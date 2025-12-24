MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 24.12.2025

Η Lady Gaga φέρνει το Harlequin Live την παραμονή των Χριστουγέννων στο YouTube

Η συναυλιακή ταινία που συνοδεύει το άλμπουμ «Harlequin» καταφθάνει στο YouTube ως προσωπικό και ανυπότακτο καλλιτεχνικό δώρο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lady Gaga επέλεξε και φέτος να κινηθεί κόντρα στις συμβάσεις, μετατρέποντας την παραμονή των Χριστουγέννων σε στιγμή καλλιτεχνικής εξομολόγησης. Η διεθνής σταρ ανακοίνωσε ότι η συναυλιακή ταινία «Harlequin Live One Night Only» θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου στο YouTube, προσφέροντας στο κοινό μια πλήρη αποτύπωση του ιδιαίτερου πρότζεκτ που συνοδεύει το άλμπουμ «Harlequin».

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από ανάρτηση της Lady Gaga στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ευχήθηκε καλές γιορτές στους θαυμαστές της, παρουσιάζοντας την ταινία ως ένα προσωπικό δώρο. Το φιλμ είχε ηχογραφηθεί και κινηματογραφηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 στο Belasco Theatre στο κέντρο του Λος Άντζελες, παρουσία περιορισμένου αριθμού θεατών, σε μια βραδιά που είχε από την αρχή τον χαρακτήρα της μοναδικής εμπειρίας.

Η συναυλιακή ταινία θα είναι διαθέσιμη στο YouTube στις 24 Δεκεμβρίου στις 16.00 ώρα Ειρηνικού και παρουσιάζει ολόκληρο το άλμπουμ «Harlequin», το οποίο κυκλοφόρησε το 2024 ως μουσικός συνοδός της ταινίας «Joker Folie à Deux». Στο φιλμ η Lady Gaga πρωταγωνιστεί δίπλα στον Joaquin Phoenix και τον Brendan Gleeson, ενσαρκώνοντας έναν χαρακτήρα που ισορροπεί ανάμεσα στη θεατρικότητα και την ψυχολογική ένταση, στοιχεία που διαπερνούν και τη μουσική κατεύθυνση του άλμπουμ.

Το «Harlequin» αποτελεί μια σύγχρονη ανάγνωση κλασικών τραγουδιών του Great American Songbook, με τη Lady Gaga να επανερμηνεύει κομμάτια όπως το «That’s Life» και το «I’ve Got the World on a String» του Frank Sinatra, το «Get Happy» της Judy Garland και άλλες διαχρονικές συνθέσεις, μέσα από προσωπικές ενορχηστρώσεις που γεφυρώνουν την τζαζ με τη σύγχρονη ποπ αισθητική.

Στην παραγωγή της συναυλιακής ταινίας συμμετείχε ενεργά και ο σύντροφος της καλλιτέχνιδας, Michael Polansky, ο οποίος μαζί με τη Lady Gaga είχε ρόλο εκτελεστικού παραγωγού και συνέβαλε στη δημιουργική κατεύθυνση του έργου, σε συνεργασία με τον Todd Tourso και τον Mel Roy του στούντιο mtla.studio. Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπέγραψε ο Marcell Rév, ενώ τη μουσική διεύθυνση ανέλαβαν η Lady Gaga, ο Brian Newman, ο Tim Stewart και ο Alex Smith.

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία, η Lady Gaga παρουσίασε τη συναυλιακή ταινία στο Grammy Museum στο Λος Άντζελες, όπου συμμετείχε σε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Όταν ρωτήθηκε γιατί επέλεξε την παραμονή των Χριστουγέννων για την πρεμιέρα, απάντησε χαρακτηριστικά «Γιατί όχι». Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα έργο που θεωρεί ιδιαίτερα προσωπικό και ταυτόχρονα ανυπάκουο, σημειώνοντας ότι «σύμφωνα με τα πρότυπα του Harlequin, τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική στιγμή για να κυκλοφορήσει κάτι επαναστατικό».

Σε επίσημο δελτίο Τύπου, το «Harlequin Live One Night Only» περιγράφεται ως ένα μοναδικό ερωτικό γράμμα της Lady Gaga προς τους φίλους της μουσικής σε όλο τον κόσμο. Όπως ανέφερε «όπου κι αν με οδηγήσει η μουσική, είναι κάτι που δεν χορταίνω ποτέ, γιατί ακόμη κι αν φτάσω στα 90 μου, δεν θα έχω εξερευνήσει όλα τα είδη».

Παράλληλα, το άλμπουμ «Harlequin» έχει ήδη εξασφαλίσει υποψηφιότητα για το βραβείο καλύτερου παραδοσιακού ποπ άλμπουμ στα 68α Βραβεία Grammy. Η Lady Gaga διεκδικεί επίσης διακρίσεις σε σημαντικές κατηγορίες για άλλα έργα της, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μία από τις πιο δραστήριες και πολυσχιδείς παρουσίες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

