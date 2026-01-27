Eurovision 2026: Αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει ο Alexander Rybak

Ο Alexander Rybak, ο νικητής της Eurovision 2009 με το θρυλικό τραγούδι Fairytale, που εκπροσώπησε τη Νορβηγία, εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του σε έναν από τους συμμετέχοντες του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα μέσω TikTok, ο διάσημος καλλιτέχνης απευθύνθηκε στην Desi G και το τραγούδι της «Aphrodite», τονίζοντας πόσο πολύ περίμενε να δει αυτήν την ταλαντούχα ερμηνεύτρια στη μεγάλη σκηνή της Eurovision. Με ενθουσιασμό και θαυμασμό, ο Rybak υπογράμμισε τη μοναδική της ικανότητα να μαγνητίζει το κοινό και το πόσο αξίζει να φτάσει μέχρι τον τελικό.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε:

«Desi, όλοι γνωρίζουμε πόσο ταλαντούχα είσαι. Εδώ και καιρό περιμέναμε να σε δούμε στη σκηνή της Eurovision. Τώρα βρίσκεσαι εκεί, στην Ελλάδα, και είναι υπέροχο να σε βλέπουμε να λάμπεις. Ας κερδίσει το καλύτερο τραγούδι, και εγώ πιστεύω πως αυτό είναι το δικό σου. Καλή τύχη!». Η υποστήριξη από έναν καλλιτέχνη παγκόσμιου βεληνεκούς όπως ο Rybak, όχι μόνο αναδεικνύει τη δυναμική της Desi G, αλλά προσδίδει και μια ιδιαίτερη ώθηση στην ελληνική συμμετοχή, ενισχύοντας την προσμονή των fans για τον επερχόμενο διαγωνισμό.

