Fashion 29.01.2026

Τα τακούνια με φιογκάκια είναι το πιο ρομαντικό trend που μπορείς να υιοθετήσεις

outfit_xeimerino
Η τάση των bow heels φέρνει διακριτικούς φιόγκους σε γόβες και mule, προσφέροντας κομψή, θηλυκή και παιχνιδιάρικη ανανέωση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τρέχουσα σεζόν δείχνει πως τα παπούτσια μπορούν να γίνουν το βασικό στοιχείο που ανανεώνει ένα look, ακόμα και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Μια νέα τάση που κερδίζει έδαφος είναι τα τακούνια με μικρά φιογκάκια, τα οποία συνδέονται αισθητικά με την κομψότητα των παραδοσιακών μπαλαρίνων. Το διακριτικό αυτό στοιχείο προσθέτει φινέτσα και λεπτότητα σε κάθε τύπο τακουνιού, από κλασικές γόβες μέχρι mules και σανδάλια.

Τα bow heels διακρίνονται για την ευελιξία τους και μπορούν να φορεθούν με ποικιλία συνδυασμών. Το αποτέλεσμα είναι ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και τη θηλυκότητα, χωρίς να χρειάζεται υπερβολικές προσθήκες. Η λεπτή διακόσμηση με φιόγκους δημιουργεί μια αίσθηση παιχνιδιού και φινέτσας που αναβαθμίζει ακόμα και τις πιο απλές εμφανίσεις.

takounia_fiogki
https://www.instagram.com/alexachung/?hl=en

Η τάση αυτή εμφανίζεται συχνά σε εμφανίσεις διασημοτήτων σε μεγάλες εβδομάδες μόδας, αποδεικνύοντας τη δυναμική της στη σύγχρονη αισθητική των παπουτσιών. Λειτουργούν ως statement κομμάτι, ενώ παράλληλα παραμένουν διακριτικά και κομψά, συνδυάζοντας την άνεση με την αισθητική αρμονία.

Εκτός από την πρακτική και κομψή διάσταση, προσφέρουν και μια αίσθηση ρομαντισμού και παιχνιδιάρικης διάθεσης, καθιστώντας τα ιδανικά για κάθε περίσταση. Η τάση φαίνεται να κερδίζει σταθερά έδαφος και αναμένεται να αποτελεί βασική επιλογή στις εμφανίσεις της άνοιξης, προσφέροντας μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή ανανέωση στο στιλ.

5 σχέδια που αξίζει να αγοράσεις

Issue

takouni_fiogkow

Raid/About You

Celestino

Marks & Spencers

marks_spencers

H&M

takounia_fiogkoi

Fashion fashion trends παπούτσια
