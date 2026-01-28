Mad Bubble
Mad Bubble
Go out 28.01.2026

Ο Λούης Πατσαλίδης ήρθε συστημένος με το stand up comedy «ΠΛΗΝ 30», στο «Stage 7»

Ο Λούης Πατσαλίδης ήρθε συστημένος από την Κύπρο, με την ιδιόχειρη  stand up comedy «ΠΛΗΝ 30», στο «Stage 7»
Mad.gr

Ο Κύπριος κωμικός Λούης Πατσαλίδης, παρουσιαστής του δημοφιλέστερου σατιρικού show στην κυπριακή τηλεόραση με τον τίτλο «Λούης Night Show», φέρνει το εκρηκτικό του χιούμορ στο νέο πολιτιστικό στέκι της Αθήνας «Stage 7» με την παράσταση του «ΠΛΗΝ 30».

Η παράσταση ξεκινάει την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου και θα συνεχίσει κάθε Πέμπτη χαρίζοντας αξέχαστες εμπειρίες γέλιου!

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία της παράστασης “Made in Cyprus” σε Ελλάδα, Αγγλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Καναδά, τις sold-out εμφανίσεις μαζί με τον  Αλέξανδρο Tσουβέλα σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως  και τις sold-out εμφανίσεις του στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ το καλοκαίρι του ‘25, ο Λούης Πατσαλίδης έρχεται στην Αθήνα!

Το «ΠΛΗΝ 30» είναι μια STAND UP COMEDY γεμάτη αυτοσαρκασμό, καυστικά σχόλια και καθημερινές αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε.

Ο Λούης μιλάει για:

  • Τις ατελείωτες μάχες με τη δίαιτα και τη γυμναστική
  • Το Body shaming, με δόσεις αυτοσαρκασμού
  • Τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος (αλλιώς στα 20, αλλιώς στα 45!)
  • Τη σχέση του με τη γυναίκα και τα παιδιά του!

Και φυσικά για τη μουσική που λατρεύει – με μια ανατρεπτική έκπληξη επί σκηνής- όπως μόνο ο Λούης ξέρει!

Κι αν νομίζετε ότι η δίαιτα και τα 30 κιλά που έχασε τον άλλαξαν, γελιέστε. Το χιούμορ του παραμένει XXL!

To Know us Better (οι απαραίτητες συστάσεις σε πρώτο πρόσωπο)

Είμαι ο Λούης Πατσαλίδης. Γεννήθηκα το 1980. Σπουδαία χρονιά! Για να καταλάβετε πόσο σπουδαία, το 1980 ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ κηρύσσει εμπάργκο στα σιτηρά της ΕΣΣΔ, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρχίζει η εποχή του Συστήματος Παγκόσμιας Γεωγραφικής Θέσης ή GPS, η Κούβα αναγνωρίζει τη Δυτική Σαχάρα, το Ισραήλ και η Αίγυπτος συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις και βεβαίως να µην ξεχάσω: στην Ελλάδα πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της οδικής παράκαμψης Αχλαδόκαμπου.

Από την ηλικία των 13 ξεκινώ να γράφω τα πρώτα σατιρικά κείμενα, κάτι που το ξεκίνησα για πλάκα, αλλά μεγαλώνοντας είχα βάλει στόχο το χόμπι µου να το κάνω επάγγελμα! Το 2000 προσλαμβάνομαι στην Λαϊκή Τράπεζα.

«Σίγουρη δουλειά γιε µου» ήταν τα λόγια του μπαμπά µου που- όπως κάθε γονιός που σέβεται τον εαυτό του- έχει σαν όνειρο να δει το παιδί του αποκατεστημένο σε μια «σίγουρη» δουλειά, πράγμα που στη Κύπρο μεταφράζεται σε τράπεζα ή στη κυβέρνηση!

Το Eurogroup όμως τον Μάρτιο του 2013 ήρθε να γκρεμίσει τα όνειρα όλων των γονιών του νησιού. Έτσι και εγώ πήρα τη μεγάλη απόφαση να αφήσω τη σιγουριά της τράπεζας και επιτέλους να επικεντρωθώ σ ’αυτό που πάντα µου άρεσε: να κάνω τον κόσμο να γελά!

Το 2006 εμφανίζομαι επαγγελματικά στην πρώτη µου παράσταση stand up comedy, που στην Κύπρο τότε ήταν ένα άγνωστο σπορ, κάτι που κάνω ανελλιπώς μέχρι σήμερα, έχοντας στο ενεργητικό µου περισσότερες από 800 επαγγελματικές παραστάσεις.

Το 2014 παρουσιάζω στην τηλεόραση ΣΙΓΜΑ τη σατιρική εκπομπή «Show & Αβλαβές» μέχρι το 2016, όπου μετακομίζω στην τηλεόραση του ΑLΡΗΑ ΚΥΠΡΟΥ, όπου παρουσιάζω τη σατιρική εκπομπή «Λούης Night Show» η οποία είναι η πρώτη σε τηλεθέαση εκπομπή της Κυπριακής Τηλεόρασης.                                                      

Stage Seven, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)
Εισιτήρια more.com

Επιμέλεια – επικοινωνία : Βασιλεία Ζερβού – Τηλ. επικ. 6979981151

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Stage 7 STAND UP COMEDY Λούης Πατσαλίδης πολιτισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US – Ο ρόλος του Διονύση Σχοινά

Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US – Ο ρόλος του Διονύση Σχοινά

28.01.2026
Επόμενο
Η Lily Collins μοιράζεται στο Instagram τρυφερές στιγμές από τα πρώτα γενέθλια της κόρης της

Η Lily Collins μοιράζεται στο Instagram τρυφερές στιγμές από τα πρώτα γενέθλια της κόρης της

28.01.2026

Δες επίσης

«Το Ψέμα του Μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ στο Σύγχρονο Θέατρο
City Guide

«Το Ψέμα του Μυαλού» του Σαμ Σέπαρντ στο Σύγχρονο Θέατρο

28.01.2026
Απόκριες με άρωμα Bridgerton: Οι στολές που θα θες να αγοράσεις
City Guide

Απόκριες με άρωμα Bridgerton: Οι στολές που θα θες να αγοράσεις

28.01.2026
«Push Up» του Ρόλαντ Σιμμέλπφενιγκ στο Θέατρο ΕΛΕΡ- Ελένη Ερήμου
City Guide

«Push Up» του Ρόλαντ Σιμμέλπφενιγκ στο Θέατρο ΕΛΕΡ- Ελένη Ερήμου

28.01.2026
«Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ» – ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ – στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ
City Guide

«Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ» – ΤΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ – στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ

28.01.2026
Διαγωνισμός για το λογότυπο Κίνας-Ελλάδας: Σχεδιάστε την 20ή επέτειο και κερδίστε ένα ταξίδι στη Σαγκάη
EVENTS

Διαγωνισμός για το λογότυπο Κίνας-Ελλάδας: Σχεδιάστε την 20ή επέτειο και κερδίστε ένα ταξίδι στη Σαγκάη

28.01.2026
5 πράγματα που ΔΕΝ σου λέει κανείς πριν κάνεις road trip με φίλους
City Guide

5 πράγματα που ΔΕΝ σου λέει κανείς πριν κάνεις road trip με φίλους

28.01.2026
«Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» του Βαγγέλη Γέττου, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη
City Guide

«Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή» του Βαγγέλη Γέττου, σε σκηνοθεσία Κώστα Κιμούλη

28.01.2026
“Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων” – Μια καταιγιστική κωμωδία ανατροπών στο Θέατρο της Ημέρας!
City Guide

“Yin Yang: Διαζύγιο μετ’ εμποδίων” – Μια καταιγιστική κωμωδία ανατροπών στο Θέατρο της Ημέρας!

28.01.2026
Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδα της Τέχνης – Ημερίδα
City Guide

Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδα της Τέχνης – Ημερίδα

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ