Η Kendall Jenner γυμνή στο Instagram έγινε viral με 4,8 εκατ. likes

Η Kendall Jenner συγκέντρωσε πάνω από 3,3 εκατομμύρια likes με τις πρόσφατες αναρτήσεις της στο Instagram, ποζάροντας γυμνή

Η Kendall Jenner έκανε αισθητή την παρουσία της στο Instagram το βράδυ της Κυριακής, με μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές της και τα social media. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε πέντε φωτογραφίες που τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα.

Στις περισσότερες από τις εικόνες, η Kendall εμφανίζεται με ελάχιστα ρούχα. Σε κάποιες ποζάρει γυμνή πάνω στο κρεβάτι, ενώ σε άλλες επιλέγει ένα τόπλες look. Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης κοντινά πλάνα που ανέδειξαν τη σιλουέτα της και το εσώρουχό της σε χαμηλωμένη θέση, προκαλώντας αμέσως συζητήσεις online.

Η δημοφιλία της ανάρτησης ήταν άμεση. Μέσα σε λίγες ώρες οι φωτογραφίες έγιναν viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 4 εκατομμύρια likes. Οι ακόλουθοί της δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν, εκθειάζοντας την εμφάνιση και την αυτοπεποίθηση της, ενώ η συζήτηση στα social media για το μοντέλο πήρε μεγάλη έκταση.

Η Kendall Jenner συνεχίζει να αναδεικνύει την παρουσία της στο Instagram με τολμηρές αναρτήσεις, αποδεικνύοντας ότι παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στον χώρο της μόδας και των social media. Η ανάρτηση αυτή προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο στην καριέρα της ως fashion icon και influencer με τεράστια απήχηση.

