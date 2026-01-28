Mad Bubble
TV 28.01.2026

Το τελευταίο νησί: Δες το καθηλωτικό trailer της νέας σειράς της ΕΡΤ

Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα μεγάλη παραγωγή της ΕΡΤ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ΕΡΤ εμπλουτίζει το πρόγραμμά της με μια νέα, φιλόδοξη δραματική σειρά που υπόσχεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Η σειρά «Το τελευταίο νησί» κάνει επίσημη πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις 22:00, με διπλό επεισόδιο, σηματοδοτώντας δυναμικά την έναρξη μιας ιστορίας γεμάτης ένταση και μυστήριο. Τη σειρά υπογράφουν σεναριακά ο Γιώργος Τελτζίδης και η Κάτια Παπαϊωάννου, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Φίλιππος Τσίτος. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Ανδρέα Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρή Αθερίδη και Μαρία Καλλιμάνη, πλαισιωμένους από ένα πολυπληθές και ιδιαίτερα αξιόλογο καστ ηθοποιών.

Η νέα παραγωγή της ΕΡΤ ξεδιπλώνει μια σύγχρονη δραματική αφήγηση, όπου το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν και οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται μέσα από ενοχές, καλά κρυμμένα μυστικά, απαγορευμένους έρωτες και απρόβλεπτες εξελίξεις. Το επίσημο trailer της σειράς προϊδεάζει για τη σκοτεινή και φορτισμένη ατμόσφαιρα που θα κυριαρχήσει, αποτυπώνοντας με έντονα κινηματογραφικά στοιχεία το απομονωμένο περιβάλλον του νησιού, όπου θα εκτυλιχθεί η δραματική ιστορία.

Διάβασε επίσης: Ριφιφί: Η τραγική ιστορία του μικρού Παναγιώτη πίσω από τον ρόλο της Ευαγγελίας Μουμούρη

Δύο λόγια για την υπόθεση

Κεντρικός ήρωας της σειράς είναι ο Παύλος, ένας χαρισματικός απόφοιτος της Ιατρικής, του οποίου η ζωή ανατρέπεται βίαια έπειτα από ένα τραγικό αυτοκινητικό δυστύχημα. Στο δυστύχημα αυτό χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτριά του και παιδικός του έρωτας από τα χρόνια του λυκείου, ένα γεγονός που τον στιγματίζει βαθιά. Προσπαθώντας να αφήσει πίσω του το βαρύ φορτίο του παρελθόντος και να γιατρέψει τις πληγές της ψυχής του, ο Παύλος αποφασίζει να ξεκινήσει από την αρχή. Μετακομίζει σε ένα μικρό και απομονωμένο ακριτικό νησί, όπου εργάζεται ως γιατρός, αναζητώντας γαλήνη και λύτρωση. Ωστόσο, η φαινομενική ηρεμία του νησιού σύντομα διαταράσσεται. Η επαφή του Παύλου με τους κατοίκους θα φέρει στο φως ξεχασμένες αλήθειες, θα ξυπνήσει παλιά τραύματα και θα γεννήσει νέους έρωτες. Μυστικά που είχαν θαφτεί για χρόνια έρχονται στην επιφάνεια, αποδεικνύοντας πως κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν του, ακόμα κι αν πιστεύει πως έχει φτάσει στο «τελευταίο νησί».

Συντελεστές

  • Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος
  • Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου
  • Διεύθυνση Φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας
  • Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου
  • Εκτέλεση Παραγωγής: VIEW MASTER FILMS
  • Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας ΛαμπρόπουλοςΠαραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν

Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και Ναταλία Τσαλίκη.

Διάβασε επίσης: Η Μεγάλη Χίμαιρα: Πότε και τι θα δούμε στο δραματικό φινάλε της σειράς

Ελληνικές Σειρές ΕΡΤ1 Το τελευταίο νησί
