Καίτη Γαρμπή: Απάντησε αν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του J2US – Ο ρόλος του Διονύση Σχοινά

Όσα αποκάλυψε η γνωστή τραγουδίστρια για την κριτική επιτροπή και την συμμετοχή του συζύγου της

Την δική της απάντηση για το J2US που επιστρέφει έδωσε η Καίτη Γαρμπή, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει «κλειδώσει» ακόμη η συμμετοχή της.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια προχώρησε σε δηλώσεις της στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών όπου είπε: «Ακόμα δεν έχω οριστικοποιήσει το αν θα είμαστε, αλλά… ναι, ανεπίσημα πιστεύω θα είμαστε», τονίζοντας ότι το ωράριο φαίνεται πως μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να μπορέσει να συμμετέχει στο μουσικό show.

Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η πρόταση που αφορά τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά, δεν έχει να κάνει με ρόλο coach αλλά με κριτική επιτροπή. «Εγώ είμαι κριτής», είπε, με τον ίδιο να απορρίπτει το ενδεχόμενο coaching, τονίζοντας ότι θα προτιμούσε ένα τελείως μουσικό σχήμα, καθαρά για τραγουδιστές. Αναφερόμενη στη συνεργασία τους, η Καίτη Γαρμπή απάντησε: «Με τον Διονύση είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει μέχρι τώρα στα χρόνια που δουλεύω» ενώ μίλησε και για την πρόσφατη ακύρωση εμφάνισής τους λόγω προβλήματος υγείας, αποκαλύπτοντας ότι πέρασε πολύ άσχημα, με υψηλό πυρετό και βήχα.





Τέλος, ο Διονύσης Σχοινάς, συμπλήρωσε: «Η Καίτη Γαρμπή αν δεν πάει στο μαγαζί σημαίνει ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί», υπογραμμίζοντας ότι εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα της και τη φροντίζει.





