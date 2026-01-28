Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 28.01.2026

Η 14χρονη κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα στο Άμστερνταμ με τον Ολυμπιακό – Δες το video

Πατέρας και κόρη ταξίδεψαν στην Ολλανδία για να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στο Άμστερνταμ ταξίδεψαν ο Γιώργος Λύρας μαζί με τη 14χρονη κόρη του, Ηλέκτρα, με έναν και μοναδικό σκοπό: να βρεθούν στο πλευρό του Ολυμπιακού και να στηρίξουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα στη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ, στο πλαίσιο του Champions League.

Πατέρας και κόρη δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για το ευρωπαϊκό αυτό ταξίδι, ζώντας από κοντά τη μαγεία μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής βραδιάς. Η νεαρή Ηλέκτρα, εμφανώς συγκινημένη και γεμάτη πάθος, μίλησε για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, εκφράζοντας με έντονο τρόπο την αγάπη και την αφοσίωσή της στον Ολυμπιακό.

https://www.instagram.com/giorgosliras/

Διάβασε επίσης: Λίλα Μπακλέση: Εξομολογείται τις κρίσεις πανικού που βίωσε μετά το τέλος του «Ταμάμ»

«Βρισκόμαστε στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, πάμε δυνατά για το διπλό και την πρόκριση. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ομάδα μας. Πάμε γερά, Ολυμπιάκαρα», δήλωσε με χαμόγελο και αυτοπεποίθηση, αποδεικνύοντας πως το πάθος για την ομάδα περνά από γενιά σε γενιά.

https://www.instagram.com/giorgosliras/

Η παρουσία της Ηλέκτρας στις κερκίδες δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συνοδεύει τον πατέρα της στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό από κοντά. Αντιθέτως, οι κοινές τους εμφανίσεις σε αγώνες δείχνουν τη στενή σχέση που έχουν χτίσει μέσα από την κοινή τους αγάπη για το ποδόσφαιρο και την ομάδα του Πειραιά.

Το ταξίδι στο Άμστερνταμ αποτελεί ακόμα μία δυνατή εμπειρία για πατέρα και κόρη, που μοιράζονται στιγμές έντασης, συγκίνησης και υπερηφάνειας, στηρίζοντας τον Ολυμπιακό σε μια κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Διάβασε επίσης: Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Κλείνει το The Birth Center 3 μήνες μετά τα εγκαίνιά του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΣ Ολυμπιακός ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Armani Privé SS26: Η τελευταία δημιουργία του σχεδιαστή στο catwalk και η αρχή μιας νέας εποχής

Armani Privé SS26: Η τελευταία δημιουργία του σχεδιαστή στο catwalk και η αρχή μιας νέας εποχής

28.01.2026
Επόμενο
Masterchef 2026: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε πριν την είσοδο στο σπίτι

Masterchef 2026: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε πριν την είσοδο στο σπίτι

28.01.2026

Δες επίσης

Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»
Celeb News

Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»

28.01.2026
Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για την κόρη της, Βαλέρια – Οι σπάνιες φωτογραφίες της
Celeb News

Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για την κόρη της, Βαλέρια – Οι σπάνιες φωτογραφίες της

28.01.2026
Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Celeb News

Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

28.01.2026
Η Claire Danes κατέρρευσε όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στα 44 της
Celeb News

Η Claire Danes κατέρρευσε όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στα 44 της

28.01.2026
Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή του και τον τζόγο
Celeb News

Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή του και τον τζόγο

28.01.2026
Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή
Celeb News

Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή

28.01.2026
Η Kendall Jenner γυμνή στο Instagram έγινε viral με 4,8 εκατ. likes
Celeb News

Η Kendall Jenner γυμνή στο Instagram έγινε viral με 4,8 εκατ. likes

28.01.2026
Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης
Celeb News

Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης

28.01.2026
Τίτλοι τέλους στη σχέση Πάνου Βλάχου και Νατάσας Εξηνταβελώνη
Celeb News

Τίτλοι τέλους στη σχέση Πάνου Βλάχου και Νατάσας Εξηνταβελώνη

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος