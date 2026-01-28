Mad Bubble
Fashion 28.01.2026

Η Αθηνά Ωνάση εντυπωσίασε με νέο χρώμα στα μαλλιά σε fashion show στο Παρίσι

athina_onasi
Η Αθηνά Ωνάση έκανε σπάνια εμφάνιση στο Παρίσι με total black look, εντυπωσιάζοντας στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Ωνάση έκανε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής, στο show του σχεδιαστή Stéphane Rolland. Η κληρονόμος, γνωστή για το χαμηλό της προφίλ και την αποφυγή της δημοσιότητας, επέλεξε αυτή τη φορά να εμφανιστεί μπροστά στον φωτογραφικό φακό.

Το γεγονός πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου στον ιστορικό χώρο του Cirque d’Hiver Bouglione, προσφέροντας μια κομψή και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα για τις δημιουργίες του Γάλλου couturier. Η παρουσία της προσέλκυσε τα βλέμματα, καθώς οι δημόσιες εμφανίσεις της παραμένουν σπάνιες και ιδιαίτερα πολυαναμενόμενες.

athina_onasi1
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για την περίσταση, επέλεξε ένα μαύρο μίντι φόρεμα με ενσωματωμένη κάπα, συνδυασμένο με μαύρες γόβες, δημιουργώντας ένα αρμονικό total black look. Το styling ολοκληρώθηκε με έντονο όγκο στα μαλλιά στο πάνω μέρος, πλαισιώνοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και προσδίδοντας μια αίσθηση δυναμισμού και κομψότητας.

Η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της και η επιλογή του συγκεκριμένου outfit ανέδειξαν την κομψή και διαχρονική αισθητική της Αθηνάς Ωνάση, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να εντυπωσιάζει ακόμα και σε σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

celebrities Fashion Αθηνά Ωνάση
