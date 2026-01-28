Masterchef 2026: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε πριν την είσοδο στο σπίτι

Αυλαία έπεσε στην τελευταία και πιο κρίσιμη δοκιμασία πριν από την πολυπόθητη είσοδο στο σπίτι του MasterChef, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, αγωνία και δυνατές συναισθηματικές στιγμές. 7 επίδοξοι μάγειρες βρέθηκαν απέναντι από τους κριτές, γνωρίζοντας πως για έναν από αυτούς το όνειρο θα σταματούσε εκεί, αφού μόνο έξι λευκές ποδιές περίμεναν τους καλύτερους της βραδιάς.

Η λευκή ποδιά, σύμβολο πρόκρισης και επιβράβευσης της προσπάθειας, αποτέλεσε το «χρυσό εισιτήριο» για τη συμμετοχή στον επετειακό κύκλο του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με τις κουζίνες να παίρνουν φωτιά και την πίεση να χτυπά κόκκινο.

Την κορυφαία προσπάθεια της βραδιάς παρουσίασε ο Πάνος, ο οποίος άκουσε πρώτος το όνομά του από τους κριτές και ανέβηκε στον εξώστη, εξασφαλίζοντας με άνεση τη θέση του στο παιχνίδι. Λίγη ώρα αργότερα, ο Ανδρέας φόρεσε επίσης τη λευκή ποδιά, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του για τη σημαντική αυτή στιγμή.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν απέμειναν μπροστά στους κριτές ο Γιώργος, η Φωτεινούλα και ο Αντώνης, με τα βλέμματα και των τριών να προδίδουν την ένταση της στιγμής. Η τελική απόφαση δεν άργησε να έρθει και έμελλε να είναι καθοριστική.

Οι κριτές έκριναν πως ο Αντώνης δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τεχνικά λάθη που παρουσίασε το πιάτο του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας. Αντίθετα, ο Γιώργος και η Φωτεινούλα πήραν το πολυπόθητο «ναι» και εξασφάλισαν την είσοδό τους στο σπίτι του MasterChef, έτοιμοι να διεκδικήσουν τη διάκριση στον επετειακό κύκλο του διαγωνισμού.

