Mad Bubble
Mad Bubble
TV 28.01.2026

Masterchef 2026: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε πριν την είσοδο στο σπίτι

Masterchef 2026
Ολοκληρώθηκε η τελευταία δοκιμασία, ποιοι φόρεσαν τη λευκή ποδιά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αυλαία έπεσε στην τελευταία και πιο κρίσιμη δοκιμασία πριν από την πολυπόθητη είσοδο στο σπίτι του MasterChef, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, αγωνία και δυνατές συναισθηματικές στιγμές. 7 επίδοξοι μάγειρες βρέθηκαν απέναντι από τους κριτές, γνωρίζοντας πως για έναν από αυτούς το όνειρο θα σταματούσε εκεί, αφού μόνο έξι λευκές ποδιές περίμεναν τους καλύτερους της βραδιάς.

Η λευκή ποδιά, σύμβολο πρόκρισης και επιβράβευσης της προσπάθειας, αποτέλεσε το «χρυσό εισιτήριο» για τη συμμετοχή στον επετειακό κύκλο του διαγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με τις κουζίνες να παίρνουν φωτιά και την πίεση να χτυπά κόκκινο.

Διάβασε επίσης: Ριφιφί: Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη πίσω από τον ρόλο της Ευαγγελίας Μουμούρη

Την κορυφαία προσπάθεια της βραδιάς παρουσίασε ο Πάνος, ο οποίος άκουσε πρώτος το όνομά του από τους κριτές και ανέβηκε στον εξώστη, εξασφαλίζοντας με άνεση τη θέση του στο παιχνίδι. Λίγη ώρα αργότερα, ο Ανδρέας φόρεσε επίσης τη λευκή ποδιά, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του για τη σημαντική αυτή στιγμή.

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν απέμειναν μπροστά στους κριτές ο Γιώργος, η Φωτεινούλα και ο Αντώνης, με τα βλέμματα και των τριών να προδίδουν την ένταση της στιγμής. Η τελική απόφαση δεν άργησε να έρθει και έμελλε να είναι καθοριστική.

Οι κριτές έκριναν πως ο Αντώνης δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τεχνικά λάθη που παρουσίασε το πιάτο του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας. Αντίθετα, ο Γιώργος και η Φωτεινούλα πήραν το πολυπόθητο «ναι» και εξασφάλισαν την είσοδό τους στο σπίτι του MasterChef, έτοιμοι να διεκδικήσουν τη διάκριση στον επετειακό κύκλο του διαγωνισμού.

Διάβασε επίσης: ΑΝΤ1: Τέλος εποχής για το 5Χ5 – Ποια εκπομπή παίρνει τη θέση του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

MasterChef MasterChef 2026 Star tv παίκτες σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η 14χρονη κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα στο Άμστερνταμ με τον Ολυμπιακό – Δες το video

Η 14χρονη κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα στο Άμστερνταμ με τον Ολυμπιακό – Δες το video

28.01.2026
Επόμενο
«Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» του Βαγγέλη Γέττου, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη

«Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» του Βαγγέλη Γέττου, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη

28.01.2026

Δες επίσης

Το Poor Things σε Α’ τηλεοπτική προβολή – Σε αυτό το κανάλι θα το δεις
TV

Το Poor Things σε Α’ τηλεοπτική προβολή – Σε αυτό το κανάλι θα το δεις

28.01.2026
Flat Hunters: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες – Ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι
TV

Flat Hunters: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες – Ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι

28.01.2026
Ευαγγελία Μουμούρη: Ο λόγος που έμενε σε Airbnb την περίοδο των γυρισμάτων του «Ριφιφί»
TV

Ευαγγελία Μουμούρη: Ο λόγος που έμενε σε Airbnb την περίοδο των γυρισμάτων του «Ριφιφί»

28.01.2026
Δημήτρης Κίτσος: Η αποκάλυψη που έκανε για τις ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»
TV

Δημήτρης Κίτσος: Η αποκάλυψη που έκανε για τις ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»

28.01.2026
Το Σόι Σου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μπαίνει στη σειρά – Ο ρόλος-έκπληξη
TV

Το Σόι Σου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μπαίνει στη σειρά – Ο ρόλος-έκπληξη

28.01.2026
Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US – Ο ρόλος του Διονύση Σχοινά
TV

Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US – Ο ρόλος του Διονύση Σχοινά

28.01.2026
Το τελευταίο νησί: Δες το καθηλωτικό trailer της νέας σειράς της ΕΡΤ
TV

Το τελευταίο νησί: Δες το καθηλωτικό trailer της νέας σειράς της ΕΡΤ

28.01.2026
Ριφιφί: Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη πίσω από τον ρόλο της Ευαγγελίας Μουμούρη
TV

Ριφιφί: Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη πίσω από τον ρόλο της Ευαγγελίας Μουμούρη

27.01.2026
ΑΝΤ1: Τέλος εποχής για το 5Χ5 – Ποια εκπομπή παίρνει τη θέση του
TV

ΑΝΤ1: Τέλος εποχής για το 5Χ5 – Ποια εκπομπή παίρνει τη θέση του

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος