνο.

Δέκα χρόνια μετά την απώλειά του, ο David Bowie συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους, να εμπνέει γενιές και να ζει μέσα από τη μουσική του, αλλά και μέσα από τις προσωπικές ιστορίες εκείνων που τον αγάπησαν περισσότερο.

Διάβασε επίσης: Το πορτραίτο με τον κεραυνό του David Bowie ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο σφυρί

