Celeb News 28.01.2026

Η Lily Collins μοιράζεται στο Instagram τρυφερές στιγμές από τα πρώτα γενέθλια της κόρης της

lily_collins
Η Lily Collins γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια της κόρης της Tove με τρυφερές φωτογραφίες και συγκινητικά λόγια στο Instagram
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κόρη της Lily Collins και του σκηνοθέτη Charlie McDowell, η μικρή Tove, γιόρτασε τον πρώτο της χρόνο, και η 36χρονη ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να μοιραστεί την τρυφερή της χαρά με τους θαυμαστές της. Στις 27 Ιανουαρίου, η Collins, γνωστή από το Emily in Paris, ανάρτησε στο Instagram μια συγκινητική αφιέρωση για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της, μοιράζοντας στιγμιότυπα από τη γιορτή και εκφράζοντας όλη την αγάπη και τον θαυμασμό της για τη μικρή Tove.

Στις φωτογραφίες, η μικρή εμφανίζεται μέσα σε παιχνίδια, ενώ σε άλλη εικόνα στέκεται δίπλα σε μια ταμπέλα με τις λέξεις «happy birthday». Η χαρούμενη μαμά μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από τις διακοσμήσεις, τα δώρα και τα γλυκά της γιορτής.

Διάβασε επίσης: Η Lily Collins γιορτάζει το πρώτο Halloween της κόρης της με στυλ – Δείτε φωτογραφίες

«Ένας ολόκληρος χρόνος με τη μικρή μας Τ. Σε λατρεύουμε πέρα από τα λόγια», έγραψε η Collins στη συγκινητική λεζάντα της. «Έχεις αλλάξει τη ζωή μας σε κάθε δυνατό τρόπο και συνεχίζεις να μας εκπλήσσεις κάθε μέρα».

Συμπλήρωσε επίσης: «Γιορτάζουμε εσένα με όλα όσα αγαπάς και με περισσότερη αγάπη από όση ξέραμε ότι υπήρχε. Χρόνια πολλά, γλυκιά Tove. Ανυπομονούμε για όλες τις νέες περιπέτειες που έρχονται».

Η Lily Collins και ο σύζυγός της ανακοίνωσαν τη γέννηση της Tove μέσω παρένθετης μητέρας στα τέλη Ιανουαρίου, μοιράζοντας μια πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης μέσα σε λίκνο με μια μονογραμμένη κουβέρτα στο όνομά της. Η ηθοποιός έγραψε: «Καλωσόρισες στο κέντρο του κόσμου μας, Tove Jane McDowell. Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μας προς την καταπληκτική μας παρένθετη μητέρα και όλους όσους μας βοήθησαν σε αυτό το ταξίδι. Σ’ αγαπάμε μέχρι το φεγγάρι και πίσω».

Δες το φωτογραφικό άλμπουμ:

Διάβασε επίσης: Το Emily in Paris στην κορυφή του Netflix

Lily Collins ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΠΑΙΔΙ
