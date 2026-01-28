Πατέρας για πρώτη φορά ο Κώστας Καραφώτης

Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους βρίσκονται ο Κώστας Καραφώτης και η σύντροφός του, Κάτια Μάνου, καθώς υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έγινε για πρώτη φορά πατέρας, με το χαρμόσυνο νέο να γίνεται γνωστό μέσα από τα social media, το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου.

Ο Κώστας Καραφώτης μοιράστηκε τη συγκίνησή του με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το μαιευτήριο, όπου κυριαρχούσαν ροζ μπαλόνια, υποδηλώνοντας τον ερχομό της κόρης του. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε με τρυφερά λόγια: «Ήρθες εσύ… κι η νύχτα γέμισε φως», αποτυπώνοντας τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

Λίγες εβδομάδες πριν από τη γέννηση του παιδιού του, ο τραγουδιστής είχε μιλήσει ανοιχτά για τον επερχόμενο ρόλο του ως πατέρας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Τότε είχε αποκαλύψει την πρόθεσή του να βρίσκεται δίπλα στη σύντροφό του τη στιγμή του τοκετού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω πει ότι θα είμαι μέσα στον τοκετό… Δεν θα είμαι μέσα μόνο αν προκύψει κάποια επιπλοκή».

Η άφιξη του μωρού σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, επιλέγοντας να μοιράζεται μόνο επιλεκτικές στιγμές χαράς με το κοινό.

