Mad Bubble
Social Trends 27.01.2026

Τι είναι τα grandma showers και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτά

grandma_shower
Η νέα τάση αναδεικνύει τις γιαγιάδες, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά baby showers με τα grandma showers, μικρές γιορτές αφιερωμένες σε εκείνες και τη χαρά του πρώτου εγγονιού
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άφιξη ενός εγγονιού φέρνει πάντα χαρά και συγκίνηση στη ζωή της γιαγιάς. Τώρα, μια νέα τάση προσθέτει έναν ακόμα λόγο για γιορτή: τα grandma showers. Πρόκειται για στιγμές αφιερωμένες στη γιαγιά που περιμένει το πρώτο της εγγόνι, με τους φίλους και την οικογένεια να μοιράζονται τη χαρά της νέας φάσης της ζωής της.

Δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε αφορμές για δώρα. Μια ζεστή συνάντηση με αγαπημένα πρόσωπα, λίγη διακόσμηση, γλυκά και πρακτικά αντικείμενα που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά της, αρκούν για να κάνουν τη στιγμή ξεχωριστή και αξέχαστη.

grandma_shower
Η γιορτή της νέας φάσης

Τα grandma showers σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της γυναίκας. Είναι η ευκαιρία να μοιραστεί εμπειρίες, να δει τη χαρά στον κύκλο της ζωής της και να συνδεθεί με φίλες ή άλλες γιαγιάδες. Δεν χρειάζεται να είναι υπερπαραγωγή, μερικές ζεστές στιγμές και λίγα δώρα αρκούν για να μεταφέρει τη χαρά της νέας θέσης.

@parents Turns out, “grandma showers” are the latest parenting trend, and they’ve sparked some strong feelings. Some families see them as a sweet way to welcome a new grandma and ensure she has baby gear on hand. Others worry they might shift the spotlight away from the parents-to-be. What do you think about grandma showers? Share your take below. #parents #grandmashower #babyshower #trend #fyp ♬ original sound – Parents

Η ουσία της γιορτής είναι η αγάπη και ο σεβασμός προς τους γονείς. Τα grandma showers γίνονται για τις γιαγιάδες που υποδέχονται το πρώτο τους εγγόνι, οργανώνονται από φίλους ή συγγενείς και κρατούν την εκδήλωση ζεστή και προσωπική. Μια μικρή γιορτή με χαμόγελα, κουβέντα και δώρα που έχουν νόημα μπορεί να γίνει μια στιγμή που θα θυμάται για πάντα.

27.01.2026
