Εκατομμυριούχος δημιουργεί οικισμό για την καταπολέμηση της αστεγίας και γίνεται viral

Ο Καναδός επιχειρηματίας Marcel LeBrun αποφάσισε να διαθέσει ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας του για να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους άστεγους της πόλης Fredericton στο New Brunswick. Χρησιμοποιώντας τα κέρδη από την πώληση της εταιρείας του που ασχολούνταν με την παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επένδυσε 4.000.000 δολάρια για την ίδρυση της κοινότητας «12 Neighbours». Πρόκειται για έναν οικισμό με μικροσκοπικά σπίτια (micro-homes), όπου η παροχή στέγης αποτελεί μόνο την αφετηρία για μια συνολική αλλαγή ζωής.

Με δεδομένο ότι περισσότεροι από 235.000 άνθρωποι βίωσαν την έλλειψη στέγης στον Καναδά κατά το τελευταίο έτος, ο Marcel LeBrun δεσμεύτηκε να κατασκευάσει 99 αυτόνομες κατοικίες. Η παραγωγή του οικισμού προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, με το εργοστάσιο να ολοκληρώνει ένα νέο σπίτι κάθε 4 εργάσιμες ημέρες. Το εγχείρημα υποστηρίχθηκε επίσης από την τοπική και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με επιχορηγήσεις ύψους 12.000.000 δολαρίων, με αποτέλεσμα σήμερα να λειτουργούν ήδη περισσότερες από 100 κατοικίες 22 τετραγωνικών μέτρων.

Κάθε μικροσκοπική κατοικία είναι πλήρως εξοπλισμένη, διαθέτοντας κουζίνα, καθιστικό, υπνοδωμάτιο, πλήρες μπάνιο, μικρή μπροστινή βεράντα και ηλιακούς συλλέκτες. Το ενοίκιο καθορίζεται στο 30% του εισοδήματος του κάθε κατοίκου, με τους περισσότερους να καταβάλλουν κατά μέσο όρο 200 δολάρια τον μήνα, ποσό που περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Η Marla Bruce, η οποία ζει στον οικισμό, περιγράφει τον Marcel LeBrun ως «δώρο εξ ουρανού», τονίζοντας πως η κοινότητα της προσέφερε την ασφάλεια και την ειρήνη που στερούνταν όσο ζούσε στον δρόμο.

Ωστόσο, το όραμα της κοινότητας «12 Neighbours» εκτείνεται πέρα από την απλή στέγαση. Ο Marcel LeBrun επιδιώκει την κοινωνική επανένταξη των κατοίκων παρέχοντας συμβουλευτική για την απεξάρτηση από ουσίες, εκπαιδευτικές ευκαιρίες και επαγγελματική κατάρτιση εντός του οικισμού. Στο κέντρο επιχειρηματικότητας που λειτουργεί εκεί, οι κάτοικοι μπορούν να εργαστούν στο καφέ «Neighbourly Coffee» ή στην επιχείρηση μεταξοτυπίας της κοινότητας, αποκτώντας πολύτιμες δεξιότητες και μισθό.

Ο Marcel LeBrun υποστηρίζει σθεναρά ότι το μοντέλο του είναι το πλέον αποτελεσματικό για τη μείωση της φτώχειας, καθώς συνδυάζει τη μόνιμη στέγη με ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης. Παρά τις όποιες ενστάσεις για τη συγκεκριμένη προσέγγιση, η κοινότητα «12 Neighbours» αποτελεί μια έμπρακτη προσπάθεια αντιμετώπισης των κοινωνικών ανισοτήτων, προσφέροντας στους ανθρώπους τα απαραίτητα εφόδια για να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους και να χτίσουν μια καλύτερη εκδοχή της ζωής τους.

