Mad Bubble
Μουσικά Νέα 28.01.2026

Won’t You Be My Neighbor? – Άκου τη συνταρακτική ερμηνεία της Lady Gaga

Η ερμηνεία της Lady Gaga του «Won’t You Be My Neighbor?» για τη διαφήμιση του Super Bowl μετατρέπει ένα παιδικό θέμα σε ύμνο ευαισθησίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lady Gaga υπογράφει μια από τις πιο απροσδόκητες αλλά και ουσιαστικές ερμηνείες της καριέρας της, διασκευάζοντας το εμβληματικό τραγούδι «Won’t You Be My Neighbor?» από την κλασική παιδική τηλεοπτική εκπομπή «Mr. Rogers’ Neighborhood». Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε για διαφημιστικό σποτ του Super Bowl και καταφέρνει μέσα σε 1 λεπτό να μετατρέψει ένα γνώριμο παιδικό θέμα σε μια τρυφερή μπαλάντα με συναισθηματικό βάθος. Η Lady Gaga αποφεύγει κάθε ίχνος ελαφρότητας και προσεγγίζει το τραγούδι με σεβασμό και καθαρό συναίσθημα. Η ερμηνεία της, βασισμένη αποκλειστικά σε φωνή και πιάνο, θυμίζει περισσότερο υποτιμημένο διαμάντι του Great American Songbook παρά μουσικό θέμα για παιδιά. Το αποτέλεσμα είναι μια εκδοχή που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του μηνύματος και τη μουσική του αξία.

Η ίδια η Lady Gaga αφήνει να εννοηθεί ότι το τραγούδι αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο σημερινό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε βίντεο από τα παρασκήνια της παραγωγής, διάρκειας σχεδόν 4 λεπτών, δηλώνει «ο Fred Rogers ήταν ξεκάθαρα ένας άνθρωπος που υπερασπιζόταν αξίες και είναι ισχυρό να σκεφτεί κανείς τι θα έλεγε σήμερα. Είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι να επιστρέφεις σε αυτό αυτή την περίοδο». Η αναφορά αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι το «Won’t You Be My Neighbor?» λειτουργεί πλέον και ως σχόλιο για την ανάγκη ενσυναίσθησης και καλοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Lady Gaga φέρνει το Harlequin Live την παραμονή των Χριστουγέννων στο YouTube

Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Shangri La Studio στο Malibu, με τη Lady Gaga να συνεργάζεται με τον συχνό της συνεργάτη Benjamin Rice. Στο υλικό από το στούντιο, η Lady Gaga ακούγεται να λέει «πρέπει να αποφασίσω αν θα το πάω πιο ψηλά ή αν θα το τραγουδήσω όπως το πρωτότυπο», για να καταλήξει τελικά σε μια πιο δυναμική κορύφωση. Λίγο αργότερα προσθέτει «πρέπει να βρω έναν τρόπο να φτάσω σε αυτή τη μεγάλη στιγμή», κάτι που τελικά επιτυγχάνει με ακρίβεια και συναίσθημα. Ο Benjamin Rice αναφέρεται στη συνθετική δεξιοτεχνία του Fred Rogers, επισημαίνοντας ότι το τραγούδι «Won’t You Be My Neighbor?» διαθέτει μια απλή μελωδία με ιδιαίτερα σύνθετες συγχορδίες. Όπως τονίζει «αυτός ο συνδυασμός είναι δύσκολος και εδώ λειτουργεί απόλυτα. Είναι ένα τέλειο τραγούδι με αυτόν τον τρόπο».

Η Lady Gaga εξηγεί ότι στόχος της ήταν «να δημιουργήσει κάτι πραγματικά ειλικρινές που να διατηρεί την αγνότητα και την ομορφιά της αρχικής εκδοχής, αλλά να το παρουσιάζει με έναν νέο τρόπο». Θυμάται επίσης τα παιδικά της χρόνια, όταν παρακολουθούσε την εκπομπή του Fred Rogers στο PBS, και το πώς η παρουσία του παρουσιαστή λειτουργούσε ως παρηγοριά για παιδιά που ένιωθαν μοναξιά.

Διάβασε επίσης: Είδαμε live τη Lady Gaga στο Μιλάνο και έκανε όλο το στάδιο να «τρέμει»

Δες κι αυτό…

Lady Gaga Super Bowl ΤΡΑΓΟΥΔΙ
