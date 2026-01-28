Η Taylor Swift δεν θα εμφανιστεί στα φετινά Grammy

Η τελευταία φορά που η Taylor Swift κέρδισε Grammy ήταν το 2024, όταν απέσπασε τα Βραβείο για Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερο Pop Vocal Album με το «Midnights»

Η Taylor Swift δεν αναμένεται να εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy Awards του 2026, που θα πραγματοποιηθούν την 1 Φεβρουαρίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε η φυσική παρουσία της στην τελετή απονομής. Την αποσαφήνιση έδωσε ο εκτελεστικός παραγωγός των βραβείων Ben Winston, βάζοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες. Ο Ben Winston μιλώντας στο HITS Daily Double ξεκαθάρισε ότι τα δημοσιεύματα περί εμφάνισης της Taylor Swift δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Η απουσία της Taylor Swift από τα φετινά Grammy Awards συνδέεται και με το γεγονός ότι δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα. Το τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο «The Life of a Showgirl» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας που είχε οριστεί για τον Αύγουστο του 2025. Η ίδια η Taylor Swift είναι 36 ετών και τα τελευταία 5 χρόνια έχει κυκλοφορήσει 9 άλμπουμ, επιβεβαιώνοντας τον αδιάκοπο ρυθμό της καλλιτεχνικής της πορείας.

Παράλληλα, η προσωπική της ζωή της Taylor Swift βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η τραγουδίστρια και ο αρραβωνιαστικός της Travis Kelce φέρονται να προετοιμάζουν τον γάμου τους. Επίσης, σε πρόσφατες δηλώσεις της στο ντοκιμαντέρ του Disney+ με τίτλο «The End of an Era», η Taylor Swift άφησε να εννοηθεί ότι το επόμενο άλμπουμ της ενδέχεται να κυκλοφορήσει νωρίτερα από το αναμενόμενο και να ξεπεράσει το «The Life of a Showgirl», το οποίο χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο άλμπουμ της καριέρας μου μέχρι σήμερα».

Όσον αφορά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της τελετής, η Sabrina Carpenter είναι μέχρι στιγμής η πρώτη επιβεβαιωμένη performer. Η Sabrina Carpenter είναι υποψήφια για 6 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και αυτό του Άλμπουμ της Χρονιάς για τη δουλειά της «Man’s Best Friend». Ο Ben Winston ανέφερε ότι οι διοργανωτές σκοπεύουν να ανακοινώνουν σταδιακά και άλλες εμφανίσεις τις ημέρες που προηγούνται της τελετής, επιδιώκοντας να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Η απουσία της Taylor Swift από τα φετινά Grammy Awards θα διακόψει μια σταθερή παρουσία των τελευταίων ετών, καθώς είχε παραστεί στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις. Η τελευταία φορά που κέρδισε βραβεία ήταν το 2024, όταν απέσπασε τα Grammy για Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερο Pop Vocal Album με το «Midnights». Συνολικά, η Taylor Swift έχει εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy Awards 7 φορές, το 2009, το 2010, το 2012, το 2013, το 2014, το 2016 και το 2021, με μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές να είναι η κοινή της εμφάνιση με τη Stevie Nicks το 2010.

Την παρουσίαση της τελετής των Grammy Awards του 2026 έχει αναλάβει ο Trevor Noah.

