Τίτλοι τέλους στη σχέση Πάνου Βλάχου και Νατάσας Εξηνταβελώνη

Την απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους φαίνεται πως πήραν ο Πάνος Βλάχος και η Νατάσα Εξηνταβελώνη, βάζοντας τέλος στη σχέση τους έπειτα από περίπου δύο χρόνια κοινής ζωής. Οι δύο ηθοποιοί, που είχαν επιλέξει από την αρχή να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δεν είναι πλέον μαζί, σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της Espresso, ο χωρισμός τοποθετείται χρονικά στα τέλη του καλοκαιριού, ενώ η Νατάσα Εξηνταβελώνη φέρεται να αποχώρησε από το σπίτι όπου συγκατοικούσε με τον Πάνο Βλάχο, στη Βούλα. Η απόφαση αυτή σηματοδότησε και το οριστικό τέλος της σχέσης τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κοινή τους πορεία δεν υπήρξε πάντα ανέφελη, καθώς κατά διαστήματα η σχέση τους πέρασε από εντάσεις και σκαμπανεβάσματα. Παρά τις προσπάθειες που φέρεται να έγιναν στο παρελθόν για να γεφυρωθούν οι διαφορές, αυτή τη φορά δεν κατέστη εφικτή η επαναπροσέγγιση, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να προχωρήσουν στην τελική απόφαση του χωρισμού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, τόσο ο Πάνος Βλάχος όσο και η Νατάσα Εξηνταβελώνη επέλεξαν συνειδητά να διατηρήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν περιορισμένες και αφορούσαν κυρίως θεατρικές παραστάσεις, πρεμιέρες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αποφεύγοντας τη συστηματική προβολή. Μέχρι και σήμερα, κανένας από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση των πληροφοριών περί χωρισμού, διατηρώντας τη γνωστή τους διακριτικότητα και επιλέγοντας να αφήσουν την προσωπική τους ζωή εκτός δημόσιου διαλόγου.

