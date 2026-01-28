Mad Bubble
Μουσικά Νέα 28.01.2026

Η Kylie Jenner εμφανίζεται ως Charli XCX στο νέο videoclip της τραγουδίστριας

Στο μουσικό βίντεο για το «Residue» της Charli XCX, η Kylie Jenner εμφανίζεται ως απροσδόκητη πρωταγωνίστρια, προσθέτοντας χιούμορ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kylie Jenner κάνει αισθητή την παρουσία της στον κόσμο της μουσικής με μια αναπάντεχη αλλά εντυπωσιακή εμφάνιση στο νέο μουσικό βίντεο για το τραγούδι “Residue”, της Charli XCX με τον παραγωγό A.G. Cook. Το κομμάτι αποτελεί μέρος της μουσικής επένδυσης για την ταινία της Charli, The Moment, η οποία περιγράφεται ως «tour mockumentary» και αφηγείται το θρυλικό Brat summer του 2024.

Στο βίντεο, η Charli διασχίζει έναν μισοσκότεινο χώρο αποθήκης, περνώντας ανάμεσα σε σωρούς από Brat merch και μια ομάδα κλώνων της ίδιας, όταν ξαφνικά η μοναχική φιγούρα που μένει στο κέντρο αποκαλύπτεται ότι είναι… η Kylie Jenner. Η εμφάνιση της Jenner έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως η καλύτερη σκηνή της ταινίας, με τον Jason P. Frank του Vulture να σχολιάζει ότι η δισεκατομμυριούχος «έχει πραγματικό ταλέντο ως κωμική ηθοποιός».

Kylie Jenner
Παρά τη σύντομη διάρκεια του cameo της, καταφέρνει να κλέψει τα βλέμματα και να προσθέσει μια δόση meta χιούμορ και pop glamour στο βίντεο, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιδιοσυγκρασία της Charli XCX, η οποία πειραματίζεται με την έννοια των κλώνων και της συλλογικής ταυτότητας.

Η συμμετοχή της Kylie δεν περιορίζεται μόνο στο μουσικό βίντεο. Kάνει επίσης cameo στην ταινία The Moment, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Sundance και κυκλοφορεί στις ΗΠΑ μέσα στην εβδομάδα. Η ταινία και το βίντεο λειτουργούν ως μετα-αφήγηση της Brat era της Charli, την οποία η ίδια επιθυμεί να κλείσει, προετοιμάζοντας το έδαφος για νέα projects.

Με την Kylie Jenner στο προσκήνιο, το βίντεο του «Residue» καταφέρνει να συνδέσει τον κόσμο της μουσικής, της μόδας και της pop κουλτούρας, ενώ ταυτόχρονα δείχνει πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η παρουσία ενός cameo στην αφήγηση μιας καλλιτεχνικής εποχής.

