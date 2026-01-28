Η 14χρονη κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα στο Άμστερνταμ με τον Ολυμπιακό – Δες το video

Πατέρας και κόρη ταξίδεψαν στην Ολλανδία για να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά

Στο Άμστερνταμ ταξίδεψαν ο Γιώργος Λύρας μαζί με τη 14χρονη κόρη του, Ηλέκτρα, με έναν και μοναδικό σκοπό: να βρεθούν στο πλευρό του Ολυμπιακού και να στηρίξουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα στη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στον Άγιαξ, στο πλαίσιο του Champions League.

Πατέρας και κόρη δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για το ευρωπαϊκό αυτό ταξίδι, ζώντας από κοντά τη μαγεία μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής βραδιάς. Η νεαρή Ηλέκτρα, εμφανώς συγκινημένη και γεμάτη πάθος, μίλησε για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, εκφράζοντας με έντονο τρόπο την αγάπη και την αφοσίωσή της στον Ολυμπιακό.

«Βρισκόμαστε στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, πάμε δυνατά για το διπλό και την πρόκριση. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ομάδα μας. Πάμε γερά, Ολυμπιάκαρα», δήλωσε με χαμόγελο και αυτοπεποίθηση, αποδεικνύοντας πως το πάθος για την ομάδα περνά από γενιά σε γενιά.

Η παρουσία της Ηλέκτρας στις κερκίδες δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συνοδεύει τον πατέρα της στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό από κοντά. Αντιθέτως, οι κοινές τους εμφανίσεις σε αγώνες δείχνουν τη στενή σχέση που έχουν χτίσει μέσα από την κοινή τους αγάπη για το ποδόσφαιρο και την ομάδα του Πειραιά.

Το ταξίδι στο Άμστερνταμ αποτελεί ακόμα μία δυνατή εμπειρία για πατέρα και κόρη, που μοιράζονται στιγμές έντασης, συγκίνησης και υπερηφάνειας, στηρίζοντας τον Ολυμπιακό σε μια κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

