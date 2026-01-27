Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 27.01.2026

Eurovision 2026: Αυτό είναι το ελληνικό τραγούδι που στηρίζει ο Alexander Rybak

Ο νικητής της Eurovision 2009 εκφράζει τον θαυμασμό του για ένα συγκεκριμένο τραγούδι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Alexander Rybak, ο νικητής της Eurovision 2009 με το θρυλικό τραγούδι Fairytale, που εκπροσώπησε τη Νορβηγία, εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του σε έναν από τους συμμετέχοντες του ελληνικού τελικού της Eurovision 2026.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα μέσω TikTok, ο διάσημος καλλιτέχνης απευθύνθηκε στην Desi G και το τραγούδι της «Aphrodite», τονίζοντας πόσο πολύ περίμενε να δει αυτήν την ταλαντούχα ερμηνεύτρια στη μεγάλη σκηνή της Eurovision. Με ενθουσιασμό και θαυμασμό, ο Rybak υπογράμμισε τη μοναδική της ικανότητα να μαγνητίζει το κοινό και το πόσο αξίζει να φτάσει μέχρι τον τελικό.

εμφάνιση του Alexander Rybak

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η Τάμτα στον β’ ημιτελικό του Sing For Greece – Ο ρόλος της

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ανέφερε:

«Desi, όλοι γνωρίζουμε πόσο ταλαντούχα είσαι. Εδώ και καιρό περιμέναμε να σε δούμε στη σκηνή της Eurovision. Τώρα βρίσκεσαι εκεί, στην Ελλάδα, και είναι υπέροχο να σε βλέπουμε να λάμπεις. Ας κερδίσει το καλύτερο τραγούδι, και εγώ πιστεύω πως αυτό είναι το δικό σου. Καλή τύχη!». Η υποστήριξη από έναν καλλιτέχνη παγκόσμιου βεληνεκούς όπως ο Rybak, όχι μόνο αναδεικνύει τη δυναμική της Desi G, αλλά προσδίδει και μια ιδιαίτερη ώθηση στην ελληνική συμμετοχή, ενισχύοντας την προσμονή των fans για τον επερχόμενο διαγωνισμό.

@socalrecords From Eurovision winner to Eurovision hopeful ✨ Thank you Alexander Rybak for the encouragement – it truly means a lot Desi G is competing in Sing For Greece Onward to Eurovision 2026, let’s go! ✨ @Alexander Rybak @Desi G #eurovision2026 #SingForGreece #DesiG #AlexanderRybak #fyp ♬ original sound – SoCalRecords

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Alexander Rybak Eurovision Eurovision 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Schiaparelli SS26: Όταν η υψηλή ραπτική συναντά τη μυθολογία μέσα από σουρεαλιστικές δημιουργίες

Schiaparelli SS26: Όταν η υψηλή ραπτική συναντά τη μυθολογία μέσα από σουρεαλιστικές δημιουργίες

27.01.2026
Επόμενο
Επική γκάφα του Ralph Fiennes αποκάλυψε τον νέο Βόλντεμορτ

Επική γκάφα του Ralph Fiennes αποκάλυψε τον νέο Βόλντεμορτ

27.01.2026

Δες επίσης

Γιώργος Περρής και Tina Arena σε μία σπάνια τηλεοπτική στιγμή στην Γαλλία
Μουσικά Νέα

Γιώργος Περρής και Tina Arena σε μία σπάνια τηλεοπτική στιγμή στην Γαλλία

27.01.2026
Δήμητρα Σάββα & Δραπέτες: Κυκλοφορούν το viral τραγούδι «Πεταλούδες»
Μουσικά Νέα

Δήμητρα Σάββα & Δραπέτες: Κυκλοφορούν το viral τραγούδι «Πεταλούδες»

27.01.2026
Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles σε ρόλο-κλειδί στη σκηνή των Grammy

27.01.2026
Ο Chad Hugo μηνύει τον Pharrell Williams για 1 εκατ.
Μουσικά Νέα

Ο Chad Hugo μηνύει τον Pharrell Williams για 1 εκατ.

27.01.2026
Harry Styles: Dirty Dancing χορευτικά στο video clip του Aperture (Video)
Μουσική

Harry Styles: Dirty Dancing χορευτικά στο video clip του Aperture (Video)

27.01.2026
Ο A$AP Rocky κατακτά την κορυφή του Billboard με το Don’t Be Dumb
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky κατακτά την κορυφή του Billboard με το Don’t Be Dumb

27.01.2026
Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence
Μουσικά Νέα

Η Kylie Minogue τιμά τη μνήμη του Michael Hutchence

26.01.2026
Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: Μιλά απευθείας στην καρδιά με το νέο τραγούδι «Δε Μ’ Αγαπούσες»

26.01.2026
Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχεία για την εμφάνιση του Good Job Nicky στη σκηνή του ημιτελικού

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Επενδυτής σε μεγάλο όμιλο ΜΜΕ

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ποντάρει στο μπάχαλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Το Συνέδριο των “μαχαιριών” και το βέτο Δούκα

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος