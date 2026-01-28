Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 28.01.2026

Τίτλοι τέλους στη σχέση Πάνου Βλάχου και Νατάσας Εξηνταβελώνη

Ο χωρισμός τοποθετείται χρονικά στα τέλη του καλοκαιριού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την απόφαση να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους φαίνεται πως πήραν ο Πάνος Βλάχος και η Νατάσα Εξηνταβελώνη, βάζοντας τέλος στη σχέση τους έπειτα από περίπου δύο χρόνια κοινής ζωής. Οι δύο ηθοποιοί, που είχαν επιλέξει από την αρχή να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δεν είναι πλέον μαζί, σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της Espresso, ο χωρισμός τοποθετείται χρονικά στα τέλη του καλοκαιριού, ενώ η Νατάσα Εξηνταβελώνη φέρεται να αποχώρησε από το σπίτι όπου συγκατοικούσε με τον Πάνο Βλάχο, στη Βούλα. Η απόφαση αυτή σηματοδότησε και το οριστικό τέλος της σχέσης τους.

Διάβασε επίσης: Χώρισαν Κατερίνα Παπουτσάκη και Θάνος Χατζόπουλος μετά από 1,5 χρόνο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κοινή τους πορεία δεν υπήρξε πάντα ανέφελη, καθώς κατά διαστήματα η σχέση τους πέρασε από εντάσεις και σκαμπανεβάσματα. Παρά τις προσπάθειες που φέρεται να έγιναν στο παρελθόν για να γεφυρωθούν οι διαφορές, αυτή τη φορά δεν κατέστη εφικτή η επαναπροσέγγιση, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να προχωρήσουν στην τελική απόφαση του χωρισμού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους, τόσο ο Πάνος Βλάχος όσο και η Νατάσα Εξηνταβελώνη επέλεξαν συνειδητά να διατηρήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν περιορισμένες και αφορούσαν κυρίως θεατρικές παραστάσεις, πρεμιέρες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αποφεύγοντας τη συστηματική προβολή. Μέχρι και σήμερα, κανένας από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση ή διάψευση των πληροφοριών περί χωρισμού, διατηρώντας τη γνωστή τους διακριτικότητα και επιλέγοντας να αφήσουν την προσωπική τους ζωή εκτός δημόσιου διαλόγου.

Διάβασε επίσης: Η 14χρονη κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα στο Άμστερνταμ με τον Ολυμπιακό – Δες το video

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

ζευγάρια Νατάσα Εξηνταβελώνη Πάνος Βλάχος ΧΩΡΙΣΜΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Εκτός σχεδίου: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα αυτοσχεδιαστική κωμωδία της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

Εκτός σχεδίου: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα αυτοσχεδιαστική κωμωδία της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη

28.01.2026
Επόμενο
Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης

Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης

28.01.2026

Δες επίσης

Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»
Celeb News

Κατερίνα Βρανά: 5+1 facts που δεν γνώριζες για το «πιο αστείο κορίτσι του κόσμου»

28.01.2026
Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για την κόρη της, Βαλέρια – Οι σπάνιες φωτογραφίες της
Celeb News

Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για την κόρη της, Βαλέρια – Οι σπάνιες φωτογραφίες της

28.01.2026
Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Celeb News

Στέφανος Παπαδόπουλος: Όλο το υπόμνημα που κατέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

28.01.2026
Η Claire Danes κατέρρευσε όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στα 44 της
Celeb News

Η Claire Danes κατέρρευσε όταν έμαθε ότι ήταν έγκυος στα 44 της

28.01.2026
Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή του και τον τζόγο
Celeb News

Γιώργος Κωνσταντίνου: Η εξομολόγηση για την οικονομική καταστροφή του και τον τζόγο

28.01.2026
Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή
Celeb News

Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη υποβλήθηκαν σε διπλή μαστεκτομή

28.01.2026
Η Kendall Jenner γυμνή στο Instagram έγινε viral με 4,8 εκατ. likes
Celeb News

Η Kendall Jenner γυμνή στο Instagram έγινε viral με 4,8 εκατ. likes

28.01.2026
Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης
Celeb News

Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης

28.01.2026
Χώρισαν Κατερίνα Παπουτσάκη και Θάνος Χατζόπουλος μετά από 1,5 χρόνο
Celeb News

Χώρισαν Κατερίνα Παπουτσάκη και Θάνος Χατζόπουλος μετά από 1,5 χρόνο

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος