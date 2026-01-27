Το απλό trick του Steve Jobs που απογείωνε τη δημιουργικότητά του

Ο Steve Jobs ήταν παγκοσμίως γνωστός για τη δημιουργικότητά του και τον τρόπο που σκεφτόταν έξω από τα συνηθισμένα. Άλλωστε, μία από τις πιο διάσημες φράσεις του ήταν: «Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το εφεύρεις». Οι περισσότεροι αποδίδουν τη δημιουργική του ιδιοφυΐα στο ταλέντο ή στη διαίσθηση. Ωστόσο, ένα στοιχείο επανεμφανίζεται σταθερά στη ζωή του: το περπάτημα.

Ο Jobs ήταν γνωστός για τον λεγόμενο «κανόνα των 10 λεπτών»: Αν δεν μπορούσε να λύσει ένα πρόβλημα μέσα σε 10 λεπτά, άφηνε το γραφείο του και έβγαινε για περπάτημα. Πολλές από τις επαγγελματικές του συναντήσεις, μάλιστα, γίνονταν εν κινήσει, αντί για κλασικές καθιστές συσκέψεις.Σήμερα, η σύγχρονη ψυχολογία και η νευροεπιστήμη επιβεβαιώνουν αυτή τη συνήθεια: το περπάτημα δεν είναι μόνο ωφέλιμο για την υγεία, αλλά ενισχύει τη δημιουργικότητα, ενώ το περπάτημα με κάποιον άλλον βελτιώνει τη σύνδεση και την επικοινωνία. Ας δούμε τι λέει η επιστήμη.

Διάβασε επίσης: Θέλεις τύχη, ευημερία και ηρεμία; Τότε βάλε αυτά τα 10 φυτά στο σπίτι σου

Πώς το περπάτημα ενισχύει τη δημιουργικότητα

Η νευροεπιστήμη υποστηρίζει απόλυτα τη στρατηγική του Steve Jobs. Η δημιουργική σκέψη βασίζεται στη συνεργασία 3 βασικών εγκεφαλικών δικτύων:

Δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας (Default Mode Network): Ενεργοποιείται όταν είμαστε χαλαροί, ονειροπολούμε ή αφήνουμε το μυαλό να περιπλανηθεί. Είναι υπεύθυνο για τη γέννηση νέων ιδεών και απρόσμενων συνδέσεων.

Ενεργοποιείται όταν είμαστε χαλαροί, ονειροπολούμε ή αφήνουμε το μυαλό να περιπλανηθεί. Είναι υπεύθυνο για τη γέννηση νέων ιδεών και απρόσμενων συνδέσεων. Εκτελεστικό δίκτυο (Executive Network): Συνδέεται με τη λογική σκέψη, τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Απαιτεί συγκέντρωση και έλεγχο.

Συνδέεται με τη λογική σκέψη, τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Απαιτεί συγκέντρωση και έλεγχο. Δίκτυο σημασίας (Salience Network): Λειτουργεί ως «διακόπτης» ανάμεσα στα δύο προηγούμενα, καθορίζοντας ποιο θα κυριαρχήσει κάθε στιγμή.

Ο Jobs ξεκινούσε ενεργοποιώντας το εκτελεστικό του δίκτυο, αναλύοντας το πρόβλημα για περίπου 10 λεπτά. Έπειτα, έβγαινε για περπάτημα. Εκεί, το δίκτυο σημασίας μείωνε τη λογική υπερ-ανάλυση και ενεργοποιούσε το δίκτυο της δημιουργικής ροής. Οι νευροεπιστήμονες αποκαλούν αυτή την κατάσταση «αποστασιοποιημένη», ιδανική για ξαφνικές δημιουργικές αναλαμπές. Σε μελέτη του Πανεπιστημίου Stanford, συμμετέχοντες που περπατούσαν παρήγαγαν σημαντικά περισσότερες πρωτότυπες ιδέες από εκείνους που παρέμεναν καθιστοί. Το εκτελεστικό δίκτυο επανερχόταν αργότερα, για την αξιολόγηση και την πρακτική εφαρμογή των ιδεών. Χωρίς να γνωρίζει τη νευροεπιστήμη πίσω από τη διαδικασία, ο Steve Jobs εφάρμοζε ιδανικά τον τρόπο σκέψης που οδηγεί στη μέγιστη δημιουργικότητα. Γι’ αυτό και κατάφερε να δημιουργήσει προϊόντα που οι άνθρωποι δεν ήξεραν καν ότι χρειάζονταν. Όπως έλεγε ο ίδιος: «Η δουλειά μας δεν είναι να δώσουμε στους πελάτες αυτό που θέλουν, αλλά να ανακαλύψουμε τι θα θέλουν πριν το καταλάβουν οι ίδιοι».

Γιατί το περπάτημα μαζί με άλλους ενισχύει τη σύνδεση

Ο Jobs δεν περπατούσε πάντα μόνος. Προτιμούσε τις συζητήσεις εν κινήσει, κάτι που επιβεβαιώνει και ο βιογράφος του, Walter Isaacson: «Το περπάτημα ήταν ο αγαπημένος του τρόπος για σοβαρές συζητήσεις». Έρευνες δείχνουν ότι όταν δύο άνθρωποι περπατούν μαζί, συγχρονίζουν ασυνείδητα τον ρυθμό τους και νιώθουν μεγαλύτερη συμπάθεια ο ένας για τον άλλον ακόμη κι αν δεν μιλούν. Αντίθετα, άτομα που απλώς κάθονται στον ίδιο χώρο δεν αναπτύσσουν την ίδια σύνδεση. Ο στενός του συνεργάτης, Jony Ive είχε πει χαρακτηριστικά: «Η ομιλία συχνά εμποδίζει την ακρόαση και τη σκέψη. Ίσως γι’ αυτό περνούσαμε τόσο πολύ χρόνο περπατώντας σιωπηλά». Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η κίνηση σε συγχρονισμό ενισχύει τους ανθρώπινους δεσμούς ακόμη και χωρίς λέξεις.

Χωρίς να γνωρίζει την επιστήμη πίσω από αυτό, ο Steve Jobs έκανε ενστικτωδώς το σωστό:

Περπατούσε για να ξεμπλοκάρει το μυαλό του

Περπατούσε για να συζητά

Περπατούσε ακόμη και μέσα στη σιωπή

Το περπάτημα δεν εξηγεί πλήρως τη μεγαλοφυΐα του, αλλά σίγουρα τη στήριξε ουσιαστικά. Άλλωστε, και άλλοι μεγάλοι στοχαστές, όπως ο Nietzsche και ο Kant, ήταν γνωστοί για τις καθημερινές τους βόλτες. «Όλες οι μεγάλες σκέψεις γεννιούνται περπατώντας», έλεγε ο Friedrich Nietzsche. Οπότε, την επόμενη φορά που θα νιώσεις κολλημένος, φόρα τα παπούτσια σου και βγες μια βόλτα. Μπορεί να μη γίνεις ο επόμενος Steve Jobs αλλά ίσως γεννήσεις μια εξαιρετική ιδέα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ψυγείο σε χάος; Τα 7 πράγματα που πρέπει να πετάξεις τώρα (το Νο4 το ξεχνάμε όλοι)

Δες κι αυτό…