Ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της ICE (Video)

Ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε νέο τραγούδι διαμαρτυρίας με τίτλο «Streets of Minneapolis», στρέφοντας τα πυρά του κατά της βίας που ασκούν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυκλοφορία του τραγουδιού έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων αιματηρών περιστατικών στη Μινεάπολη και είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Renee Macklin Good και του Alex Pretti, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες μέσα στον Ιανουάριο.

Ο Bruce Springsteen γνωστοποίησε ότι το τραγούδι γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μέσα σε ελάχιστες ημέρες, ως άμεση αντίδραση στα γεγονότα. Σε δημόσια ανάρτησή του ανέφερε «Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα χθες και σήμερα το δίνω σε εσάς ως απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που ασκείται στην πόλη της Μινεάπολης. Είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους της Μινεάπολης, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη του Alex Pretti και της Renee Macklin Good. Μείνετε ελεύθεροι».

Το «Streets of Minneapolis» κινείται σε καθαρόαιμο ροκ ύφος, με πλήρη συμμετοχή μπάντας και χορωδιακά μέρη που παραπέμπουν στον γνώριμο ήχο της E Street Band. Η ερμηνεία του Bruce Springsteen είναι ωμή και φορτισμένη, καθώς επιτίθεται πολιτικά στον Donald Trump, τον οποίο αποκαλεί «King Trump», αλλά και στους ομοσπονδιακούς πράκτορες, υπογραμμίζοντας ότι όσα συνέβησαν στους δρόμους της Μινεάπολης δεν πρόκειται να ξεχαστούν.

Οι στίχοι αφηγούνται ξεχωριστά τους θανάτους της Renee Macklin Good και του Alex Pretti, επισημαίνοντας ότι τα βίντεο αυτοπτών μαρτύρων έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις επίσημες κυβερνητικές τοποθετήσεις.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού αποτελεί συνέχεια των δημόσιων παρεμβάσεων του Bruce Springsteen για τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, κατά την εμφάνισή του στο φεστιβάλ Light of Day στο Νιου Τζέρσεϊ, αφιέρωσε την ερμηνεία του τραγουδιού «The Promised Land» στη Renee Macklin Good και υιοθέτησε τη θέση του δημάρχου της Μινεάπολης Jacob Frey, δηλώνοντας ότι η ICE δεν έχει θέση στην πόλη.

Ο Bruce Springsteen διαθέτει μακρά ιστορία πολιτικοποιημένης μουσικής και δημόσιας κριτικής απέναντι στον Donald Trump από την πρώτη εκλογή του το 2016. Την άνοιξη του προηγούμενου έτους κυκλοφόρησε το ζωντανό EP «Land of Hope and Dreams», στο οποίο περιλαμβάνονται δηλώσεις από συναυλία του στην Αγγλία, όπου χαρακτήρισε την τότε αμερικανική κυβέρνηση «διεφθαρμένη, ανίκανη και προδοτική», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η καλλιτεχνική του πορεία παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

