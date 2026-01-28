Mad Bubble
Χώρισαν Κατερίνα Παπουτσάκη και Θάνος Χατζόπουλος μετά από 1,5 χρόνο

Κατερίνα Παπουτσάκη
Οιι δύο τους αποφάσισαν πρόσφατα να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τίτλους τέλους φαίνεται πως έβαλαν στη σχέση τους η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο μέχρι πρότινος σύντροφός της, Θάνος Χατζόπουλος, έπειτα από περίπου 16 μήνες κοινής πορείας. Το ζευγάρι, που για σχεδόν ενάμιση χρόνο ζούσε έναν έντονο αλλά χαμηλών τόνων έρωτα, επέλεξε να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από την υπερβολική έκθεση, χωρίς όμως να αποφεύγει εντελώς τη δημόσια παρουσία.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στη σειρά «Άγιος Έρωτας», δεν δίστασε μάλιστα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες να μοιραστεί στιγμιότυπα από κοινές τους διακοπές στην Ίο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που μαρτυρούσαν τη στενή τους σχέση. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο φως, οι δύο αποφάσισαν πρόσφατα να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Κατερίνα Παπουτσάκη
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Διάβασε επίσης: Η 14χρονη κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα στο Άμστερνταμ με τον Ολυμπιακό – Δες το video

Όπως ανέφερε ρεπορτάζ από το huffingtonpost.gr, που αποκάλυψε τον χωρισμό, η Κατερίνα Παπουτσάκη αυτή την περίοδο έχει στρέψει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, επιλέγοντας να διατηρήσει χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή. Άνθρωπος από το περιβάλλον της σημείωσε πως η ηθοποιός διαχρονικά επιλέγει τη διακριτικότητα, καθώς δεν αισθάνεται άνετα όταν η προσωπική της ζωή απασχολεί τη δημόσια συζήτηση. «Έχει βιώσει στο παρελθόν έντονα τις συνέπειες της δημοσιότητας και προτεραιότητά της είναι η προστασία των παιδιών της», ανέφερε η ίδια πηγή, τονίζοντας παράλληλα πως ο χωρισμός με τον Θάνο Χατζόπουλο έγινε ήρεμα, συναινετικά και με αμοιβαίο σεβασμό.


Σε επικοινωνία που είχε το tlife.gr με την Κατερίνα Παπουτσάκη, η ηθοποιός δεν διέψευσε τις πληροφορίες περί χωρισμού, ωστόσο προτίμησε να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η παρουσία της στο μπαρ του Θάνου Χατζόπουλου, κοντά στην Πατησίων, είχε μειωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, ενώ κατά τη διάρκεια των εορτών δεν εμφανίστηκε καθόλου στον συγκεκριμένο χώρο.

Κατερίνα Παπουτσάκη
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

Παράλληλα, εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι ο Θάνος Χατζόπουλος απουσίαζε από το πάρτι γενεθλίων της ηθοποιού, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, ένα στοιχείο που ενίσχυσε τις φήμες περί κρίσης στη σχέση τους, πριν αυτές τελικά επιβεβαιωθούν. Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Παπουτσάκη είχε προχωρήσει στη συγκεκριμένη σχέση περίπου δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, παραμένοντας πάντοτε προσηλωμένη στον ρόλο της ως μητέρα.

Διάβασε επίσης: Λίλα Μπακλέση: Εξομολογείται τις κρίσεις πανικού που βίωσε μετά το τέλος του «Ταμάμ»

