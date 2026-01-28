Mad Bubble
Mad Bubble
TV 28.01.2026

Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US – Ο ρόλος του Διονύση Σχοινά

Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US
Όσα αποκάλυψε η γνωστή τραγουδίστρια για την κριτική επιτροπή και την συμμετοχή του συζύγου της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την δική της απάντηση για το J2US που επιστρέφει έδωσε η Καίτη Γαρμπή, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμη η συμμετοχή της.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια προχώρησε σε δηλώσεις της στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών όπου είπε: «Ακόμα δεν έχω οριστικοποιήσει το αν θα είμαστε, αλλά… ναι, ανεπίσημα πιστεύω θα είμαστε»,  τονίζοντας ότι το ωράριο φαίνεται πως μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να μπορέσει να συμμετέχει στο μουσικό show.

https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Διάβασε επίσης: Οριστικό τέλος από το J2US για την Δέσποινα Βανδή – Η ανακοίνωση του Νίκου Κοκλώνη

Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η πρόταση που αφορά τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά, δεν έχει να κάνει με ρόλο coach αλλά με κριτική επιτροπή. «Εγώ είμαι κριτής», είπε, με τον ίδιο να απορρίπτει το ενδεχόμενο coaching, τονίζοντας ότι θα προτιμούσε ένα τελείως μουσικό σχήμα, καθαρά για τραγουδιστές. Αναφερόμενη στη συνεργασία τους, η Καίτη Γαρμπή απάντησε: «Με τον Διονύση είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει μέχρι τώρα στα χρόνια που δουλεύω» ενώ μίλησε και για την πρόσφατη ακύρωση εμφάνισής τους λόγω προβλήματος υγείας, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε πολύ άσχημα, με υψηλό πυρετό και βήχα.


Τέλος, ο Διονύσης Σχοινάς, συμπλήρωσε: «Η Καίτη Γαρμπή αν δεν πάει στο μαγαζί σημαίνει ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί», υπογραμμίζοντας ότι εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα της και τη φροντίζει.


Διάβασε επίσης: ΑΝΤ1: Τέλος εποχής για το 5Χ5 – Ποια εκπομπή παίρνει τη θέση του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Alpha TV J2US ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Kylie Jenner εμφανίζεται ως Charli XCX στο νέο videoclip της τραγουδίστριας

Η Kylie Jenner εμφανίζεται ως Charli XCX στο νέο videoclip της τραγουδίστριας

28.01.2026
Επόμενο
Ο Λούης Πατσαλίδης ήρθε συστημένος με το stand up comedy «ΠΛΗΝ 30», στο «Stage 7»

Ο Λούης Πατσαλίδης ήρθε συστημένος με το stand up comedy «ΠΛΗΝ 30», στο «Stage 7»

28.01.2026

Δες επίσης

Το Poor Things σε Α’ τηλεοπτική προβολή – Σε αυτό το κανάλι θα το δεις
TV

Το Poor Things σε Α’ τηλεοπτική προβολή – Σε αυτό το κανάλι θα το δεις

28.01.2026
Flat Hunters: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες – Ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι
TV

Flat Hunters: Αυτοί είναι οι 3 μεσίτες – Ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι

28.01.2026
Ευαγγελία Μουμούρη: Ο λόγος που έμενε σε Airbnb την περίοδο των γυρισμάτων του «Ριφιφί»
TV

Ευαγγελία Μουμούρη: Ο λόγος που έμενε σε Airbnb την περίοδο των γυρισμάτων του «Ριφιφί»

28.01.2026
Δημήτρης Κίτσος: Η αποκάλυψη που έκανε για τις ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»
TV

Δημήτρης Κίτσος: Η αποκάλυψη που έκανε για τις ερωτικές σκηνές στη «Μεγάλη Χίμαιρα»

28.01.2026
Το Σόι Σου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μπαίνει στη σειρά – Ο ρόλος-έκπληξη
TV

Το Σόι Σου: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μπαίνει στη σειρά – Ο ρόλος-έκπληξη

28.01.2026
Το τελευταίο νησί: Δες το καθηλωτικό trailer της νέας σειράς της ΕΡΤ
TV

Το τελευταίο νησί: Δες το καθηλωτικό trailer της νέας σειράς της ΕΡΤ

28.01.2026
Masterchef 2026: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε πριν την είσοδο στο σπίτι
TV

Masterchef 2026: Αυτός ο παίκτης αποχώρησε πριν την είσοδο στο σπίτι

28.01.2026
Ριφιφί: Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη πίσω από τον ρόλο της Ευαγγελίας Μουμούρη
TV

Ριφιφί: Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη πίσω από τον ρόλο της Ευαγγελίας Μουμούρη

27.01.2026
ΑΝΤ1: Τέλος εποχής για το 5Χ5 – Ποια εκπομπή παίρνει τη θέση του
TV

ΑΝΤ1: Τέλος εποχής για το 5Χ5 – Ποια εκπομπή παίρνει τη θέση του

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος