Αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη: Τι σημαίνουν τα 85 δευτερόλεπτα του Doomsday Clock

Η ανθρωπότητα βρίσκεται πλέον 85 δευτερόλεπτα πριν από την καταστροφή σύμφωνα με το Ρολόι της Αποκάλυψης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και των πυρηνικών εξοπλισμών

Η φετινή ρύθμιση του Ρολογιού της Αποκάλυψης (Doomsday Clock) δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική υπενθύμιση των κινδύνων που ελλοχεύουν, αλλά μια κραυγή αγωνίας της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται και η τεχνολογική πρόοδος ξεπερνά τους ηθικούς και ρυθμιστικούς φραγμούς, η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει μια σκληρή αλήθεια… η επιβίωση του πλανήτη δεν είναι πλέον δεδομένη. Με τους δείκτες να αγγίζουν το πιο κρίσιμο σημείο στην οκταετή ιστορία του θεσμού, η ανάγκη για συλλογική δράση καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς το περιθώριο για λάθη έχει πλέον εκμηδενιστεί.

Στην αυγή της πυρηνικής εποχής, η επιστημονική κοινότητα δημιούργησε το «Ρολόι της Αποκάλυψης» ως μια συμβολική αναπαράσταση του πόσο κοντά βρίσκεται το ανθρώπινο γένος στην αυτοκαταστροφή. Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, σχεδόν οκτώ δεκαετίες μετά την καθιέρωσή του, οι δείκτες μετακινήθηκαν στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα. Πρόκειται για την πλησιέστερη χρονική στιγμή προς το απόλυτο σκοτάδι που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού, σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists, το οποίο ιδρύθηκε το 1947.

Τα μεσάνυχτα συμβολίζουν τη στιγμή κατά την οποία οι ανθρώπινες δραστηριότητες θα έχουν καταστήσει τον πλανήτη Γη οριστικά μη κατοικήσιμο. Πέρυσι, το ρολόι είχε ρυθμιστεί στα 89 δευτερόλεπτα, ενώ το 2023 και το 2024 παρέμενε στα 90 δευτερόλεπτα. Η φετινή υποχώρηση των 4 δευτερολέπτων αποδίδεται από τους επιστήμονες στην ανεπαρκή πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η κλιματική κρίση, οι βιολογικές απειλές και η ραγδαία άνοδος των «διασπαστικών τεχνολογιών», με κυριότερη την τεχνητή νοημοσύνη.

Η αποτυχία της διεθνούς συνεργασίας

Η Alexandra Bell, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin, εξήγησε το σκεπτικό της φετινής απόφασης τονίζοντας ότι η ανθρωπότητα δεν σημείωσε την απαιτούμενη πρόοδο στους υπαρξιακούς κινδύνους που μας απειλούν όλους. «Το Ρολόι της Αποκάλυψης είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην καταστροφή του κόσμου με τεχνολογίες δικής μας επινόησης. Οι κίνδυνοι από τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή και τις νέες τεχνολογίες αυξάνονται συνεχώς. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει και ο χρόνος μας εξαντλείται» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής Daniel Holz, πρόεδρος του συμβουλίου επιστήμης και ασφάλειας του Bulletin και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, επισήμανε ότι αντί οι μεγάλες δυνάμεις να εισακούσουν τις περσινές προειδοποιήσεις, έγιναν ακόμη πιο επιθετικές και εθνικιστικές. Σύμφωνα με τον Daniel Holz, οι συγκρούσεις εντάθηκαν το 2025 με πολλαπλές στρατιωτικές επιχειρήσεις που ενέπλεξαν κράτη με πυρηνικό οπλοστάσιο. Επιπλέον, η τελευταία εναπομείνασα συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας πρόκειται να λήξει στις 4 Φεβρουαρίου, γεγονός που θα αφήσει τον κόσμο χωρίς καμία προστασία έναντι ενός νέου πυρηνικού ανταγωνισμού.

Η απειλή της τεχνητής νοημοσύνης και των βιοεπιστημών

Η επιτροπή των επιστημόνων υπογράμμισε επίσης τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον τομέα των βιοεπιστημών, καθώς η διεθνής κοινότητα στερείται συντονισμένου σχεδίου δράσης απέναντι σε δυνητικά καταστροφικές βιολογικές απειλές. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει την παραπληροφόρηση και τις θεωρίες συνωμοσίας, υπονομεύοντας την κοινή αντίληψη της πραγματικότητας που είναι απαραίτητη για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων.

Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» ιδρύθηκε από επιστήμονες που συμμετείχαν στο Manhattan Project και αρχικά επικεντρωνόταν μόνο στον πυρηνικό κίνδυνο, ενώ από το 2007 περιλαμβάνει και την κλιματική κρίση. Σήμερα, η απόφαση για την ώρα λαμβάνεται από μια ομάδα ειδικών που περιλαμβάνει οκτώ κατόχους βραβείου Nobel. Αν και το ρολόι δεν αποτελεί ένα ακριβές επιστημονικό όργανο μέτρησης, παραμένει μια ισχυρή μεταφορά που υπενθυμίζει στην ανθρωπότητα την ευθραυστότητα της ύπαρξής της. Η Rachel Bronson, σύμβουλος του οργανισμού, κατέληξε λέγοντας ότι επειδή οι άνθρωποι δημιούργησαν αυτές τις απειλές, οι ίδιοι έχουν τη δύναμη να τις περιορίσουν, αρκεί να υπάρξει σοβαρή εργασία και παγκόσμια δέσμευση.

Σε έναν κόσμο που κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς το άγνωστο, τα 85 δευτερόλεπτα που μας απομένουν δεν είναι μια απλή μέτρηση χρόνου, αλλά μια τελευταία ευκαιρία για αφύπνιση. Η ιστορία έχει αποδείξει πως η μοίρα του πλανήτη δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Η υποχώρηση των δεικτών στο παρελθόν υπενθυμίζει ότι η διπλωματία, η ηθική χρήση της τεχνολογίας και η παγκόσμια συνεργασία μπορούν να κερδίσουν ζωτικό χρόνο για τις επόμενες γενιές. Το ερώτημα που παραμένει μετέωρο πάνω από την ανθρωπότητα δεν είναι αν το ρολόι θα χτυπήσει μεσάνυχτα, αλλά αν προλαβαίνουμε να γυρίσουμε τους δείκτες πίσω προτού η σιωπή γίνει οριστική.

