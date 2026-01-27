Επική γκάφα του Ralph Fiennes αποκάλυψε τον νέο Βόλντεμορτ

Σε αμήχανη θέση βρέθηκε ο Ralph Fiennes, όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κόκκινο χαλί φάνηκε να αποκαλύπτει άθελά του ποιος θα τον διαδεχθεί στον ρόλο του Λόρδου Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά Harry Potter του HBO. Ο Ralph Fiennes, ο οποίος ενσάρκωσε τον σκοτεινό μάγο Βόλντεμορτ στις κινηματογραφικές ταινίες της Warner Bros από το 2005 έως το 2011, έδωσε συνέντευξη με αφορμή τη νέα του ταινία «28 Years Later The Bone Temple». Εκεί, όταν ρωτήθηκε ποιον θεωρεί κατάλληλο αντικαταστάτη του για τον ρόλο στη νέα τηλεοπτική μεταφορά, απάντησε αιφνιδιαστικά: «Μου είπαν ότι η θέση έχει ήδη καλυφθεί, έτσι δεν είναι; Δεν νομίζετε ότι ο Cillian Murphy είναι πολύ καλός; Μια πολύ καλή επιλογή».

Η αντίδρασή του έγινε αμέσως αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το σχετικό απόσπασμα κυκλοφόρησε ευρέως στο TikTok. Ο Ralph Fiennes φάνηκε να αντιλαμβάνεται ότι ενδέχεται να αποκάλυψε πληροφορία που δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί επίσημα και επανέλαβε αμήχανα «Έχω ήδη πει ότι ο Cillian Murphy είναι πολύ καλός. Νομίζω ότι έχουν ήδη κλείσει τον ρόλο, έτσι δεν είναι; Εσείς δεν το ξέρετε;». Λίγο αργότερα πρόσθεσε «Δεν ξέρω. Νόμιζα ότι τον είχαν ήδη επιλέξει», ενισχύοντας την εντύπωση ότι επρόκειτο για μια ακούσια αποκάλυψη.

Ο Cillian Murphy, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον ρόλο του στη σειρά «Peaky Blinders», έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες επανειλημμένες ερωτήσεις για το αν πρόκειται να ενσαρκώσει τον Βόλντεμορτ στη σειρά του HBO. Σε επεισόδιο του podcast «Happy Sad Confused» τον Σεπτέμβριο 2025, ο Cillian Murphy είχε δηλώσει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για πιθανή συμμετοχή του. «Είναι πραγματικά δύσκολο να ακολουθήσει κανείς οτιδήποτε έχει κάνει ο Ralph Fiennes. Είναι ένας απόλυτος θρύλος της υποκριτικής. Οπότε καλή τύχη σε όποιον χρειαστεί να μπει σε αυτά τα παπούτσια», είχε πει χαρακτηριστικά.

Το HBO έχει ανακοινώσει επίσημα τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του Harry Potter από το 2023, με τα γυρίσματα να ξεκινούν στις 15 Ιουλίου 2025. Σε επίσημη δήλωσή του, το δίκτυο ανέφερε ότι η σειρά θα είναι «μια πιστή μεταφορά» των βιβλίων της συγγραφέα JK Rowling. Οι ρόλοι του Harry Potter, της Hermione Granger και του Ron Weasley έχουν ήδη δοθεί στους Dominic McLaughlin, Arabella Stanton και Alastair Stout αντίστοιχα. Περισσότερα από 30.000 παιδιά συμμετείχαν στις ακροάσεις για τους τρεις πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η σεναριογράφος Francesca Gardiner και ο εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης Mark Mylod ανακοίνωσαν το καστ τον Μάιο, δηλώνοντας «Το ταλέντο αυτών των 3 μοναδικών ηθοποιών είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο και ανυπομονούμε να δει ο κόσμος τη μαγεία τους μαζί στην οθόνη».

Έχουν επίσης επιλεγεί οι ηθοποιοί για τους ρόλους των Seamus Finnigan, Parvati Patil και Lavender Brown, ενώ σημαντικούς ενήλικους χαρακτήρες θα ενσαρκώσουν ο John Lithgow ως Albus Dumbledore, η Janet McTeer ως Minerva McGonagall, ο Paapa Essiedu ως Severus Snape και ο Nick Frost ως Rubeus Hagrid. Παράλληλα, το HBO ανακοίνωσε ότι τη μουσική της σειράς θα συνθέσει ο Hans Zimmer. Η πρώτη σεζόν της σειράς Harry Potter αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027. Μέχρι στιγμής, ούτε το HBO ούτε οι εκπρόσωποι του Cillian Murphy έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επισήμως τις δηλώσεις του Ralph Fiennes, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ο νέος Βόλντεμορτ ίσως έχει ήδη αποκαλυφθεί πριν από την ώρα του.

