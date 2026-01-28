Οι 4 βιταμίνες που δεν πρέπει να παίρνεις ποτέ μαζί με τον καφέ

Δεν είναι πάντα εύκολο να θυμάται κανείς να παίρνει ένα χάπι ή συμπλήρωμα κάθε μέρα, γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία να το εντάξει σε μια καθημερινή συνήθεια που πραγματικά λειτουργεί. Αν λαμβάνεις κάποιο συμπλήρωμα διατροφής σε καθημερινή βάση, είναι λογικό να το συνδυάζεις με μια σταθερή πρωινή ρουτίνα, ώστε να μην το ξεχνάς. Ωστόσο, οι ειδικοί στη διατροφή προειδοποιούν πως πριν πάρεις βιταμίνες μαζί με τον πρωινό σου καφέ, καλό είναι να το ξανασκεφτείς.

«Ο καφές περιέχει διάφορες χημικές ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών», εξηγεί η Sonya Angelone, PhD, RDN, διατροφολόγος με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. «Παρότι ορισμένες από αυτές τις ουσίες έχουν αντιοξειδωτικά οφέλη για την υγεία, μπορούν παράλληλα να δεσμεύσουν συγκεκριμένες βιταμίνες και μέταλλα, μειώνοντας την απορρόφησή τους». Ο καφές, επίσης, επηρεάζει την οξύτητα του στομάχου και την ταχύτητα διέλευσης της τροφής από το έντερο, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την αξιοποίηση του συμπληρώματος που μόλις πήρες, σύμφωνα με τον Scott Keatley, RD, συνιδιοκτήτη του Keatley Medical Nutrition Therapy. «Για όσους λαμβάνουν συμπληρώματα με στόχο να διορθώσουν μια ανεπάρκεια, ακόμα και αυτές οι μικρές απώλειες στην απορρόφηση μπορεί να έχουν σημασία», τονίζει.

Διάβασε επίσης: Θες να χάσεις κιλά; Κάνε αυτές τις 3 ασκήσεις και δες την ζυγαριά να πέφτει κατακόρυφα

Παράλληλα, ορισμένα συμπληρώματα απορροφώνται καλύτερα όταν λαμβάνονται μαζί με φαγητό και όχι με καφέ. Έτσι, αν απλώς πίνεις μια γουλιά από τον αγαπημένο σου καφέ και αφήνεις το πρωινό για αργότερα, μπορεί να χάνεις σημαντικά οφέλη. «Είναι σημαντικό να προσέχουμε τι άλλο κάνουμε το πρωί, πέρα από την καφεΐνη», σημειώνει η Lisa Moskovitz, RD, CDN, CEO του NY Nutrition Group. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στον καφέ και το καθημερινό σου συμπλήρωμα, όπως εξηγεί η Jessica Cording, RD, συγγραφέας του The Little Book of Game-Changers. Σημαίνει όμως ότι χρειάζεται λίγη περισσότερη στρατηγική στο πότε καταναλώνεις το καθένα. Με αυτό το σκεπτικό, οι διατροφολόγοι επισημαίνουν τα βασικά συμπληρώματα που καλό είναι να αποφεύγεις να παίρνεις μαζί με τον καφέ.

Πριν προσθέσεις οποιοδήποτε νέο συμπλήρωμα στη ρουτίνα σου, είναι πάντα σημαντικό να συμβουλεύεσαι τον γιατρό σου. Είτε όμως πρόκειται για προσωπική επιλογή είτε για ιατρική σύσταση, είναι κρίσιμο να γνωρίζεις τις πιθανές αλληλεπιδράσεις με τον καφέ.

1. Σίδηρος

Ο καφές περιέχει ενώσεις και τανίνες που δεσμεύουν τον σίδηρο, εμποδίζοντας την πλήρη απορρόφησή του από τον οργανισμό. Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τον μη αιμικό σίδηρο (φυτικής προέλευσης). Έρευνα του 2023 που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Hematology έδειξε ότι γυναίκες με έλλειψη σιδήρου απορρόφησαν 54% λιγότερο σίδηρο όταν έλαβαν το συμπλήρωμα μαζί με καφέ, σε σύγκριση με το νερό. Το ζήτημα είναι ακόμα πιο σημαντικό για χορτοφάγους, vegans ή άτομα με χαμηλά αποθέματα σιδήρου. Αν λαμβάνεις σίδηρο αλλά δεν βλέπεις βελτίωση, ο καφές μπορεί να είναι ο «ένοχος».

2. Βιταμίνη D

Ο καφές δεν εμποδίζει άμεσα την απορρόφηση της βιταμίνης D, ωστόσο δεν βοηθά να αξιοποιηθεί σωστά. Η βιταμίνη D απορροφάται καλύτερα όταν λαμβάνεται μαζί με λιπαρά τρόφιμα. Αν ο καφές αντικαθιστά το πρωινό, η απορρόφηση γίνεται λιγότερο αποτελεσματική. Επιπλέον, η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει τους υποδοχείς της βιταμίνης D στα κύτταρα που συμβάλλουν στη δημιουργία οστού.

3. Ασβέστιο

Ο καφές μειώνει ελαφρώς την απορρόφηση του ασβεστίου από το έντερο και αυξάνει την αποβολή του μέσω των ούρων. Αν βασίζεσαι σε συμπλήρωμα ασβεστίου για την υγεία των οστών, καλό είναι να μην το λαμβάνεις μαζί με καφέ σε καθημερινή βάση.

4. Βιταμίνες Β

Η καφεΐνη έχει ήπια διουρητική δράση, με αποτέλεσμα οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες, όπως οι βιταμίνες Β, να αποβάλλονται πιο εύκολα από τον οργανισμό. Επιπλέον, η λήψη τους με άδειο στομάχι και καφέ μπορεί να προκαλέσει ναυτία ή έντονη νευρικότητα σε ευαίσθητα άτομα.

Πώς να το διαχειριστείς σωστά

Δεν χρειάζεται να αποχωριστείς τον αγαπημένο σου καφέ για να παίρνεις σωστά τα συμπληρώματά σου. Οι ειδικοί προτείνουν απλώς καλύτερο χρονικό προγραμματισμό. Ιδανικά, άφησε ένα διάστημα 1-2 ωρών ανάμεσα στον καφέ και τη λήψη συμπληρωμάτων. Προτίμησε να τα παίρνεις με νερό και, όπου χρειάζεται, μαζί με φαγητό. Αν έχεις αμφιβολίες, η συμβουλή του γιατρού ή του διατροφολόγου σου είναι πάντα η ασφαλέστερη επιλογή.

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash

Διάβασε επίσης: Ψυγείο σε χάος; Τα 7 πράγματα που πρέπει να πετάξεις τώρα (το Νο4 το ξεχνάμε όλοι)

Δες κι αυτό…