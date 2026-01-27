Mad Bubble
Cinema 27.01.2026

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens

βασιλικός γάμος του Πρίγκιπα Harry
Η Δούκισσα του Sussex και ο Πρίγκιπας Harry πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση για το 2026 στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Sundance
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους για το έτος 2026 στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Sundance. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex παρέστησαν στην εκδήλωση για να υποστηρίξουν το ντοκιμαντέρ «Cookie Queens» στο οποίο συμμετείχαν ως εκτελεστικοί παραγωγοί. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο φεστιβάλ η Meghan Markle μίλησε στους δημοσιογράφους για την επιστροφή της στην υποκριτική η οποία αποτελεί την πρώτη της επαγγελματική απόπειρα στον τομέα αυτό μετά τον γάμο της με μέλος της βασιλικής οικογένειας το 2018.

Η Meghan Markle πρόκειται να πραγματοποιήσει μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Close Personal Friends» όπου πρωταγωνιστούν η Lily Collins και η Brie Larson. Μιλώντας για την πρώτη της εμπειρία μπροστά από τις κάμερες μετά την αποχώρησή της από τη σειρά «Suits» η Meghan Markle δήλωσε ότι ήταν υπέροχα και ότι διασκέδασε πολύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: With Love, Meghan: Το Netflix κόβει τη σειρά της Meghan Markle μετά από 2 σεζόν

Το ντοκιμαντέρ «Cookie Queens» καταγράφει τη διαδικασία πώλησης μπισκότων από τα κορίτσια των προσκόπων μια εμπειρία με την οποία η Meghan Markle είναι εξοικειωμένη καθώς υπήρξε και η ίδια μέλος των προσκόπων στο παρελθόν. Η Δούκισσα του Sussex ανέφερε ότι το αγαπημένο της μπισκότο είναι το Thin Mints και εξήγησε ότι προτιμά να το τρώει θρυμματισμένο πάνω από παγωτό βανίλια. Η Meghan Markle τόνισε επίσης ότι η εμπειρία του να είσαι πρόσκοπος είναι φανταστική ενώ σημείωσε ότι η μητέρα της Doria Ragland ήταν η αρχηγός της ομάδας της. Η ίδια συμπλήρωσε ότι δεν νομίζει πως μπορεί κάποιος να καταλάβει πόσο επιδραστικά είναι όλα αυτά τα εργαλεία που μαθαίνει ένας πρόσκοπος για τη μετέπειτα ζωή του πέρα από τη δημιουργία δεσμών με την κοινότητα.

www.imdb.com

Σύμφωνα με το Deadline η ταινία «Cookie Queens» απέσπασε όρθιο χειροκρότημα που διήρκησε πάνω από 2 λεπτά γεγονός που χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια χειροκροτήματα στο φεστιβάλ της Sundance. Η Meghan Markle περιέγραψε το έργο ως την πιο χαριτωμένη ταινία του φεστιβάλ και πρόσθεσε στο περιοδικό People ότι είναι επίσης μια από τις πιο ισχυρές και ουσιαστικές απεικονίσεις μιας αμερικανικής παράδοσης. Η Meghan Markle κατέληξε λέγοντας ότι αυτές οι νεαρές κοπέλες είναι φανταστικές και αξιολάτρευτες αλλά είναι επίσης πολυδιάστατα και όμορφα κορίτσια που πρόκειται να γίνουν πολύ ισχυρές ηγέτιδες και νέες γυναίκες.

Διάβασε επίσης: Η Meghan Markle επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο-έκπληξη και all-star cast

Δες κι αυτό…

 

Cookie Queens Meghan Markle Sundance πρίγκιπας Harry
